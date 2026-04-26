Ripple Custody’de kritik adım: Kurumsal dijital varlık saklama sistemi devreye alındı

Ripple, ödeme teknolojilerinin ötesine geçerek, artık dijital varlıkların güvenli saklanması ve ölçeklenmesinde de doğrudan söz sahibi olmayı amaçlıyor. Şirket, Ripple Custody platformuyla kurumsal altyapı tarafında ciddi bir atılım yaparken, başta bankalar olmak üzere finans kuruluşlarının dijital varlık saklama konusundaki ihtiyaçlarına yanıt vermeye odaklanıyor.

Kusursuz entegrasyon ve güvenli altyapı

Ripple Custody temelde API tabanlı, modüler ve hızlı uygulanabilir bir yapıda tasarlandı. Bu sayede, farklı tedarikçi sistemlerine ihtiyaç kalmadan bankaların mevcut dijital altyapılarına kolayca entegre olabiliyor. Platform, yüksek işlem hacmine uygun olarak geliştirilirken; cüzdan oluşturma, anahtar yönetimi ve özelleştirilebilir kontrol politikaları ile kurumlara tam yetki tanıyor.

Sistemde anlık uyum takipleri Chainalysis üzerinden sağlanıyor. Donanım seviyesinde güvenlik için ise Securosys’in sunduğu HSM standardı kullanılıyor. Ayrıca Figment, platforma kurumsal staking özelliğini katarken, Palisade ise altyapının dayanıklılığını artırıyor. Bu özellikler, Ripple’ın sunduğu çözümü test ortamından öteye taşıyarak, gerçek uygulama ve yaygın kullanım için hazır hale getiriyor.

Ripple’ın geliştirmekte olduğu saklama sistemiyle ilgili olarak, “Sadece bir ürün değil, eksiksiz bir altyapının inşası hedefleniyor; saklama, uyum ve ölçeklenebilirlik birleşiyor ve kurumların dijital varlık alanına girmesindeki başlıca engeller ortadan kalkıyor.” görüşü öne çıkıyor.

Küresel açılım ve büyük kurumlar

Ripple Custody platformunun gelişimi, geçtiğimiz yılın mart ayında marka tescil başvurusuyla başlamıştı. O günden bu yana, tüm ana katmanlarda—güvenlik, uyum, ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik—sistem adım adım güçlendirildi. Böylece şirket, platformunu düzenlenmiş finans piyasalarına uygun hale getirerek yoluna devam etti.

Aktif kullanıma geçilmiş durumda. BBVA, DBS Bank, DZ Bank ve Intesa Sanpaolo gibi önde gelen finans kuruluşları, Ripple Custody platformunu Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da fiili olarak kullanmaya başladı. Bu kuruluşların katılımı pilotprogramların ötesinde; bizzat platform üzerinde gerçekleşen ve XRP Ledger’da büyüyen bir işlem trafiği söz konusu.

Özellikle Asya’da hareketlilik dikkat çekiyor. Şirketin Güney Kore’nin en büyük sigorta firmalarından Kyobo Life Insurance ile yaptığı iş birliği, blokzincir tabanlı saklama ve zincir üstü mutabakat uygulamalarının geleneksel ve sıkı denetlenen sektörlerde de benimsendiğini gösteriyor.

Gelecek vizyonu: Altyapı odağı öne çıkıyor

Ripple, yalnızca bir ürün geliştirmekten ziyade, kurumların dijital varlıklarla çalışmasını mümkün kılan tam entegre bir altyapı oluşturmayı öncelik haline getirmiş durumda. Saklama, mevzuat uyum süreçleri ve ölçeklenebilirliği bir arada sunan entegre yapısı, finans kuruluşlarının blokzincir teknolojilerinden faydalanmasını kolaylaştırıyor.

Blokzincirin değer internetinin temel katmanı olarak genişlemesi hedefleniyorsa, saklama altyapısı hayati rol oynayacak. Ripple, bu alanda liderliği ele almak için hızlı ve kapsamlı bir ilerleme sergiliyor.