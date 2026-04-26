Toncoin fiyatında sert düzeltme: 2026’da zirve tahmini 4,35 dolar

Toncoin, kısaca TON olarak bilinen ve ilk olarak Telegram ekibi tarafından geliştirilen merkeziyetsiz bir blockchain protokolü. Telegram’ın projeden çekilmesi sonrası topluluk tarafından devralınan The Open Network, TON Blockchain, TON DNS, TON Storage ve TON Sites gibi farklı bileşenlerden meydana geliyor. Projenin yerel kripto parası ise Toncoin. Özellikle son yıllarda piyasada dikkat çeken TON, geniş kullanıcı ve geliştirici tabanıyla öne çıkmakta.

Mevcut fiyat ve piyasadaki görünüm

CryptoAppsy verilerine göre TON’un güncel fiyatı 1,31 dolar seviyesinde ve toplam piyasa değeri 3,28 milyar dolar. Son 24 saatteki işlem hacmi 125,21 milyon dolar olarak ölçüldü. Dolaşımdaki TON miktarı ise 2,49 milyar adet. Coinin bugüne kadarki en yüksek fiyatı 15 Haziran 2024’te 8,24 dolar ile kaydedilirken, en düşük seviyesi ise 20 Eylül 2021’de 0,3906 dolar oldu. Fiyat, kısa vadeli teknik olarak 1,36 ile 1,30 dolar arasında dalgalanıyor.

Teknik göstergeler 50 günlük ortalamada 1,28 dolar, 200 günlükte ise 1,91 dolar seviyesini gösteriyor. Son analizlerde piyasa hissiyatı ‘ayı’ yönünde ve Korku ve Açgözlülük Endeksi 21 ile aşırı korku noktasında. Son 30 günde TON fiyatı yüzde 5,17’lik artış yaşasa da, 26 Nisan’da günlük bazda yüzde 2,77 gerilemiş olduğu, buna karşılık işlem hacminin yüzde 7,38 azalarak 124 milyon dolara düştüğü belirtildi.

Teknik analiz ve orta-uzun vadeli projeksiyonlar

Son günlerde hareketli ortalamalara bakıldığında, kısa vadede 3, 5 ve 10 günlük basit hareketli ortalamalar (SMA) fiyatı 1,30–1,59 dolar aralığında gösteriyor ve karışık sinyaller üretiyor. Uzun vadede ise 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde harekette zayıflık gözlenmekte. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise 55,17 ile nötr bölgede bulunuyor.

Kısa vadeli analizler, fiyatın 1,30 dolar desteği üzerinde tutunması durumunda yatay seyrin sürebileceğini, bu seviyenin altına inilirse 1,10 dolara çekilme riski bulunduğunu ortaya koyuyor. Aksi bir durumda, 1,39 doların aşılması toparlanmayı işaret edebilir.

TON ile ilgili son fiyat tahminleri, token’ın 2026’da en yüksek 4,35 dolara; 2028’de ise aralıklı olarak 7,26 ila 9,49 dolar bandına ve ortalama 7,60 dolara ulaşabileceğini belirtiyor. 2030 yılına gelindiğinde ise TON’un 17,71 ile 20,42 dolar seviyelerinde olması ve ortalama 18,27 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

Farklı platformların öngörülerine göre, Coincodex 2026 için 2,05 dolar tahmin ederken, Gate.com ise 1,22 dolar olarak daha temkinli bir projeksiyon sunuyor. TON fiyatının orta ve uzun vadede bağımsız analizlere göre yukarı yönlü hareket edebileceği not ediliyor; yine de global piyasa çalkantıları ya da regülasyon risklerinin bu görünümü zayıflatabileceği ayrıntısıyla aktarılıyor.

Geçmiş fiyat seyri ve önemli kilometre taşları

2018’de Telegram Open Network adıyla hayata geçirilen ve daha sonra The Open Network olarak yeniden adlandırılan TON, başlangıçta Telegram tarafından geliştirildikten sonra TON Vakfı’nın denetimine geçti. Tüm Toncoin token’larının yüzde 98,55’i Haziran 2020’de madenciliğe açıldı ve iki yıl boyunca kullanıcılar tarafından çıkarıldı. 2021 sonbaharında 0,3906 dolar ile tarihi dip seviyeye inen TON, Kasım 2021’de ani yükselişler yaşadı. 2022’de 0,9 dolara kadar geriledi ancak 2023’te tekrar toparlandı ve 2024’te 8,24 dolar ile zirvesini gördü.

Daha sonra Ekim 2024’te 5,2 dolara, Kasım’da ise 4,98 dolara çekildi. 2025 yılına girerken 5,5 dolar olarak işlem gören TON, yıl içinde düşüş trendiyle 3,0 dolara kadar indi. 2026’nın başında 1,80 dolara yükselip, yeniden düşerek Nisan’da 1,20 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, Mayıs ayında Dubai’de yapılması planlanan TON blockchain ekosistemi konferansı, Orta Doğu’daki artan çatışmalar sebebiyle iptal edildi. Bu gelişmenin ekosistem üzerindeki etkisi ve fiyatlanması yakından izleniyor.