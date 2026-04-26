Hyperliquid balinaları agresif şekilde Bitcoin long pozisyonuna geçti

Kripto para piyasasında önemli ölçüde hacme sahip trader’lar tarafından tercih edilen Hyperliquid borsasında son iki aydır dikkat çekici bir hareket yaşanıyor. Glassnode tarafından paylaşılan verilere göre, bu platformda Bitcoin üzerinde oluşan büyük pozisyonlar mart başında kısa yönlü olmaktan çıkarak uzun pozisyona döndü ve nisan ayında da bu tutum giderek güçlendi.

Balina Pozisyonlarında Dikkat Çeken Dönüşüm

Glassnode raporuna göre, Hyperliquid üzerinde büyük hacimli işlem yapan kullanıcılar mart ayının başlarında Bitcoin’de kısa pozisyonlarını uzun yöne çevirdi. Bu eğilim, platformun veri seti içerisinde kaydedilen en güçlü long pozisyon birikimine dönüşmüş durumda. Söz konusu değişim, Bitcoin fiyatının şubat ayında 60 bin dolar seviyelerinde gezinmesinden sonra, önceki hafta 80 bin dolara yaklaşmasına paralel şekilde gerçekleşti.

Hyperliquid borsası, geçtiğimiz sene boyunca büyük oranlarda pozisyon açmak isteyen trader’ların öncelikli tercihlerinden biri haline geldi. Özellikle bu tür balina hareketlerinin, spot Bitcoin fiyatlarını günler veya haftalar öncesinden belirleme konusunda etkili olduğu gözlemleniyor.

Son veriler büyük yatırımcıların marttan bu yana agresif şekilde yükseliş beklentisiyle hareket ettiğini ve pozisyonlarını sürekli artırdığını gösteriyor.

Perpetual Swap Fonlama Oranları ve Teknik Görünüm

Kripto türev piyasasında öne çıkan bir başka veri ise perpetual swap fonlama oranları oldu. Coinglass tarafından yayımlanan bilgilere göre, başlıca borsalarda Bitcoin perpetual swap fonlama oranı yedi günlük bazda -0,13% seviyelerinde bulunuyor. Bu oran, kısa pozisyon sahiplerinin uzun pozisyon açanlara ödeme yaptığı anlamına geliyor.

Bu negatif fonlama oranının yaklaşık 47 gündür aralıksız şekilde sürdüğü belirtiliyor. Bu da türev piyasalarda tarihi ölçekte uzun süreli düşüş yönlü pozisyon tutma eğilimini ortaya koyuyor. Uzmanlar, negatif fonlama ile Hyperliquid balinalarının aşırı uzun pozisyon tutmasının, fiyat yükselişiyle birlikte “short squeeze” oluşumuna zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor.

Global Finansal Gelişmelerin Etkisi

Küresel piyasada güncel gelişmeler de dikkat çekiyor. ABD’nin önde gelen endekslerinden S&P 500, cuma günü kapanışta rekor yakalayarak 2024 yılı içindeki en uzun haftalık yükselişine imza attı. ABD Adalet Bakanlığı’nın Jerome Powell hakkındaki soruşturmayı sonlandırması ise Hazine tahvili faizlerinde düşüşe yol açtı.

Öte yandan, Pakistan’da hafta sonu için planlanan İran ile ABD arasındaki görüşmeler gerçekleşmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı’nın görüşmeler öncesinde ülkeden ayrılması nedeniyle delegasyonunun İslamabad ziyaretini iptal etti.

Tüm bu gelişmelerin Hyperliquid borsasındaki uzun Bitcoin pozisyonlarına etkisinin önümüzdeki saat ve günlerde netleşmesi bekleniyor.