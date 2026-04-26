Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 78 bin doların hemen altında kritik sıkışma, yön bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin’de 78 bin dolar sınırında önemli karar anı yaşanıyor.
  • Kanal desteği 76.500 dolarda, direnç ise 78.000 – 79.000 dolar bandında öne çıkıyor.
  • Kısa pozisyonlar artarken, olası kırılma yönü piyasada bekleniyor.
  • En kritik gelişme, $BTC ’de 78 bin dolar üstünde kalınıp kalınamayacağı olacak.
Bitcoin, nisan ayının yükseliş trendini sürdürdüğü günlerde 77.500 dolar civarında hareket etmeye devam etti. Son haftalarda ivme kaybetse de, fiyat özellikle dar bir aralığa sıkışmış durumda. Nisan başında başlayan yukarı yönlü kanal, şu anda bitcoinin seyrini belirliyor. Fiyat, mart sonundan bu yana yükselişini 65.500 dolardan başlatıp, yakın dönemde 79.000 dolara kadar taşıdı ancak bu direnç seviyesini aşamadı. Sonrasında yukarı yönlü kanal içinde dalgalanan fiyat, kanalın alt çizgisine yakın seyretti.

İçindekiler
1 Yükseliş Kanalı ve Destek Seviyeleri
2 Kısa Vadeli Baskılar ve Teknik Göstergeler

Yükseliş Kanalı ve Destek Seviyeleri

Analistlere göre, bitcoinin mevcut yükseliş yapısını koruyabilmesi için en kritik destek noktası 76.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunması, nisan trendinin devam etmesi açısından önemli görülüyor. Aksi takdirde, fiyatın önce 74.800 dolara, ardından 73.200 dolara kadar gerilemesi gündeme gelebilir. Ancak şu ana kadar alıcıların bu destek noktasında aktif rol üstlendiği dikkat çekiyor. Kısa süreli bir toparlanma, bitcoinin yeniden 78.000 dolar ve üzerine yönelmesini sağlayabilir.

Yükseliş kanalının üst sınırı ise, yeni bir güçlü hareket için 79.000 dolara yakın bir direnç oluşturuyor. Fiyat, bu eşiği zorlamadan önce aradaki sıkışık bölgede alıcı-satıcı mücadelesi yoğunlaştı. 78.000 doların temiz şekilde aşılması, hem kısa vadeli yatırımcıların güvenini artıracak hem de yeni zirve arayışlarına zemin hazırlayacak. Aksi durumda, destek hattı sürekli test edildikçe aşağı yönlü bir kırılma riski artıyor.

Kısa Vadeli Baskılar ve Teknik Göstergeler

4 saatlik grafiğe bakıldığında, bitcoinin 77.485 dolar civarında yatay destek ve düşen direnç çizgileri arasında sıkıştığı görülüyor. Teknik açıdan bakıldığında, son günlerde fiyat hareketleri bir “düşen takoz” görünümü oluşturdu. Bu yapı, genellikle baskının ardından güçlü bir kırılma getirebilir. Özellikle kısa vadeli işlem yapanların yön arayışında olduğu bir zamanda, bu teknik formasyon dikkatle izleniyor.

Aynı zamanda fonlama oranlarındaki değişim de piyasadaki hava hakkında fikir veriyor. Son dalgalanmalar sırasında fonlama oranları negatife dönerek, vadeli işlemlerde daha fazla yatırımcının düşüş yönlü pozisyon aldığına işaret etti. Bu durum, fiyat sıkışıklığı devam ederken kısa pozisyonların artmasını sağladı. Eğer fiyat beklenenin aksine yukarıya kırılırsa, bu yatırımcıların pozisyon kapatması, fiyatı hızlıca yükseltebilir.

Son teknik raporlar, 78.000 dolar üzerindeki bir kırılmanın bitcoinin yeniden 79.000 dolara yaklaşmasını sağlayabileceğini, ancak 77.000 dolar altına inmesi halinde ise kısa vadede 75.500 dolara kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Teknik yapı momentumun azaldığını gösterse de, ana destek ile direnç arasında kararsız seyir devam ediyor. Piyasa katılımcıları, hem yükselişi hem de olası bir gerilemeyi tetikleyebilecek kırılma seviyelerini yakından takip ediyor.

Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde fiyatın 76.500 dolar üzerinde kalıp kalamayacağına odaklanmış durumda. Bu seviyenin korunması halinde, nisan ayı boyunca görülen pozitif eğilim devam edebilir. Ancak aksi durumda, satış baskısının güçlenmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum 2.400 dolar direncini aşamadı, 2.200 dolar riski gündemde
Bir Sonraki Yazı Ripple Custody’de kritik adım: Kurumsal dijital varlık saklama sistemi devreye alındı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana fiyatı 94 doları aşamazsa düşüş sürecek
Solana (SOL)
Ripple Custody’de kritik adım: Kurumsal dijital varlık saklama sistemi devreye alındı
RIPPLE (XRP)
Ethereum 2.400 dolar direncini aşamadı, 2.200 dolar riski gündemde
Ethereum (ETH)
Toncoin fiyatında sert düzeltme: 2026’da zirve tahmini 4,35 dolar
Toncoin (TON)
Litecoin’de 13 blokluk ani geri dönüş, güvenlik açığı sonrası zinciri etkiledi
Kripto Para
Lost your password?