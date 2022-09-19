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Her ne kadar şu anda bir ayı piyasasında olsak da kripto para piyasası son birkaç yıldır gelişiyor. Uzman isimlere göre kurumsal para akışı ve düzenleyici ortamın netleşmesi kripto para birimlerinin önümüzdeki yıllarda ortalamanın üzerinde bir getiri yaratmasını sağlayabilir. Buna ek olarak analistler 2025 yılına kadar ciddi bir büyüme gösterebilecek 10 kripto parayı derledi. Bunlara bir göz atalım…

Bitcoin (BTC): Bitcoin her zamanki gibi analistlerin ve yatırımcıların radarında. 2009 yılında kurulduğundan bu yana dikkatleri çeken Bitcoin şu anda bir ayı piyasası yaşıyor. Ancak bu düşüşe rağmen Bitcoin’in kurumsal olarak benimsenmesinin, hem şirketlerin hem de hedge fonlarının Bitcoin’e girmesiyle birlikte yükselişte olduğu düşünülüyor. Artan benimsenmesinin yanı sıra, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında işlem görüyor. Ayı piyasasının sona ermesi ile birlikte ise Bitcoin’in yeniden ATH yapabileceği düşünülüyor. BTC yazının kaleme alındığı sırada 18.680 dolardan işlem görüyor.

Ethereum (ETH): Analistlerin radarındaki ikinci kripto para biriminin ETH olması çok da şaşırtıcı değil. Her ne kadar son zamanlarda fazla sayıda rakibi piyasada olsa da Ethereum dünyanın en büyük akıllı sözleşme platformu olma özelliğini koruyor. Dolayısıyla analistler gelişmeler ile birlikte, özellikle uzun vadeli strateji benimseyen yatırımcılar için 2022 yılının ETH satın alınması gereken bir yıl olduğunu ifade ediyor. ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.307 dolardan işlem görüyor.

Cosmos (ATOM): Cosmos, farklı blok zincirlerinden Dapp’lerin iletişim kurmasına yardımcı olan bir kripto para birimi projesidir. Web 3.0 uygulamalarını ileriye dönük olarak internetin itici gücü haline getirmek için tasarlandı. Benzer işlevlere sahip başka projeler olsa da Cosmos’un, geliştiricilerin platformunun üstünde Dapps oluşturmasına da olanak tanımasının artı özellik olduğu düşünülüyor. Cosmos’un temellerini ve pazardaki potansiyelini değerlendiren analistler 2025 yılına kadar ATOM’da ciddi bir artış görülebileceğini ifade ediyor. ATOM yazının kaleme alındığı sırada 15,7 dolardan işlem görüyor.

Decentraland (MANA): Decentraland, bugün piyasadaki en büyük metaverse kripto para birimleri arasında. Bu durum halihazırda Decentraland metaverse’de gerçekleşen çok sayıda anlaşmaya da yansıyor. Metaverse ilgisinin ayı piyasası sonrasında artmaya başlayacağı düşünülüyor ve bu sebeple de analistler uzun vadede MANA’nın büyük yükseliş yaşayabileceğini ve 2025 yılının sonuna kadar yeni bir rekor kıracağını düşünüyor. MANA yazını kaleme alındığı sırada 0,71 dolardan işlem görüyor.

Sandbox (SAND): Sandbox analistlere göre aynı zamanda bir yatırım olarak oldukça umut verici görünen bir metaverse projesi. Sandbox, 2022’ye benimseme açısından oldukça hızlı başladı. Örneğin, yakın zamanda Warner Music ile dijital müzik konserlerine ev sahipliği yapmak için bir anlaşma yaptı. Sandbox’taki bu gelişmelerin SAND’e de yansıyacağı düşünülüyor. SAND yazının kaleme alındığı sırada 0,82 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak analistler; Chainlink (LINK), Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX), Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’in de (DOGE) 2025 yılına kadar büyük artış yaşayacağını düşünüyor. Ancak bu noktada bu tahminlerin özellilke uzun vadeli yatırım stratejisi benimseyen yatırımcılar için yapıldığını ve kripto para piyasasında net tahminler yapmanın oldukça zor olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Siz siz olun kendi araştırmanızı yapmadan herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmayın.