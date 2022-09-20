Kripto para birimlerinde burning yani yakım işlemi, token’ların dolaşımdan çıkarıldığı ve kripto para biriminin arzını azaltma yönünde atılan adımlardır. Yani burn ile kripto para biriminin daha deflasyonist bir yapıya sahip olması amaçlanıyor.
Kripto para yakımlarında token’lar daha önce hiç kullanılmamış ve hiç kullanılmayacak olan bir cüzdana taşınarak yapılıyor. Böylece token’lar dolaşımdan çıkarılmış ve arz azaltılmış oluyor.
Biraz daha detaylı açıklayacak olursak; kripto para kullanıcılarına, para göndermek ve almak için kullanılan bir adres atanır. Adresi bir e-posta adresi gibi düşünebilirsiniz. Erişebildiğiniz her yerde bu e-posta adresinden e-posta gönderebilir ve alabilirsiniz. Bir kripto para birimi adresi de benzerdir; kripto para birimi ağı, bu adresi sizin adresiniz olarak tanır ve işlemler için kullanır. Bu kullanıcının cüzdan adresidir.
Kripto para, yalnızca para alabilen bir cüzdan adresine bir token gönderildiğinde “yakılır”. Bu adreslere “yiyici” veya “yakıcı” adresler de denir. Kripto para cüzdanlarında, içinde sakladığınız token’a erişmenizi sağlayan özel anahtarlar bulunur; ancak, yakıcı adreslerin özel bir anahtarı yoktur, bu da token’ların sonsuza kadar dolaşımdan çıktığı anlamına gelir.
Kripto para birimlerinin yakım süreçlerinde hedeflenen birkaç etken olduğu ifade edilebilir.
Bunlara ek olarak yakımların her zaman anında kripto para biriminin fiyatını yükseltmeyeceğini ancak uzun vadede işe yarayan bir uygulama olacağının düşünüldüğünün unutulmaması gerekiyor.