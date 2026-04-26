Bitcoin’de 78 bin doların hemen altında kritik sıkışma, yön bekleniyor

Bitcoin, nisan ayının yükseliş trendini sürdürdüğü günlerde 77.500 dolar civarında hareket etmeye devam etti. Son haftalarda ivme kaybetse de, fiyat özellikle dar bir aralığa sıkışmış durumda. Nisan başında başlayan yukarı yönlü kanal, şu anda bitcoinin seyrini belirliyor. Fiyat, mart sonundan bu yana yükselişini 65.500 dolardan başlatıp, yakın dönemde 79.000 dolara kadar taşıdı ancak bu direnç seviyesini aşamadı. Sonrasında yukarı yönlü kanal içinde dalgalanan fiyat, kanalın alt çizgisine yakın seyretti.

Yükseliş Kanalı ve Destek Seviyeleri

Analistlere göre, bitcoinin mevcut yükseliş yapısını koruyabilmesi için en kritik destek noktası 76.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunması, nisan trendinin devam etmesi açısından önemli görülüyor. Aksi takdirde, fiyatın önce 74.800 dolara, ardından 73.200 dolara kadar gerilemesi gündeme gelebilir. Ancak şu ana kadar alıcıların bu destek noktasında aktif rol üstlendiği dikkat çekiyor. Kısa süreli bir toparlanma, bitcoinin yeniden 78.000 dolar ve üzerine yönelmesini sağlayabilir.

Yükseliş kanalının üst sınırı ise, yeni bir güçlü hareket için 79.000 dolara yakın bir direnç oluşturuyor. Fiyat, bu eşiği zorlamadan önce aradaki sıkışık bölgede alıcı-satıcı mücadelesi yoğunlaştı. 78.000 doların temiz şekilde aşılması, hem kısa vadeli yatırımcıların güvenini artıracak hem de yeni zirve arayışlarına zemin hazırlayacak. Aksi durumda, destek hattı sürekli test edildikçe aşağı yönlü bir kırılma riski artıyor.

Kısa Vadeli Baskılar ve Teknik Göstergeler

4 saatlik grafiğe bakıldığında, bitcoinin 77.485 dolar civarında yatay destek ve düşen direnç çizgileri arasında sıkıştığı görülüyor. Teknik açıdan bakıldığında, son günlerde fiyat hareketleri bir “düşen takoz” görünümü oluşturdu. Bu yapı, genellikle baskının ardından güçlü bir kırılma getirebilir. Özellikle kısa vadeli işlem yapanların yön arayışında olduğu bir zamanda, bu teknik formasyon dikkatle izleniyor.

Aynı zamanda fonlama oranlarındaki değişim de piyasadaki hava hakkında fikir veriyor. Son dalgalanmalar sırasında fonlama oranları negatife dönerek, vadeli işlemlerde daha fazla yatırımcının düşüş yönlü pozisyon aldığına işaret etti. Bu durum, fiyat sıkışıklığı devam ederken kısa pozisyonların artmasını sağladı. Eğer fiyat beklenenin aksine yukarıya kırılırsa, bu yatırımcıların pozisyon kapatması, fiyatı hızlıca yükseltebilir.

Son teknik raporlar, 78.000 dolar üzerindeki bir kırılmanın bitcoinin yeniden 79.000 dolara yaklaşmasını sağlayabileceğini, ancak 77.000 dolar altına inmesi halinde ise kısa vadede 75.500 dolara kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini ortaya koydu.

Teknik yapı momentumun azaldığını gösterse de, ana destek ile direnç arasında kararsız seyir devam ediyor. Piyasa katılımcıları, hem yükselişi hem de olası bir gerilemeyi tetikleyebilecek kırılma seviyelerini yakından takip ediyor.

Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde fiyatın 76.500 dolar üzerinde kalıp kalamayacağına odaklanmış durumda. Bu seviyenin korunması halinde, nisan ayı boyunca görülen pozitif eğilim devam edebilir. Ancak aksi durumda, satış baskısının güçlenmesi bekleniyor.