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  •   SICAK GELİŞME: Kripto Para Borsasına “Altcoin Hediyeli Hack” Şoku!

SICAK GELİŞME: Kripto Para Borsasına “Altcoin Hediyeli Hack” Şoku!

Blockchain güvenlik şirketi PeckShieldAlert, Hindistan merkezli kripto para borsası CoinDCX'in resmi Twitter hesabının hack'lendiğini bildirdi.
10:25
20 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Blockchain güvenlik şirketi PeckShieldAlert, Hindistan merkezli kripto para borsası CoinDCX’in resmi Twitter hesabının hack’lendiğini ve kötü niyetli aktör veya aktörlerin borsa takipçilerini dolandırmak için XRP hediye edildiğine dair sahte bağlantılar paylaştığını bildirdi.

Kripto Para Borsasına Hack Şoku

Blockchain güvenlik şirketi PeckShieldAlert, Twitter hesabından Hindistan merkezli kripto para borsası CoinDCX‘in resmi Twitter hesabının hack’lendiğini bildirdi. Blockchain güvenlik şirketinin bildirdiğine göre, borsanın resmi Twitter hesabını hack’leyen kötü niyetli aktör veya aktörler, borsanın takipçilerini dolandırmak için sözde popüler altcoin’lerden biri olan XRP hediye ettiklerini belirttikleri bir bağlantının yer aldığı tweet’ler attı.

Hack saldırısının sosyal medya platformu Twitter ile mi yoksa kripto para borsasının hesap yönetimi kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmese de hesap güvenliğinin yetersiz olmasından dolayı kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Henüz kripto para borsasından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmış değil. Bu noktada saldırının kripto para borsasının doğrudan kendisi veya XRP ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığının altını çizelim.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre CoinDCX, 4.74 milyon dolarlık işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsaları listesinde 136’ncı sırada yer alıyor.

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