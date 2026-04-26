XRP’de 34,9 milyon adete ulaşan dev borsa çıkışı fiyat sıkışıklığına yol açtı

XRP Ledger’daki zincir üstü veriler, son günlerde dikkat çeken büyüklükte bir transferle 34,94 milyon XRP’nin tek seferde kripto para borsalarından çekildiğini gösteriyor. Bu büyüklükteki çıkış, yıl içinde gerçekleşen en büyük altıncı XRP transferine işaret ediyor. Piyasada geniş kitlelerin gözünden kaçabilen bu tip işlemler, çoğu zaman yatırımcı davranışlarındaki olası değişikliklerin erken dönemde ortaya çıktığını düşündürüyor.

XRP’de borsalardan çekişlerin piyasa etkisi

Borsalardan toplu XRP çıkışları, kısa vadeli al-sat odaklı işlemlerden daha çok uzun vadeli tutma eğilimini işaret ediyor. Kripto varlıklar borsa hesaplarında tutulduğunda, yatırımcılar ani fiyat hareketlerine daha açık oluyor ve satış baskısı yükseldiğinde dalgalanmalara davetiye çıkarabiliyor. Ancak, varlıklar soğuk cüzdanlara veya özel adreslere aktarıldığında satış ihtimali azalıyor ve piyasadaki likidite kısa vade için daralıyor.

Uzmanlar, bu tür transferlerin arkasında genellikle birikim ve uzun vadeli saklama davranışının yattığını belirtiyor. Böylece halka açık borsalarda işlem gören XRP miktarı azalıyor; bu da fiyat baskısı ve volatilite üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabiliyor.

Benzer büyüklükteki XRP çıkışlarının, tarihi olarak, yükselen talebin devam ettiği dönemlerde fiyat artışlarından önce gelme eğilimi gösterdiği biliniyor.

Kurumsal düzeydeki varlık sahiplerinin de ekosistemde önemli bir rolü bulunuyor. Büyük miktarlarda XRP tutanlar, güvenlik, fon yönetimi ve düzenleyici uyumluluk gerekçeleriyle varlıklarını borsalardan bağımsız olarak saklamayı tercih edebiliyor.

Teknik görünüm ve kritik direnç seviyeleri

Borsalarda bulunan toplam XRP miktarındaki düşüş, piyasada arz daralmasına yol açabilir. Eğer talebin güçlü veya istikrarlı olduğu süreçte token sayısı azalırsa, alıcılar sınırlı likidite için rekabet etmek zorunda kalıyor ve bu genellikle fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Mevcut durumda XRP, $1,50 seviyesindeki önemli direnç çizgisine takılmış görünüyor. Son verilere göre XRP, $1,43 seviyesinde yatay hareket ediyor. Fiyatların dar bir aralıkta sıkışmış olması, piyasada karar anının yaklaştığını düşündürüyor. Analistler, $1,50 bandının temiz biçimde aşılmasının kısa vadeli yükselişin önünü açabileceğine işaret ediyor.

Fiyatlar baskılanmaya devam ederken, XRP’nin temel hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmesi yatırımcılara destek sunuyor. Bu tablo, volatilitenin arttığı dönemlerde bile alıcıların hâlâ piyasada etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Piyasanın genel yapısı, zincir üstü büyük ölçekli çıkışlarla birlikte fiyatların direnç altında sıkışmasını işaret ediyor; bu, belirleyici bir kırılım öncesinde baskının biriktiğini gösteriyor.

Olası senaryolar ve yeni bir hareket ihtimali

Eğer XRP $1,50 seviyesini kararlı bir biçimde geçerse, kısa vadede yükseliş eğiliminin ivme kazanması ve $2 bölgesine doğru dikkat çeken bir hareket yaşanması bekleniyor. Piyasanın şu an gösterdiği sıkışıklık, yeni bir eğilimin başlaması için zemin hazırlayabilir.

CryptoAppsy verilerine göre XRP’nin fiyatı anlık olarak $1,43 seviyesinde bulunuyor. Son gelişmeler ve çıkan zincir üstü veriler ışığında, piyasanın yakın vadede hangi yöne gideceği merakla takip edilecek.