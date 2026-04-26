Coinbase, 350 milyar dolarlık varlıkla kriptoda tam hizmet prime broker oldu

Coinbase, Wall Street’te sıkça rastlanan “tam hizmet prime broker” statüsünü kripto para alanında sessizce elde ettiğini açıkladı. Kurumun stratejiden sorumlu yöneticisi John D’Agostino, prime broker olmanın geleneksel finans dünyasında belirli bir kontrol listesini karşılaması gerektiğini, ancak kripto alanda buna fazladan staking hizmetinin eklendiğini belirtti.

Prime Broker Tanımı Kriptonun Dinamiklerine Uyarlanıyor

D’Agostino, hisse senedi ve tahvil piyasalarında yalnızca birkaç büyük kurumun gerçek anlamda eksiksiz prime broker hizmeti sunduğunu, diğerlerinin ise genellikle sınırlı kapsamda kaldığını söyledi. Kripto piyasasında da uzun süre benzer bir dağınıklık görülüyordu. Yatırım fonları, saklama ve türev işlemleri ile finansmanı farklı kurumlardan almak zorundaydı. D’Agostino, “Coinbase tüm hizmetleri tek çatı altında, eksiksiz ve yerel olarak sunan tek kurum” diyerek piyasadaki yeni konumlarını vurguladı.

Coinbase, Amerika Birleşik Devletleri merkezli en büyük kripto para borsası olarak tanınıyor. Şirket, kurumsal yatırımcılar için ticaret, saklama ve finansman seçenekleriyle altyapı sağlıyor. Özellikle Coinbase Institutional platformu, kullanıcıların dijital varlık alım-satım, depolama ve fonlama işlemlerini aynı sistem üzerinden yapabilmesini sağlıyor.

Coinbase Prime’ın Rolü ve Pazar Payı

Coinbase Prime, şirketin amiral gemisi platformu olarak öne çıkıyor. Burada yaklaşık 350 milyar dolarlık varlık saklanıyor ki bu miktar, toplam kripto piyasasının yaklaşık yüzde 12’sine karşılık geliyor. Firma, ABD merkezli Bitcoin ve Ether ETF’lerinde custody hizmetiyle yüzde 80’in üzerinde bir paya sahip. Böylece, geleneksel finans ile kripto piyasaları arasında önemli bir köprü görevi üstleniyor.

Firma, New York başta olmak üzere çeşitli ABD regülatörlerinin düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteriyor ve bu sayede güvenliğe ve yasal uyuma önem verdiğini vurguluyor. Prime broker’lar, kurumsal müşterilere hisse senedi ve döviz piyasalarında olduğu gibi paketlenmiş hizmetler sunarak, riskleri ve likidite yönetimini kolaylaştırıyor. Kriptoda da Coinbase Prime, Galaxy Digital, FalconX ve Anchorage Digital gibi kilit oyuncular bulunuyor.

Mart ayında şirketin hayata geçirdiği spot ve türev pozisyonlar arasında çapraz teminat uygulaması, piyasadaki büyük sermaye gereksinimini yüzde 10 ile 20 oranında azalttı. Bu gelişme ile birlikte Coinbase, eksiksiz prime broker’lık setinin son halkasını da tamamladı.

Pazarın Büyümesi ve Rekabet Dinamikleri

Coinbase’in kurumsal platformunda, çeyrek bazında yaklaşık 236 milyar dolarlık işlem hacmi oluşuyor ve 20’den fazla blokzincir üzerinde 470’ten fazla varlık destekleniyor. Ticaret ve saklama hizmetlerinin yanı sıra, şirket yaklaşık 1 milyar dolarlık bir kredi portföyü yönetiyor ve endüstrinin en büyük türev işlem hacimlerinden birine, Deribit entegrasyonu sayesinde sahip. Staking hizmetleri ise 10 ila 20 kadar kripto parayı kurumsal ölçekte kapsıyor.

Piyasada, bazı şirketler sadece saklama, bazıları ise türev veya kredi hizmetlerinde öne çıkabiliyor. Ancak D’Agostino, “Hiç kimse tüm bu hizmetleri tek noktadan sunamıyor. Bu boşluk, kripto piyasası büyüklüğü nedeniyle bugüne kadar devam etti” görüşünde.

Kriptonun, global hisse senedi ve tahvil piyasasının sadece yüzde 3 ila 5’i oranında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle büyük bankalar henüz tüm kaynaklarını sektöre aktarmış değil. D’Agostino, bankaların bu hizmetleri tamamen satın almak ya da inşa etmek yerine güvenilir bir markadan kiralama yoluna gideceğini öngörüyor.

Kripto piyasası ilerleyen dönemde global finans piyasalarının yüzde 20-30’u boyutuna ulaşırsa, rekabetin de ölçeği büyüyebilir. D’Agostino, tam ölçekli rekabetin yıllar sonra gündeme geleceğini aktarıyor. Şimdilik, Wall Street devlerinin Coinbase için asıl tehdit olmadığı; yeni nesil girişimcilerin daha büyük risk oluşturduğu ifade ediliyor.

“Herkes custody ya da lending hizmetinde ilerliyor olabilir, ancak kimse bütün ihtiyaçlara tek kanaldan cevap vermiyor. Coinbase bunu başaran ilk ve tek kurum olarak öne çıkıyor,” ifadeleriyle D’Agostino gelinen noktayı özetliyor.