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Merkezi olmayan blok zinciri tabanlı metaverse The Sandbox, ilk hibrit dijital ve gerçek hayat düğününü Metaverse’inde gerçekleştirdi. Gelin ve damat, Singapurlu çift Joanne Tham ve müzik şirketi Bandwagon’un CEO’su Clarence Chan, evliliklerini 17 Eylül’de Singapur’un ünlü Alkaff Malikanesi‘nin dijital bir replikasında gerçekleşen “70’lerin disko glam” temalı düğünüyle kutladılar.

Çift, bazı konuklarla birlikte gerçek dünyadaki bir otel mekanında fiziksel olarak bulunurken, dijital avatarları da Sandbox metaverse’inde mevcuttu ve uzaktan katılan konuklar tarafından görülebiliyordu. Etkinlik, The Sandbox’ın kurucu ortağı ve baş operasyon sorumlusu Sebastien Borget tarafından dijital bir avatar biçiminde gerçekleştirildi. Karı koca olarak ilk sanal öpücüklerin ardından çift, kutlamalarına çevrimdışı devam etmek için Metaverse’den ayrıldı.

Düğün, 1.Group, Smobler Studios ve The Sandbox arasında web3 tasarım ajansı Smobler Studios ile Alkaff Mansion’ı ve The Sandbox’taki kendine özgü mimarisini yeniden yaratan bir işbirliğinin sonucuydu. 1.Grup, gerçek dünyadaki malikaneyi yönetir.

Sandbox evreninde gerçekleşen bu etkinliği daha detaylı bir şekilde izlemek istiyorsanız tasarım ajansı olan Smobler Studios’un youtube sayfasına giderek bu mutlu anın nasıl gerçekleştiğine tanık olabilirsiniz. Sonuç olarak bu tarz etkinlikler, Metaverse oluşumuna değer verildiğin ve gelecek vadettiğinin göstergelerinden bir tanesi olmaya devam ediyor.

Metaverse Nedir?

Metaverse Blockchain’indeki dijital varlıklar (Metaverse Smart Token), ücretsiz şekilde kayıt edilebilen, transfer işlemi gerçekleşebilen, piyasaya sürülebilen, yatırım yapılabilen, teminat olarak kullanılabilen ve yakılabilen varlıklardır. Bunun yanında platformda kullanılan Blockchain yüksek güvenilirlikli, izlenebilir ve merkezsiz bir teknoloji olarak kullanıcıya sunuluyor.

Ayrıca platformda avatar adı verilen dijital kimlikler bulunuyor. Dijital kimlikler, Metaverse Blockchain’i üzerinde ve kendi kendine yönetilen kimlik uygulamaları olarak tanımlanıyor. Yapılan açıklamalara göre bir avatar dijital krediler, varlıklar ve diğer kimliklerle etkileşimler yoluyla ortaya çıkıyor.

Öte yandan Oracle adı verilen bir değer aracı da kullanıcılara sunuluyor. Oracles, “dijital kimliğe sahip servis sağlayıcılar” olarak tanımlanıyor. Merkezsizliğin yanı sıra bu sistem sayesinde Metaverse aracıları Blockchain’le entegrasyonları aracılığı ile hızlı ve şeffaf bir denetim sağlıyor.

Bunların yanı sıra platform kullanıcılarına bir de borsa hizmeti sunuyor. Yapılan açıklamalara göre Metaverse, değerlerin özgürce ve kolayca borsada işlem görmesini sağlıyor. Varlıkların kontrolü kullanıcıya bırakılıyor. Böylece hırsızlık önleniyor.