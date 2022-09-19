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Bitcoin Ve Ethereum’un Fiyat Rotasını Belirleyecek Seviyeler!

23:59
19 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında ayı sezonu etkisini devam ettirirken, Bitcoin (BTC) ve Ethereum’u (ETH) önümüzdeki günlerde nasıl bir fiyatlanma bekliyor? İşte fiyat tahminleri!

Bitcoin (BTC)

Bitcoin birkaç aydır güçlü bir düşüş trendinde. Alıcılar Haziran ayının en düşük seviyesi olan 17.622 dolardan toparlanmaya başladı ve fiyatı 200 haftalık basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine taşıdı. Ancak bu artış daha yüksek seviyelere kadar sürdürülemedi.

Boğalar geçtiğimiz hafta kripto para biriminin fiyatını tekrar 200 haftalık SMA’nın üzerine çıkarmaya çalıştı ancak ayılar bu seviyede güçlü bir şekilde korudu. Bu durum ayıların, 200 haftalık SMA’yı ciddi bir şekilde savunduklarını gösteriyor olabilir. Dolayısıyla, belirtilen seviye yukarı yönde izlenmesi gereken önemli bir direnç haline gelebilir. Bitcoin’in olası bir aşağı yönlü hareketinde, boğaların destek seviyesini güçlü bir şekilde 17.622 dolardan savunması beklenebilir. Alıcıların fiyat yönünü yukarı yönlü olarak belirlemesinde en önemli seviyelerden biri olarak 20.000 doların üzerinde yaşanacak bir kapanış olabilir.  20.000 dolar seviyesinin yukarı yönlü kapanışı kripto para biriminin 25.211 dolara ardından da 32.000 dolara kadar yükselmesine yardımcı olabilir.

Bu varsayım aksine, piyasayı etkisi altına alma çabasında olan ayılar Bitcoin’in fiyatını 17.622 doların altına düşürmeyi başarırsa, düşüş trendinin yeniden başlayabilir. Parite daha sonra 14.000 dolara kadar gerileyebilir.

Ethereum (ETH)

Lider akıllı sözleşme platformunun fiyatını satıcılar, son birkaç haftadır 20 haftalık üstel hareketli ortalama (EMA)  seviyesi olan 1.732 dolarda savunuyorlar. Bu durum Ethereum’daki duyarlılığın düşüş eğiliminde olduğunu ve yatırımcıların rallilerde satış yaptığını gösteriyor olabilir. ETH/USDT paritesi, geçtiğimiz hafta içerisinde 20 haftalık EMA’dan keskin bir şekilde düştü ve 200 haftalık SMA olan 1.283 dolara ulaştı.

Ethereum’un fiyatında boğaların üstünlük sağlayabilmesi için seviyeyi 20 haftalık EMA’nın üzerine itmesi ve sürdürmesi gerekebilir. Kripto para biriminde 2.030 doların üzerinde bir kırılma bir trend değişikliği sinyali verilebilir. Tersine fiyat 200 haftalık SMA’nın altına düşerse, satış yoğunlaşabilir ve ayılar fiyatı Haziran’ın en düşük seviyesi olan 881 dolara çekmeye çalışabilir. Belirtilen seviye boğaların savunması için önemli bir bölge çünkü bunun altında bir kırılma panik satışına neden olabilir.

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