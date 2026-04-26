Solana fiyatı 94 doları aşamazsa düşüş sürecek

Solana, son günlerde giderek daralan bir fiyat aralığında hareket ediyor. 3 günlük grafikte oluşan bu sıkışma, altcoin piyasasında olası yönlü bir hamlenin habercisi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 85,36 dolar seviyelerinde işlem gören Solana, 77 dolar ile 94 dolar arasındaki destek ve direnç noktalarını test ediyor. Bollinger Bantlarının giderek daraldığı bu süreçte, düşük oynaklık dikkat çekiyor.

Düşük Volatilite ve Kritik Sınırlar

Solana’da 3 günlük grafik, fiyatın bir süre boyunca belirlediği dar bant içinde kaldığını gösteriyor. Teknik analizde Bollinger Bandı sıkışması genellikle büyük bir fiyat hareketinin öncesine işaret ediyor; ancak hangi yöne gideceği kesin olmadığı için dikkatli yaklaşmak gerekiyor. 94 dolar üzerindeki bir mum kapanışı yukarı yönlü potansiyeli artırabilirken, 77 dolar altı güçlü bir kırılım ise daha fazla düşüş riskini beraberinde getirebilir.

Yatırımcılar, 94 dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir kapanış olmazsa fiyatın dar bant içinde hareketini sürdürebileceğini belirtiyor. Bu tür kapanışlar olmadan, kısa süreli fiyat sıçramaları kalıcı bir trend değişikliği anlamına gelmeyebilir.

Grafik analizine göre, “SOL 3 gün kapanışta 94 dolar üstüne çıkmadıkça yukarı kırılım teyit edilmemiş olacak; 77 dolar altı ise satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterir.”

Alçalan Trend Çizgisine Karşı Mücadele

Solana’nın fiyat grafiği ayrıca yıl başından bu yana devam eden alçalan bir trend çizgisini test ediyor. Bu trend çizgisi, 2025 sonlarındaki zirveden bugüne fiyat hareketini baskı altına almış durumda. Son dönemde oluşan dar bant, fiyat üzerindeki baskının arttığını ve önemli bir kırılımın yaklaşmakta olduğunu hissettiriyor.

Trend çizgisinin üzerindeki kapanışlar, alçalan yapının zayıfladığını ve fiyatın daha önceki destek-direnç seviyelerine yönelme olasılığını ortaya çıkarabilir. Özellikle 103, 123 ve 138 dolar civarındaki noktalar, potansiyel hedef bölgeleri olarak öne çıkıyor. Ancak analistler, bu bölgelerin de güçlü direnç olarak çalışabileceğini aktarıyor.

Öte yandan, fiyat trend çizgisini aşamadan alt destek bölgesinin altına sarkarsa, geniş çaplı bir düşüş baskısı tekrar gündeme gelebilir. 76-81 dolar bandı ise kritik bir savunma hattı olmayı sürdürüyor.

Kararsızlık ve Bekleyiş Devam Ediyor

Solana tarafında şu anda fiyat sıkışmasının getirdiği kararsızlık hakim. Güçlü bir yönelimin başlayabilmesi için, 3 günlük kapanışların kritik seviyelerin üzerinde veya altında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu doğrulama olmadan, dar bantta hareket eden fiyatın orta vadede yatay kalma ihtimali yüksek seyrediyor.

Hem yatırımcılar hem de analistler, önemli bir fiyat hareketinin ilk sinyalini bu kapanışlardan bekliyor. Gözler, yaklaşacak yeni 3 günlük kapanışa çevrilmiş durumda. Merkezde ise, hem yukarıda hem aşağıda bekleyen direnç ve destek seviyeleri bulunuyor.