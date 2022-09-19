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Avalanche (AVAX) Yorumları! AVAX Ne Olacak?

Uzun vadede AVAX iyi bir yatırım mı? Popüler altcoin için yatırımcıların izlemesi gereken kritik destek bölgesi neresi?
22:20
19 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kesinlik süresi bakımından en iyi Ethereum rakibi olan Avalanche son zamanlarda çok fazla olay yaşadı. Kyle tarafından ortaya atılan iddialar onun fiyatı üzerinde ciddi kayıplara neden oldu. Fakat sevindirici olan Kyle Roche ile ortaya atılan bu iddialar şimdilik soğudu. Tam FUD bitti derken Bitcoin’in durumu piyasaları olumsuz etkiledi.

Avalanche (AVAX) Yorumları

AVAX piyasadaki genel düşüşten nasibine düşeni aldı. Alıcılar 19,02 dolar direncini aşamadığı için 17,72 desteği de tehlikeye girdi ve AVAX fiyatı bugün 17 doların altına düştü. Şimdilik 16,2 dolar seviyesinde destek bulan altcoin 16,8 dolar bölgesini hızla yeniden kazandı. Henüz, düşüş momentumu zayıflamış değil ve boğalar Bitcoin’in negatif görünümü nedeniyle tükenmiş görünüyor. Çarşamba günü açıklanacak Fed kararı daha fazla kayba neden olabilir.

RSI ve MACD göstergeleri şu anda oldukça olumsuz. Şimdilik AVAX yatırımcılarının 16,8 ve 16,2 dolar seviyelerini izlemesi gerekiyor. Bitcoin 19.000 doların üzerinde tutunamadığı sürece yatırımcılar daha fazla düşüş görebilir.

AVAX Ne Olacak?

Kısa vadede AVAX için iyimser bir tablo çizmek güç, özellikle Bitcoin’in mevcut görünümü iç karartıcı. FUD ile güçsüzleşen AVAX fiyatı için en kötü şey Bitcoin’in yaşayacağı sert kayıplardı. Bununla birlikte ağda 2 önemli protokol saldırısı yaşandı. Son 30 gün içinde fiyat 16,2 dolar ile 23,65 dolar arasında hareket etti. Son bir yılın en kötü günü ise devam eden Bitcoin düşüşü sırasında yaşadı.

Bundan 10 ay önce 146 dolardan AVAX alan yatırımcılar bugün %88 kayıpla yüzleşiyor. Ancak Avalanche uzun vadede gelecek vadeden kripto paralar arasında yer alıyor. Ölçeklenebilirlik konusunda Solana benzeri bir başarı elde eden ağ kendi ekosistemini hızla inşa ediyor. Daha fazla uygulamanın platformda kendine yer bulması AVAX fiyatının da artmasına neden olacaktır. Bugün Ethereum’u değerli kılan şey fiyatı veya ismi değildir. Ağdaki aktif binlerce akıllı sözleşme ve sayısız aktif kullanıcıdır. Fayda üreten ve talep gören Ethereum bugün bile 163 milyar dolar piyasa değerine sahip. Bu rakam AVAX’ın tam 32 katıdır. Eğer Emin Gün Sirer ve ekibi ekosistemlerinin büyümesini sürdürebilirse 140 dolarlı seviyeler de yeniden görülebilir.

Yapay zeka ile fiyat tahminleri yapan bazı uygulamalar AVAX için 2030 yılına kadar 4 haneli fiyat hedefleri veriyor.

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