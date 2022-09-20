Kripto para piyasası zor bir dönemde geçerken, Ethereum (ETH) ve SEC arasındaki tartışma yeni bir boyut kazanıyor.

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Kripto para piyasası zor bir dönemde geçerken, Ethereum (ETH) ve SEC arasındaki tartışma yeni bir boyut kazanıyor.

Lark Davis: Tehlikeli Emsal Oluşturabilir!

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu son zamanlarda kripto para sektörü üzerinde daha fazla otorite kurmaya çalışıyor. SEC, neredeyse tüm kripto para birimlerinin menkul kıymetler olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, kurum tokenler ve borsalar üzerinde yaptırım uygulama yetkisini elinde tutuğunu düşünüyor. Geçtiğimiz hafta, SEC başkanı Gary Gensler, Merge güncellemesinden sonra Ethereum’un da menkul kıymetler olarak kabul edilebileceğini açıkladı. SEC, kendisini ABD’deki tek yetkili kurum olarak konumlandırırken, sektör Gansler’in Ethereum’a yönelik yorumları nedeniyle endişe duymaya başladı. Önde gelen analistlerden Lark Davis, bu iddianın tehlikeli bir emsal oluşturduğuna inanıyor.

SEC, uzun süredir kripto para piyasasına yönelik sert tavrı nedeniyle eleştirildi. Daha önce, SEC başkanı Gary Gensler, sadece Bitcoin’in bir emtia olduğunu açıklamıştı. SEC’in emtialar üzerinde düzenleyici yetkisi yoktur. Bu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu veya CFTC’nin yetki alanına giriyor. Son zamanlarda Gensler, Ethereum konusundaki tutumunu değiştirdi ve lider altcoin’i de bir emtia olarak nitelendirmişti. Ancak Merge’den sonra SEC, Ethereum üzerinde yargı yetkisine sahip olduğuna inanıyor. Merge, Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) sisteminden Hisse Kanıtı (PoS) sistemine geçişini sağladı. Gensler, Hisse Kanıtı modeline bağlı kripto para birimlerinin Yargıtay’ın Howey testini geçebileceğini açıkladı.

SEC, Neden Ethereum’u Hedef Alabilir?

SEC, Ethereum ve işlemlerinin ABD yasalarına tabi olacağını iddia ediyor. Kurum, ICO’nun yayınlanmasından önce bir kripto para birimini menkul kıymet olarak kaydetmediği için Ian Ballina’ya karşı soruşturma açtı. SEC, Ethereum’un doğrulayıcı düğümlerinin çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğundan, tüm Ethereum üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu iddia ediyor.

ABD şu anda düğümlerin %45’inden fazlasına sahip. SEC, kripto para topluluğundan tepki çekmeye devam ediyor. Kurum, Ripple davası ve Bitcoin ETF hakkındaki kararı nedeniyle eleştiri oklarının hedefine yer aldı. Lark Davis, SEC’in iddialarının tuhaf olduğuna inanıyor. Aynı zamanda tehlikeli bir emsal oluşturduğuna inanıyor. Bitcoin ayrıca ABD’de en çok madenciye sahip.