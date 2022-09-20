ABD merkezli global finansal hizmetler şirketi JP Morgan, Bitcoin ve altcoin'ler gibi risk varlıklar piyasalarında güçlü bir ralli bekliyor.

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Kripto para piyasaları, olumsuz makroekonomik koşullardan dolayı bir süredir aşağı yönde hareket ediyor. Olumsuz gelen ABD’de Ağustos ayına ilişkin TÜFE verileri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahin duruşunun enflasyonu frenlemede yetersiz kaldığını ortaya koydu. Sonuç olarak Fed’in son derece şahin bir duruşla ilerlemesi bekleniyor. Bununla birlikte, ABD merkezli global finansal hizmetler şirketi JP Morgan, Bitcoin ve altcoin’ler gibi risk varlıklar piyasalarında güçlü bir ralli bekliyor.

Riskli Varlıkların Büyük Dönüşü

Bitcoin, son 7 günde yüzde 13’ün üzerine düştü ve yazım sırasında 20 bin doların altında işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum ise The Merge güncellemesinin ardından sert düştü ve son 7 günde yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Altcoin piyasaları da BTC ve ETH‘deki düşüşe ayak uydurarak yönünü aşağıya çevirdi.

Öte yandan ABD merkezli global finansal hizmetler şirketi JP Morgan, riskli varlıkların ve hisse senedi piyasalarının dibe vurmaya çok yakın bir noktada olduğuna ve güçlü bir yükselişin yaklaştığına inanıyor. JP Morgan’ın Global Başkanı Marko Kolanovic, piyasalarda yükseliş beklediğine dikkat çekerken, yukarı yönlü beklentisini desteklemek için şirketlerin çeyreklik kazançlarının beklenenden daha iyi gelmesini işaret etti. Düşük yatırımcı konumlandırmasının uzun vadede piyasalardaki yükselişe yardımcı olacağının da altını çizdi.

Kolanovic, Fed’in şahin duruşunu koruyacağına inandığını belirtirken, 21-22 Eylül’deki FOMC toplantısından 75 baz puanlık faiz artırımı kararının çıkmasını beklediğini söyledi. Ayrıca, 100 baz puanlık bir faiz artırımı kararının da gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kolanovic, sağlam şekilde sabitlenmiş uzun vadeli enflasyon beklentilerinin piyasalarda daha fazla düşüşün önüne geçeceği görüşünde. Ona göre, Fed 2023’ün başında faizleri düşürmeye başlayacak ve bu, hisse senedi piyasalarını destekleyerek yükselişin önünü açacak.

CNBC’nin popüler analistlerinden Jim Cramer da yakın zaman önce yüksek enflasyonun hisse senedi piyasalarına ve şirket gelirlerine zarar verdiğine dikkat çekmiş, çoğu yatırımcının düşük pozisyon almasından dolayı herhangi bir iyi haberin güçlü bir rallinin fitilini ateşleyebileceğini belirtmişti.

Fed’in Kararı Ne Olacak?

Fed, 21-22 Eylül’deki FOMC toplantısında bir sonraki kritik faiz kararını verecek ve kritik faiz kararı 22 Eylül’de duyurulacak. CME Fed Watch Tool, toplantıdan 75 baz puanlık faiz artırımının çıkacağına işaret ediyor. Michael van de Poppe gibi kripto para analistleri ve trader’ları ise Fed’in 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği üzerinde duruyor.