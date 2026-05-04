BITCOIN (BTC)

Spot Bitcoin ETF’lerinde iki ay üst üste net giriş 3,29 milyar doları aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Spot Bitcoin ETF’lerine iki ayda toplam 3,29 milyar dolar yeni giriş oldu.
  • 📈 Yatırımlar artıyor ama Ekim ayındaki zirveye henüz ulaşılmadı.
  • 💡 Piyasadaki ivme güçlü ancak toparlanma tamamlanmış değil.
  • ⚡ Eski rekor seviyelerin tekrar gündeme gelmesi için ETF ilgisinin sürmesi gerekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde işlem gören 11 spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF), ardı ardına iki ay boyunca pozitif net giriş kaydetti. Bu durum, en büyük kripto para için kurumsal ilginin yeniden gündemde olduğuna işaret ediyor.

Mayıs ayında umutlu tablo

Mayıs ayının ilk günlerinde ETF’ler, özellikle Cuma günü gerçekleşen 629 milyon dolarlık net fon akışı ile dikkat çekti. Yalnızca son iki ayda yatırımcıların toplam 3,29 milyar dolar sermaye aktardığı görülüyor. ETF piyasaları açısından bu hareketlilik pozitif bir sürecin başladığına işaret etti.

SoSoValue verilerine göre, Ocak 2024’te başlatılan spot Bitcoin ETF’lerine bugüne kadar toplamda 58,72 milyar dolar net giriş oldu. Ancak bu miktar, Ekim ayında kaydedilen 61,19 milyar dolarlık rekordan daha düşük. Buradaki fark, ETF piyasasına olan ilginin son aylarda tekrar ivme kazansa da henüz zirve seviyelerine ulaşmadığını gösteriyor.

Geçmiş zirvelerle karşılaştırma

Ekim ayında hem ETF’lerde rekor artış görülmüş hem de Bitcoin’in spot fiyatı 126.000 doların üzerini test etmişti. Fakat kasım 2025 ile şubat 2026 arasındaki süreçte, yatırımcıların yaklaşık 6,38 milyar dolarlık fon çekmesiyle birlikte Bitcoin fiyatı da kısa sürede 100.000 dolar seviyelerinden 60.000 dolara kadar gerilemişti.

Son iki ayda tekrar canlanan girişler, bu önceki çıkışların tamamını telafi etmiş değil. Bu fark, yatırımcıların temkinli davrandığının da bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Piyasadaki beklenti ve mevcut görünüm

Uzmanlar, son dönemdeki net girişlerin piyasada yeniden bir canlılık yarattığını; ancak toparlanmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Piyasaların bu ivmeyi devam ettirip ettirmeyeceği şu aşamada belirsizliğini koruyor. Makroekonomik şartlar ve kripto paraya dair genel duyarlılık, spot Bitcoin ETF’lerine olan talep açısından da belirleyici olacak.

Veriler, ETF piyasasında yaşanan son canlanmaya rağmen, Ekim ayındaki tarihi zirvenin hala gerisinde olunduğunu ve yatırımcıların önceki çıkışların yarattığı boşluğu henüz doldurmadığını ortaya koyuyor.

Şu ana kadar elde edilen verilere göre toparlanma sürecinin sürdüğü, fakat ek girişlerin devam etmesi halinde eski zirvelerin tekrar gündeme gelebileceği aktarılıyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları kısa vadede net bir yön belirlemek için hem ETF tarafındaki hareketlere hem de genel piyasa dinamiklerine odaklanmayı sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
