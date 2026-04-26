Ethereum (ETH)

Ethereum 2.400 dolar direncini aşamadı, 2.200 dolar riski gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum 2.400 dolar direncini test etti, güçlü satış baskısı ile geri çekildi.
  • Kısa vadede 2.200 dolar desteği önemini koruyor; bu seviyenin altı yeni bir düşüş getirebilir.
  • Haftalık grafikte $ETH için yukarı yönlü kırılma henüz gerçekleşmedi.
  • ⚡️ Kritik bölge geçilmedikçe piyasa görünümü zayıf kalıyor.
Ethereum, nisan ayı dip seviyelerinden yaşadığı hızlı toparlanmanın ardından, 2.400 dolar ile 2.500 dolar arasında güçlü bir dirençle karşı karşıya. Fiyat, son yükselişe rağmen bu bölgenin üzerinde kalıcı olamadı. Analistlere göre, kısa vadede bu aralığın geçilememesi, düşüş ihtimalinin öne çıkmasına yol açıyor.

2.200 dolar bandı kritik destek konumunda

Ethereum, iki günlük grafikte 2.317 dolar civarına kadar yükseldi. Ancak 2.400 dolar civarında satış baskısı devam etti. CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum’un güncel fiyatı 2.317 dolar seviyesinde seyrediyor. Analistler, mevcut direnç bölgesinin kırılması halinde 2.624 doların ve daha geniş bir arz bölgesi olarak görülen 2.780 doların gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Buna karşılık, piyasadaki alım talebinin zayıf olması 2.200 dolar desteğinin önemini artırıyor. Eğer fiyat bu seviyenin altına sarkarsa, yeni bir dip arayışı başlayabilir ve 1.800 dolar civarındaki önceki toparlanma bölgesi yeniden test edilebilir.

Şu anda Ethereum, 2.200 dolar ile 2.400 dolar arasına sıkışmış durumda. 2.200 dolardan bir tepki gelirse fiyat yeniden 2.400 dolara yükselebilir; aksi halde, yukarı yönlü hareketin devamı için alıcıların daha güçlü şekilde devreye girmesi gerekecek.

Haftalık grafikte zayıf görünüm sürüyor

Haftalık kapanışta Ethereum, 2.309 dolar seviyesine yakın kapatırken, önemli hareketli ortalamalardan ve destek bantlarından net şekilde geçemedi. Özellikle 2.430–2.460 dolar aralığında yer alan haftalık 200 günlük hareketli ortalamalar, yatırımcıların tekrar satış pozisyonu aldığı bölge olarak öne çıktı.

Ethereum fiyat yapısı, 1.800 dolar bölgesinden toparlanmasına rağmen, 2.400–2.500 dolar arasında belirgin bir dirençle karşılaştı. Bu bant, geçen yıldan beri piyasada baskı oluşturuyor ve ETH’nin daha yukarı hamle yapabilmesi için aşılması kritik görülüyor.

Uzmanlar, fiyat yukarı yönlü hareket başlatmadıkça piyasanın genel olarak zayıf bir yapıda kalmaya devam edeceği görüşünde. 2.400–2.500 dolar bölgesinin kesin şekilde aşılması durumunda, fiyat hem yükselen trend hem de piyasada güvenin yeniden tesis edilebilmesi açısından önemli bir sinyal olacak.

Bu seviyelerin sancılı şekilde tekrar denendiği ortamda, yatırımcılar yukarı yönlü bir kırılma için haftalık kapanışları yakından takip ediyor. Kısıtlı alım hacmi ve baskın satıcıların varlığı, piyasada bir süre daha dalgalı seyrin sürmesine yol açabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
