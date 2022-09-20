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Burning (Yakım) Nedir?

Kriptolarda burning yani yakım işlemi, token’ların dolaşımdan çıkarıldığı ve kripto para biriminin arzını azaltma yönünde atılan adımlardır.
11:07
20 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimlerinde burning yani yakım işlemi, token’ların dolaşımdan çıkarıldığı ve kripto para biriminin arzını azaltma yönünde atılan adımlardır. Yani burn ile kripto para biriminin daha deflasyonist bir yapıya sahip olması amaçlanıyor.

Kripto Para Yakımı Nedir?

Kripto para yakımlarında token’lar daha önce hiç kullanılmamış ve hiç kullanılmayacak olan bir cüzdana taşınarak yapılıyor. Böylece token’lar dolaşımdan çıkarılmış ve arz azaltılmış oluyor.

Biraz daha detaylı açıklayacak olursak; kripto para kullanıcılarına, para göndermek ve almak için kullanılan bir adres atanır. Adresi bir e-posta adresi gibi düşünebilirsiniz. Erişebildiğiniz her yerde bu e-posta adresinden e-posta gönderebilir ve alabilirsiniz. Bir kripto para birimi adresi de benzerdir; kripto para birimi ağı, bu adresi sizin adresiniz olarak tanır ve işlemler için kullanır. Bu kullanıcının cüzdan adresidir.

Kripto para, yalnızca para alabilen bir cüzdan adresine bir token gönderildiğinde “yakılır”. Bu adreslere “yiyici” veya “yakıcı” adresler de denir. Kripto para cüzdanlarında, içinde sakladığınız token’a erişmenizi sağlayan özel anahtarlar bulunur; ancak, yakıcı adreslerin özel bir anahtarı yoktur, bu da token’ların sonsuza kadar dolaşımdan çıktığı anlamına gelir.

Burning Ne İşe Yarar?

Kripto para birimlerinin yakım süreçlerinde hedeflenen birkaç etken olduğu ifade edilebilir.

  • Değeri artırmak için yapılan kasıtlı yakımlar: Kripto para şirketleri, dolaşımdaki arzın arttığını fark ettiklerinde yakım işlemi yapabilir. Bu noktada hedef dolaşımdaki varlığı azaltarak yani arz-talep dengesini kullanarak fiyatın artmasını sağlamak.
  • Proof of burn: Proof-of-burn (PoB), tüm katılımcı düğümlerin blok zinciri ağının gerçek ve geçerli durumunu kabul etmesini sağlamak için bir blok zinciri ağı tarafından uygulanan çeşitli mutabakat mekanizması algoritmalarından biridir. PoB, genellikle enerji israfı olmayan bir çalışma kanıtı sistemi olarak adlandırılır. Madencilerin token’larını yakmasına izin verme ilkesiyle çalışır.
  • Madencilik dengesi için yapılan yakımlar: PoB sistemi, erken benimseyenler için haksız avantajlar olasılığını önlemek için, madenciliği erken benimseyenler ile yeni kullanıcılar arasında bir denge sağlamak amacıyla kripto para birimlerinin periyodik olarak yakılmasını destekleyen bir mekanizma uygulayabilir.

Bunlara ek olarak yakımların her zaman anında kripto para biriminin fiyatını yükseltmeyeceğini ancak uzun vadede işe yarayan bir uygulama olacağının düşünüldüğünün unutulmaması gerekiyor.

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