Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Korkutan Uyarı: Ethereum’da Mucize Bekleyenlerin Hevesi Kursağında Kalabilir!

Korkutan Uyarı: Ethereum’da Mucize Bekleyenlerin Hevesi Kursağında Kalabilir!

 Kripto para piyasası zor bir dönemde geçerken, Ethereum (ETH)  ve SEC arasındaki tartışma yeni bir boyut kazanıyor.
12:30
20 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto para piyasası zor bir dönemde geçerken, Ethereum (ETH) ve SEC arasındaki tartışma yeni bir boyut kazanıyor.

Lark Davis: Tehlikeli Emsal Oluşturabilir!

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu son zamanlarda kripto para sektörü üzerinde daha fazla otorite kurmaya çalışıyor. SEC, neredeyse tüm kripto para birimlerinin menkul kıymetler olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, kurum tokenler ve borsalar üzerinde yaptırım uygulama yetkisini elinde tutuğunu düşünüyor. Geçtiğimiz hafta, SEC başkanı Gary Gensler, Merge güncellemesinden sonra Ethereum’un da menkul kıymetler olarak kabul edilebileceğini açıkladı. SEC, kendisini ABD’deki tek yetkili kurum olarak konumlandırırken, sektör Gansler’in Ethereum’a yönelik yorumları nedeniyle endişe duymaya başladı. Önde gelen analistlerden Lark Davis, bu iddianın tehlikeli bir emsal oluşturduğuna inanıyor.

SEC, uzun süredir kripto para piyasasına yönelik sert tavrı nedeniyle eleştirildi. Daha önce, SEC başkanı Gary Gensler,  sadece Bitcoin’in bir emtia olduğunu açıklamıştı. SEC’in emtialar üzerinde düzenleyici yetkisi yoktur. Bu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu veya CFTC’nin yetki alanına giriyor. Son zamanlarda Gensler, Ethereum konusundaki tutumunu değiştirdi ve lider altcoin’i de bir emtia olarak nitelendirmişti. Ancak Merge’den sonra SEC, Ethereum üzerinde yargı yetkisine sahip olduğuna inanıyor. Merge, Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) sisteminden Hisse Kanıtı (PoS) sistemine geçişini sağladı. Gensler, Hisse Kanıtı modeline bağlı kripto para birimlerinin Yargıtay’ın Howey testini geçebileceğini açıkladı.

SEC, Neden Ethereum’u Hedef Alabilir?

SEC, Ethereum ve işlemlerinin ABD yasalarına tabi olacağını iddia ediyor. Kurum, ICO’nun yayınlanmasından önce bir kripto para birimini menkul kıymet olarak kaydetmediği için Ian Ballina’ya karşı soruşturma açtı. SEC, Ethereum’un doğrulayıcı düğümlerinin çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunduğundan, tüm Ethereum üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu iddia ediyor.

ABD şu anda  düğümlerin %45’inden fazlasına sahip. SEC, kripto para topluluğundan tepki çekmeye devam ediyor. Kurum, Ripple davası ve Bitcoin ETF hakkındaki kararı nedeniyle eleştiri oklarının hedefine yer aldı. Lark Davis, SEC’in iddialarının tuhaf olduğuna inanıyor. Aynı zamanda tehlikeli bir emsal oluşturduğuna inanıyor. Bitcoin ayrıca ABD’de en çok madenciye sahip.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Binance’dan Merakla Beklenen Altcoin için Müjde: Dağıtım Tamamlandı
Binance’dan Merakla Beklenen Altcoin için Müjde: Dağıtım Tamamlandı
SICAK GELİŞME: Kripto Para Borsasına “Altcoin Hediyeli Hack” Şoku!
SICAK GELİŞME: Kripto Para Borsasına “Altcoin Hediyeli Hack” Şoku!
JP Morgan’dan Bitcoin ve Altcoin’ler için Müjde!
JP Morgan’dan Bitcoin ve Altcoin’ler için Müjde!
Bitcoin ve Altcoin’ler Yükseliyor! Kripto Paralarda Son Durum!
Bitcoin ve Altcoin’ler Yükseliyor! Kripto Paralarda Son Durum!
Madencilik Temelli Bu Kripto Para Merge Sonrası Çakıldı!
Madencilik Temelli Bu Kripto Para Merge Sonrası Çakıldı!
Binance Bombayı Patlattı! Bu Coin Ağlar Arası İşleme Başladı!
Binance Bombayı Patlattı! Bu Coin Ağlar Arası İşleme Başladı!
Ethereum Ve Solana Sahipleri Dikkat! Bu Değerler Tavan Yaptı!
Ethereum Ve Solana Sahipleri Dikkat! Bu Değerler Tavan Yaptı!
Hangi Kripto Para Yakımlarla Değer Kazanmaya Çalışıyor? İşte Detaylar!
Hangi Kripto Para Yakımlarla Değer Kazanmaya Çalışıyor? İşte Detaylar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
8,4 Milyar Dolarlık Şirketten NFT Adımı! Hangi Koleksiyonla Anlaştılar?
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022