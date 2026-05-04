Toncoin için 2026’da 3,35 dolar, 2030’da ise 20,42 dolarlık fiyat hedefi öne çıktı

Toncoin (TON), Telegram ekibi tarafından geliştirilen, ardından topluluğun yönetimine bırakılan merkeziyetsiz bir blockchain protokolü olarak biliniyor. Toncoin, çok katmanlı yapısı ve hız odaklı mimarisiyle ödeme, depolama ve internet hizmetlerine blockchain altyapısı kazandırmayı amaçlıyor. Ekosistemin yerel tokeni olarak Toncoin, hem işlem ücretlerinde hem de uygulama geliştirme süreçlerinde ana rol üstleniyor.

Toncoin fiyat tahminleri ve öne çıkan teknik veriler

Son verilere göre TON’un güncel fiyatı 1,38 dolar seviyesinde bulunuyor ve toplam piyasa değeri 3,58 milyar dolara ulaşıyor. Günlük işlem hacmi ise 95,87 milyon dolar olarak kayda geçti. Dolaşımdaki TON miktarı 2,49 milyar adet olarak belirlenirken, tüm zamanların en yüksek fiyatı 15 Haziran 2024’te 8,24 dolar seviyesinde görülmüştü. Tüm zamanların en düşük seviyesi ise 20 Eylül 2021’de 0,3906 dolar olarak kaydedildi.

Teknik göstergelerden hareketle, 24 saatlik periyotta TON fiyatında yüzde 3,15’lik bir artış gözlemlendi. Son 30 günde artış oranı yüzde 12,14 oldu. İşlem hacmindeki yüzde 45,72’lik sıçrama, yatırımcı ilgisinin yükseldiğine işaret ediyor. CryptoAppsy verilerine göre, TON 1,38 dolar civarında işlem görüyor.

Son dönemde yaşanan toparlanma, düşüş eğilimindeki üç haftalık grafiğin ardından geldi. Teknik analizde görülen üç askeri mum formasyonu, yükselişin devam edebileceğine yönelik sinyaller üretirken, 1,46 dolarlık direnç seviyesi yakından takip ediliyor. 4 saatlik grafikte, TON aşırı satım bölgesinde yer almaya devam ederken, kısa vadede ters yönlü hareketlerin yaşanması muhtemel görülüyor.

Orta ve uzun vadeli fiyat beklentileri

Geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde, 2026 yılında TON fiyatının 0,97 ile 4,35 dolar arasında dalgalanabileceği, ortalamanın ise 1,63 dolarda oluşacağı belirtiliyor. Aynı yıl için en yüksek tahmin 3,35 dolar olarak öne çıkıyor. 2028 yılında fiyatın 7,26 ile 9,49 dolar arasına çıkması ve ortalamanın 7,60 dolarda seyretmesi bekleniyor. 2030 yılına gelindiğinde ise fiyat aralığının 17,71 ile 20,42 dolar arasında değişeceği, ortalama fiyatın 18,27 dolar olacağı öngörülüyor. 2029 yılında yükselişin 10 dolar seviyesinin üzerini test edeceği, fakat 2031’e kadar 100 dolara ulaşmasının beklenmediği ifade ediliyor.

Analistlere göre, “Toncoin fiyatında önümüzdeki dönemde yukarı yönlü hareketin devamı, 1,30 doların üzerinde kalıcı olması durumunda daha mümkün görünüyor. Bu eşik altına inilirse 1,10 dolar sınırı test edilebilir. Teknik göstergeler, şimdilik 1,46 dolara doğru güçlü bir hareket potansiyeli gösteriyor.”

Farklı platformlardan gelen analizler de bu tahminleri destekliyor. Örneğin Coincodex, 2026’da 2,20 dolar, 2028’de ise 3,93 dolarlık bir fiyat öngörüsünde bulunuyor. Gate.com ise tahminlerini daha temkinli tutarak aynı dönem için 1,34 ve 1,62 dolar aralığında kalıyor.

Toncoin’in geçmiş performansı ve güncel gelişmeler

Toncoin, ilk olarak 2018’de Telegram Open Network adıyla duyurulduktan sonra TON Foundation’ın öncülüğünde topluluk temelli yönetim modeline geçti. 2021 Eylül’de en düşük nokta olan 0,3906 doları gören token, Haziran 2024’te 8,24 dolar ile zirveyi test etti. 2023 boyunca fiyat 1,1 ile 2,5 dolar arasında dalgalanırken 2024’te 2,11 dolardan başlayan yeni bir ralliyle 8 dolar seviyesinin üzerine tırmandı.

Son aylarda ise fiyat geri çekilerek 1,35–1,40 dolar aralığına oturdu. Bu dalgalanmada, Telegram’ın ağ güvenliğine yaptığı yatırımlar ve 93 milyon TON’luk validator kontratı finanse etmesi belirleyici rol oynadı. Ayrıca Mayıs ayında Dubai’de düzenlenmesi planlanan ekosistem konferansı, Ortadoğu’daki çatışmalar nedeniyle iptal edildi.