Kripto para piyasalarında son dönemlerde iyi bir performans gösteren bu altcoinde düşüş yaşanacak mı? Fiyatlama ne yönde olacak?

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Cosmos (ATOM) uzun süredir fiyatı etkisi altına alan bir direnç alanından çıktı ancak seviyede hafif bir geri çekilmeye yol açabilecek bir düşüş görülebilir. ATOM, geçtiğimiz ay boyunca hem Ethereum (ETH) hem de merkezi olmayan finans (DeFi) sektöründen çok daha iyi bir fiyatlama yaşayarak kripto para birimi endüstrisindeki en iyi performans gösterenlerden biri oldu. Peki, popüler altcoin’de son durum ne?

Uzun Vadeli ATOM Direnci

ATOM, Ocak 2022’de ilk en düşük seviyesini oluşturduğundan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşüyor. Aşağı yönlü hareket, kripto para biriminin fiyatının Haziran 2022’de 5,50 dolar seviyesine kadar gerilemesine sebep oldu. ATOM’un fiyatı belirtilen tarihten itibaren artıyor ve Ağustos ayının son haftasında direnç hattından çıkmayı başardı… Ancak yaşanan kırılmaya rağmen, haftalık RSI düşen trend çizgisinden henüz çıkamadı. Belirlenen fiyat eğiliminin bir yükseliş olarak teyit edilebilmesi için bir kırılma gerekli olabilir. Eğer kırılma meydana gelirse, bir sonraki en yakın direnç alanı 22 dolar seviyesinde olabilir.

Kripto para biriminin fiyatı 18 Haziran tarihinde belirtilen 5.50 dolar seviyesine ulaşmasının ardından bir yükseliş kaydediyor. 9 Eylül tarihinde fiyat bu kanaldan ayrıldı ve altı gün sonra yeniden destek olarak doğrulamak adına geri dönmüş olabilir. Günlük RSI, 50’nin üzerinde olduğu için bir kırılma yaşanabilir. Mevcut konumda ATOM, 0,382 Fib geri çekilme direncinden 16.70 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor olabilir. Kripto para birimi hareketinde başarılı olursa, daha önce belirtilen direnç bölgesi olan 22 dolara kadar bir yükseliş beklenebilir.

ATOM’da Düşüş Olası

Haftalık ve günlük zaman dilimlerindeki yükselişe rağmen altı saatlik grafik, düşüş eğilimi olarak kabul edilen çift tepe formasyonunu destekleyebilir. Çift tepe aynı zamanda RSI’daki düşüş eğilimi ile birleşti. Bu nedenle, yukarı yönlü hareket yeniden başlamadan önce 13.40 dolar alanına doğru bir düşüşün gerçekleşmesi olasıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.