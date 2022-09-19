En büyük ve en eski meme token olan Dogecoin 2030 yılında kaç doları görür? Uzun dönem fiyat tahminleri neler?

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Kripto para piyasalarının en eski meme token Dogecoin’dir. Yıllardır birçok ayı piyasası gören DOGE, ayakta kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayındaki kadar güçlü olmasa da Dogecoin talep görmeye devam ediyor. Peki önümüzdeki 8 yılda Dogecoin yatırımcıları ne kadar kazanç elde edebilir? Geçmişteki performansına benzer yükselişler yaşayabilir mi?

Dogecoin Yorum

Bir şaka olarak başladı ve tarihin en muzip milyarderinin gölgesinde yaşamına devam ediyor. Kripto paralar dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığı zamanlarda geleneksel finansal sisteme alternatif olma iddiasındaydı. Merkezi olmayan, düzenlemelerden bağımsız bir finans sitemi o günlerde yatırımcılara mantıklı geliyordu. Kripto para endüstrisinin öncü devleri, bize dış müdahale olmaksızın bankasız bir finansal sistem sunacağız iddiasıyla palazlanmaya başladı. Söylemeye gerek yok, böylesine büyük bir plan şüphe uyandırdı ve birilerini güldürdü. Billy Markus ve Jackson Palmer ise bu planların gerçek olamayacak kadar uçuk birer hayal olduğunu düşünüyordu.

Aralık 2013’te aşırı ciddi kripto maksimalistleriyle dalga geçmek için Billy Markus ve Jackson Palmer bugünkü Dogecoin’i başlattı. Kripto para topluluğunun içinden büyük bir grup Dogecoin’in felsefesini benimsedi. Onlar da kripto paraların söylenildiği gibi dünyadaki finans sistemine bir alternatif olamayacağını düşünüyordu.

Aradan yıllar geçti ve her geçen gün daha fazla Dogecoin alternatifi piyasaya sürüldü. Bunlardan en popüleri çoğu yatırımcının geçtiğimiz yıl keşfettiği Shiba Inu (SHIB)’dur. Elon Musk, Snoop Dogg ve Mark Cuban gibi teknoloji ve eğlence devleri tarafından sosyal medyada destek gören Dogecoin rakiplerine karşı güçlü kalmayı başardı. Hatta 2021 Mayıs ayında 0,73995 dolarlık ATH seviyesine ulaştı.

Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini 2025-2030

Yıllar boyunca DOGE fiyatı yüzlerce kat arttı. TL paritesinde bile Dogecoin’in birkaç kuruşa satıldığı günleri hatırlayanlarınız vardır. Geçmiş performansına bakarak Dogecoin için bir gelecek çizmek kesin bir başarı getirir mi? Bundan emin olamayız ancak bazı algoritmalar ve uzmanlar DOGE için 3-8 yıllık hedef fiyatlar oluşturdu. Şimdi bunlara göz atalım.

Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini 2025

Coin Journal, Dogecoin‘in geleceği konusunda oldukça iyimser. Özellikle, giderek daha fazla yatırımcının DOGE’u bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlaması onun 2025 yılına kadar 2,59 dolara ulaşmasını sağlayabilir. Aksine, Changelly blog yazısında, 2025’te DOGE’nin maksimum 0,28 dolara ulaşması bekleniyor.

Analytics Insight raporu, benimseme ve kripto para düzenlemelerinin daha iyi hale gelmesiyle DOGE’nin fiyatının 2025 yılına kadar 0,77 dolara kadar çıkabileceğini iddia etti. Finder yatırımcı panelinde ise 2025 yılı için 0,19 dolar tahmin ediliyor.

Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini 2030

8 yıl sonraki piyasa durumunu tahmin etmek çok spekülatif olsa da güvenilir kripto analistlerinin 2030’da Dogecoin ile ilgili tahminlerini incelemek yine de yardımcı olacaktır. Capex uzmanları DOGE‘nin fiyatının 2030’da 0,80 doları geçebileceğini tahmin ediyor. Bu yıl için taban fiyat tahminleri ise 0,3 dolardır.

Finder paneli, 2030 yılı için 0,64 dolar seviyesine işaret ediyor. Burada, belki de Dogecoin’in bir memecoin olduğu için normal bir varlığın geleneksel kurallarına uymadığını belirtmekte fayda var. Bundan 8 yıl sonra DOGE’nin nerede olacağını tahmin etmek diğer kripto paralara göre biraz daha zor.