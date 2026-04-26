RIPPLE (XRP)

XRP fiyatı 1,43 dolarda kritik bekleyiş: Kaldıraçta sert sıfırlama sonrası yön belirsiz

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ XRP’de 1,43 dolarda kritik sıkışma, kaldıraçta sıfırlama sonrası yön belirsiz.
  • Spot piyasada arz azaldı, borsalardan büyük miktarda çıkış yaşandı.
  • Derinleşen türev–spot ayrışması ve nötrlenen kaldıraç, ani hareketin habercisi olabilir.
  • ⏳ Ama asıl dikkat çeken, $XRP ’de hem spekülasyonun hem anlık likiditenin hızla azalması.
Kripto para piyasasında son dönemde gözler XRP’de yaşanan ani gelişmelere çevrildi. Zincir üstü veriler ve borsa emir defterleri, büyük yatırımcıların (balinalar) pozisyonlarını sessizce güncellediğini gösterirken, fiyatın üstünde beslendiği dinamiklerin tahmin edilenden daha karmaşık bir hal aldığı konuşuluyor.

İçindekiler
1 XRP’de kaldıraçlı işlemlerde çözülme dikkat çekiyor
2 Piyasada sıkışma: Patlama mı, tasfiye dalgası mı?
3 Önemli göstergeler: XRP’de kaldıraç sıfırlandı, borsa çıkışları arttı

XRP’de kaldıraçlı işlemlerde çözülme dikkat çekiyor

Analist Xaif Crypto’nun verdiği bilgilere göre, fiyat seviyesinin yatayda kalmasına rağmen, kaldıraçlı uzun pozisyonlarda istikrarlı bir çözülme göze çarpıyor. Binance vadeli piyasalarda, kümülatif hacim değişimi (CVD) eksi 392,5 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu rakam, son günlerde arka planda ciddi bir satış baskısının hâkim olduğunu gösteriyor.

Ancak aynı anda spot talep tamamen ortadan kalkmış değil. Açık pozisyonlar, 1,3 milyar dolar civarındaki yüksek seviyesini korumayı sürdürüyor ve spot piyasada da CVD hâlâ pozitif seyrettiğinden dolayı, türev piyasalardaki baskı ile spot fiyatın gücü arasında dikkat çekici bir ayrışma meydana geliyor.

Spot ve türev tarafında yaşanan bu ters yönlü baskı, yatırımcıların yakından takip ettiği kilit noktalardan biri olarak öne çıkıyor. Derinleşen bu ayrışma genellikle fiyatın sıkışık bir aralıkta kalmasına yol açsa da, bu tür stresli dönemlerin ömrü genellikle kısa oluyor.

Piyasada sıkışma: Patlama mı, tasfiye dalgası mı?

Mevcut tablo, piyasada tarafların kesin bir hâkimiyet kuramadığı, baskının giderek arttığı bir evreye işaret ediyor. Bu tip dönemlerde genellikle ya kaldıraçlı pozisyonlar toplu şekilde tasfiye edilip yeni bir denge bulunuyor ya da piyasadaki satıcıları hazırlıksız yakalayan sert bir yukarı yönlü hareket başlıyor. Şu anda henüz üstün gelen bir taraf bulunmadığından, dengede bir gerilim oluşmuş durumda.

CryptoAppsy verilerine göre XRP, bu atmosferde 1,43 dolar seviyesinden işlem görüyor ve fiyatın oluştuğu dar banda sıkıştığı görülüyor. Kısa süreli sakinlik sonrasında güçlü bir aşağı ya da yukarı yönlü hareket gelmesi, piyasanın beklentileri arasında yer alıyor.

Önemli göstergeler: XRP’de kaldıraç sıfırlandı, borsa çıkışları arttı

XRP’ye özgü verilerde de önemli sinyaller oluştuğu dikkat çekiyor. Açık Pozisyon Z-Skoru neredeyse sıfıra kadar indi. Bu genellikle piyasadaki kaldıraç oranında tam bir sıfırlamaya işaret ediyor. Yani aşırı kaldıraçlı işlemlerden arındırılan piyasada, kısa vadeli hareket alanı yeniden açılmış durumda.

Tarihsel olarak, bu tip kaldıraç yeniden ayarlandığında piyasada uzun süreli ve sessiz bir konsolidasyon görülmesi nadir; hemen her zaman ardından net bir yön seçimi geliyor.

Ayrıca XRP, yakın dönemin en büyüklerden biri olan tek günde gerçekleşen altıncı en büyük borsa çıkışıyla gündemde. Bu büyüklükteki çekilişler, genellikle yatırımcıların varlıklarını kendi cüzdanlarında daha uzun vadeli saklamaya yöneldiğine işaret ediyor. Haliyle sıcak alım-satım likiditesinin daralması, piyasada spekülasyonun azaldığı bir ortamda fiyat hareketliliğini körükleyebilir.

Piyasada şu an kilitlenen tablo, türev piyasalarında baskının artarken spot tarafta arzın azaldığı ve kaldıraç dengesinin yeni baştan kurulduğu bir süreci gösteriyor. Böyle dönemlerin çok uzun sürmemesi bekleniyor; fiyat yönünü seçtiğinde, aşırı pozisyon alan taraf hızlı ve sert bir hareketle şaşırtılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
