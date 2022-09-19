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Yazım zamanı itibariyle Binance, Avalanche ve Polygon ağlarına BUSD’nin yanı sıra ERC20 protokolüne WAX (WAXP) entegrasyonunu tamamladı. Bu iki entegrasyon Binance tarafından resmi web sitesinde ve Twitter hesabında duyuruldu.

ERC-20 standardı, blok zinciri üzerinde büyük bir etkisi olan akıllı sözleşmelerden yararlanan Ethereum Token’ları için yönergeler sağlamasıyla biliniyor. Token’ların transferi, işlemlerin onaylanması, kullanıcıların token bilgilerine nasıl erişebileceği ve kullanıma sunulan toplam token miktarı bu kurallara tabidir.

Peki Şimdi Yeni Olan Nedir?

Binance, WAX’ı ERC20’ye (WAXP) entegre işlemini tamamladı. WAX artık Ethereum Ağı (WAXP) üzerinden para yatırma ve çekme işlemleri yapabilecek. Değiştirilebilir bir token, tür ve değer açısından diğer tüm token’larla aynı olur ve ERC-20, değiştirilebilir token’lar için bir protokol belirler. Akıllı sözleşmeler 2015 yılında daha popüler hale geldi, ancak hala düzeltilmesi gereken bazı sorunlar bulunuyordu. Token’lar herkes tarafından oluşturulabiliyordu ve bu nedenle çok sayıda token yaratıldı.

Binance USD’nin (BUSD) Avalanche ve Polygon ağlarına entegrasyonu da Binance tarafından tamamlandı. Artık BUSD cinsinden para yatırma ve çekme işlemleri her iki ağda da kabul ediliyor olacak. Ethereum, BNB Chain, Avalanche ve Polygon ağları arasında kullanıcılar BUSD gönderebilecek ve alabilecekler.

ERC-20 standardı birçok tanınmış kripto para birimi tarafından benimsenmiş durumda. Shiba Inu (SHIB), Binance USD (BUSD), BNB (BNB), DAI Stablecoin (DAI), HEX (HEX), Bitfinex LEO (LEO) ve MAKER (MKR) bunlardan birkaçı olarak dikkat çekiyor.

Yeni Token’lar Sunma Planı

Resmi bir açıklamaya göre Binance, müşteri tanıma (KYC) standartlarını karşılayan tüm kullanıcılara BNB blok zincirinde bir soulbound token vermeyi amaçlıyor. Soulbound token’lar özeldir ve devredilemez, bu durumda BNB ağı içinde bir kimlik pasaportu olarak hizmet etmesiyle bilinir. Kullanıcılar kimliklerini ağın geri kalanından gizli tutmak isterlerse token’ı kullanmamayı tercih edebilirler.

Basın açıklamasına göre, Binance hesabına bağlı (BAB) olarak da bilinen Binance Token’ı, kullanıcıların teşvik toplarken proje yaratma sürecine katılabilmelerini sağlayacak. Ethereum ağının kurucu ortağı Vitalik Buterin, soulbound token fikrini ilk olarak Ocak ayında bir blog yazısında tanıtmıştı. Buterin’in yeni varlık sınıfına ilişkin açıklamasına göre, merkezi olmayan bir toplumda sosyal kimlik, devredilemeyen token’lar tarafından temsil edilmekte.