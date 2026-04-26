XRP’de kaldıraç sıfıra dayandı, rekor düzeyde borsa çıkışı potansiyel hareket işareti verdi

Kripto para piyasalarında son dönemde dikkat çeken bir gelişme, XRP’de vadeli işlem açık pozisyonlarının (Open Interest) neredeyse sıfıra kadar gerilemesi oldu. Piyasa analisti Xaif Crypto’nun verdiği bilgilere göre, XRP’nin Z-Score ile ölçülen açık pozisyon seviyesi son aylardaki en düşük ve yatay haline ulaşarak, piyasada aşırı kaldıraç kullanımının tamamen temizlendiğine işaret etti.

Kaldıraçta sıfırlanma ve fiyatın sıkışması

Vadeli işlemlerde bu tür düşük seviyeler genellikle spekülatif pozisyonların tamamen kapanmasına, yatırımcıların riskten arındırılmış bir duruş sergilemesine neden oluyor. Geçmişte XRP’de benzer bir kaldıraç sıfırlanmasının ardından fiyatta ani ve güçlü hareketler görülmüştü; örneğin Binance borsasında daha önceki sıkışma döneminde XRP fiyatı yaklaşık 0,50 dolardan 3,40 dolara kadar yükselmişti.

Fiyatın geçmişteki hareketleri kesin bir tekrarı garanti etmese de, böyle dönemler piyasadaki pozisyonların tamamen nötr hale gelmesiyle birlikte likiditenin yeniden girişiyle ani yükselişlere zemin przygotabilir. An itibarıyla XRP, CoinCodex verilerine göre 1,43 dolardan işlem görüyor ve hala geniş bir yatay bantta fiyatlanıyor.

Son günlerde dalgalanma önceki dönemlere göre belirgin şekilde azaldı, bunun da piyasada daha temkinli ve uzun vadeye yayılan bir eğilim oluşturduğu görülüyor. Şu anda fiyat davranışı ağırlıklı olarak spot talep ve uzun vadeli yatırımcıların hamleleriyle şekilleniyor.

Borsalardan rekor düzeyde XRP çıkışı

Blok zinciri verileri bu tabloyu daha da dikkat çekici hale getiriyor. XRP’de merkezi kripto para borsalarından çıkan miktar, tek bir günde ulaştığı yaklaşık altıncı en yüksek seviyeyle yeni bir dönüm noktasına işaret etti. Bu kadar yüksek hacimde XRP’nin borsalardan çekilmesi, kısa vadeli satış baskısının azalmasına neden olabileceği gibi, borsalarda işlem görebilecek token miktarını da daraltıyor.

Geçmişte centralized platformlardan bu denli yüksek miktarların çıkmasında, piyasadaki arzın daraldığı ve fiyatta istikrar sağlanabileceği beklentisi hâkim oluyordu. Analistler, bu gelişmenin ilerleyen süreçte fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini düşünüyor.

Teknik analiz açısından XRP, önemli hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu eğilim, piyasada baskın bir satış dalgası yerine kuvvetli ve istikrarlı bir taban oluştuğunu gösteriyor. Yüzeyde fazla hareket olmasa da, arka planda birikmiş bir güç dikkat çekiyor.

Kritik seviyede sıkışma ve yön arayışı

Uzmanlar, XRP fiyatı 2 dolarlık psikolojik ve teknik dirence yaklaşırken, arzın borsalardan çekilmesine paralel olarak yeni bir güçlü alım dalgası yaşanıp yaşanmayacağını yakından izliyor. Özellikle açıktaki vadeli pozisyonların nötrleşmiş olması, spot piyasada gerçekleşecek gerçek alımların fiyat üzerindeki etkisini daha da artırabilir.

Piyasa genelinde yeni bir ivme gelmesi, işlem hacminde yükseliş ve kapanışların direnç seviyesinin üzerinde sürdürülebilmesiyle mümkün olabilecek. Şu aşamada, XRP darlanan hacimli bir bandın içinde sıkışmış durumda kalmayı sürdürüyor. Ancak piyasada yukarı yönlü anlamlı bir hareket için spot alıcıların güçlü bir şekilde devreye girmesi gerektiği ifade ediliyor.

Özellikle kaldıraçlı işlem hacminin nötrleştiği bir ortamda, piyasaya taze alım talebi geldiğinde fiyat hareketleri daha sert olabilir. Yatırımcılar, bir sonraki büyük fiyat atağı için hacim artışını ve direnç aşımını yakından takip ediyor.