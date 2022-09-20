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Binance’dan Merakla Beklenen Altcoin için Müjde: Dağıtım Tamamlandı

Kripto para borsası Binance, The Merge'nin ardından yaşanan hard fork sonucu piyasaya sürülen EthereumPoW'un (ETHW) dağıtımının tamamlandığını duyurdu.
11:02
20 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, The Merge güncellemesinin ardından yaşanan hard fork sonucu piyasaya sürülen EthereumPoW‘un (ETHW) şartları karşılayan kullanıcılara dağıtımının tamamlandığını duyurdu.

ETHW Dağıtımı Tamamlandı

Kripto para borsası Binance, Ethereum Proof of Work Blockchain’inin başarılı bir şekilde uygulanmasının ardından, şartları karşılayan ETH ve WETH (şu an için BETH sahipleri kapsam dışında tutuldu) sahiplerine EthereumPoW (ETHW) coin’lerinin dağıtımının tamamlandığını duyurdu. Kullanıcılar, “İşlem Geçmişi” altındaki “Dağıtım” menüsünden altcoin’in dağıtımı ve altcoin’in hesap bakiyelerine yansıtılmasını doğrulayabilirler. Borsa, ayrıca ETHW için para yatırma ve çekme işlemlerinin de başlatıldığını bildirildi.

Binance, yaptığı duyuruda ETHW dağıtımı için anlık ağ görüntüsünün 15 Eylül 2022 tarihinde, TSİ 09.42.42’de Ethereum ana ağının (mainnet) blok yüksekliğinin 15.537.393’e ulaştığında alındığını belirtti.

EthereumPoW, 15 Eylül 2022 tarihinde Ethereum ağının hard fork’lanması sonucu ortaya çıkmış Layer 1 Blockchain’idir. ETHW ise Proof of Stake’e güncelleme yapmak yerine Ethereum’un The Merge öncesi fikir birliği mekanizması olan Proof of Work’ün korunması sonucu piyasaya sürülen bir altcoin’dir.

ETHW Bridge Duyuruldu

Ethereum hard fork projesi EthereumPoW, bugün yaptığı duyuruda BridgeTech tarafından desteklenen zincirler arası çapraz köprüsü ETHW Bridge’in lansmanını yaptı. Zincirler arası çapraz köprü ile Ethereum PoS ağından EthereumPoW’a yapılacak anlık dönüştürmelerde Ethereum (ETH), Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) için destek sunulacak. Ancak köprü, Ethereum ağında EthereumPoW için destek sunmuyor. Bu, kullanıcıların ETHW coin’lerini ETH’ye dönüştüremeyeceği anlamına geliyor. Şu an için ETHW’nin gelecekte Ethereum PoS ağı için destek sunup sunmayacağı bilinmiyor.

ETHW fiyatı, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 35’in üzerinde yükselmiş durumda. 6,90 dolardan alınıp satılan ETHW’in işlem hacminin de büyük artış söz konusu. Bu da altcoin’in fiyatındaki yükselişi doğrudan doğruya destekliyor.

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