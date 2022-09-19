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ABD’nin en büyük kripto para borsası dakikalar önce popüler bir kripto para projesiyle ortaklığını duyurdu. Kullanıcılarına daha farklı ürünler sunabilmek için çalışmalarını sürdüren Coinbase, Web3 hedefleri doğrultusunda kendi ad hizmetini başlıyor. Elbette bu alanda tecrübeli bir girişimden de destek alıyor.

Coinbase ve ENS Ortaklığı

Borsanın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda “Web3’ü herkes için daha erişilebilir hale getirmek için” bu ortaklığın yapıldığı söyleniyor.

“Web3’ü herkes için daha erişilebilir hale getiriyoruz, bu nedenle talep etmesi ücretsiz bir web3 kullanıcı adı olan cb․id kullanıcı adları oluşturmak için @ensdomains ile ortaklık kurduk! Artık Coinbase Cüzdan uzantısında mevcut”.

Duyurunun ardından Ethereum Name Service (ENS) 13,38 dolardan 14,15 dolara kadar tırmandı.

ENS tarafından sağlanan hizmet kripto para topluluğu tarafından büyük kabul görmüş ve kullanıcı adları ciddi rakamlara satılmıştı. Web3 profillerinin oluşturulması noktasında ENS hizmetinin gelecekte de büyük talep görmesi bekleniyor.

Ethereum Name Service (ENS)

ENS yıllardır bildiğimiz domain hizmetlerine benzer bir şey yapıyor. Bugün ziyaret ettiğiniz internet siteleri aslında karmaşık sayılardan oluşan (IP) birer sunucu adresine sahiptir. Domain servis sağlayıcıları ise kullanıcıların bu adreslere erişimini kolaylaştıran alan adları satarlar. Siz uzun ve karmaşık rakamları girerek internet sitesine erişmek yerine bu bir veya birkaç kelimelik (hatta birkaç harften oluşan) domainleri yazarak erişim sağlarsınız.

Web3 dünyasında mülkiyeti kullanıcılara ait olan cüzdanlar kullanılacak. Bunlar bildiğiniz gibi karmaşık rakamlardan oluşur. ENS ise bu karmaşık rakamlara ad hizmeti verir. Örneğin arkadaşınıza para göndereceğinizde ondan rakamlardan oluşan cüzdan adresi yerine x.eth (örnektir) gibi ENS adını istersiniz. Buraya gönderdiğiniz kripto para karşı tarafa ulaşır ve IBAN’a benzeyen karmaşık sayılardan kurtulursunuz. Ethereum Name Service tam olarak bunu yapıyor ve Ethereum ağındaki ad hizmetlerini kendisi veriyor. Örneğin Solana için .sol alan adı dağıtan Bonfida var vs…

ENS token ise bu projenin yerel kripto parasıdır. Yazı hazırlandığı sırada 100 milyonluk toplam arzın %20’si dolaşımda bulunuyor. 274 milyon dolarlık piyasa değeriyle en büyük 112’nci kripto para ve ATH seviyesini geçtiğimiz 11 Kasım’da 86 dolarda gördü. ENS tokenleri, Ethereum Name Service hizmetlerini erken dönemde benimseyenlere airdrop olarak verildi.