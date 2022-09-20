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SEC Davasında Ripple Avukatından Çarpıcı Açıklama: Dosyalar Zayıf!

Ripple (XRP) ve SEC arasında uzun süredir devam eden davada yeni gelişme! Ripple'ın şirket avukatı çarpıcı açıklamalarda bulundu!
01:01
20 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tanınmış Ripple (XRP) avukatı John Deaton, şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan davasını sona erdirmek adına mücadele ederken, Ripple Labs’ın genel danışmanının kendinden emin olmak için nedenleri olduğunu söyledi.

Ripple’dan Özet Karar Talebi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, XRP’nin kayıtsız bir menkul kıymet olarak yayınladığı iddiasıyla 2020 yılının sonlarında Ripple Labs’a dava açmıştı. Ripple Labs kısa süre önce dava hakkında bir özet karar için başvurdu; Yapılan başvuru bir işletmenin mahkemeden davayı tam bir yargılama olmadan elden çıkarmasını istediğinde uygulanan bir yöntemdir. Ripple’ın genel danışmanı Stuart Alderoty konu hakkında şunları söylemişti:

İki yıllık davanın ardından SEC herhangi bir yatırım sözleşmesi belirleyemedi. Ancak tüzük bunu gerektiriyor ve Yüksek Mahkeme’nin Howey testinin tek bir ucunu bile karşılayamadı. Geri kalan her şey sadece gürültü. Kongre, SEC’e yalnızca menkul kıymetler üzerinde yetki verdi. Kanun ne diyorsa ona dönelim.

“SEC Dosyaları Zayıf”

Eleanor Terret ile yaptığı yeni bir röportajda John Deaton, SEC’in dosyalamalarının ne kadar zayıf olduğuna şaşırdığını ve davalarının çoğunun ilgisizlik içerdiğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Stuar Alderoty’nin kendinden emin olması için bir neden olduğunu düşünüyorum. Size bir şey söylemeliyim, bu özetlerle zaten yanıldığımı kanıtladım çünkü insanlar birkaç hafta önceki tweetlerime geri dönerlerse, özetlerle birlikte bilmediğimiz kanıtları göreceğimizi belirtmiştim. Ayrıca muhtemelen Ripple aleyhine bazı insanların düşündüğünden daha zararlı birkaç kanıt olacağını tahmin ettiğimi söyledim…  Ama yanılmışım, SEC’in daha spesifik kanıtları olmamasına şaşırdım. İşaret ettikleri tüm spesifik kanıtlar, kurumsal yatırımcılara ve akredite yatırımcılara yönelikti. XRP sahipleriyle, sizinle, benimle veya oradaki insanlarla hiçbir bağlantı kurmadılar.

John Deaton, ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres’in kripto para yatırımcılarına geçen yıl “Amici Curiae” statüsü vermesinin ardından davada bu isim 67.000 XRP holder’ını temsil ediyor. Cornell Hukuk Okulu’na göre “Amici Curiae” “mahkemenin dostu” anlamına gelir.

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