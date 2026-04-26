Dormant bitcoin için dondurma önerisi tartışma yarattı

Kripto para dünyasında, uzun süredir hareketsiz kalan bitcoin varlıklarının olası bir risk nedeniyle dondurulması fikri gündeme geldi. Bitcoin’in ilk yıllarından bu yana dokunulmamış yaklaşık 5,6 milyon BTC bulunduğu ve bu varlıkların kuantum bilgisayarların gelişimiyle birlikte çalınma tehlikesiyle karşılaşabileceği belirtiliyor. Kuantum tehditlerinin ciddi şekilde konuşulmaya başlaması, bitcoin ekosisteminde derin ayrışmalara yol açtı.

Kuantum bilgisayar tehdidi endişe yaratıyor

Uzmanlar, bu tür teknolojilerin hayata geçmesi halinde eski cüzdanların ve adreslerin ciddi şekilde etkilenebileceğine dikkat çekiyor. 5,6 milyon adet bitcoin’in yıllardır işlem yapılmayan cüzdanlarda tutulduğu ve toplam 19,8 milyon bitcoin’in koşullu bir biçimde sahiplik altında olacağı tartışılıyor. Bitcoin geliştiricisi ve Op Net kurucusu Samuel Patt, varlıkların dondurulmasının piyasada güven krizine ve bitcoin’in temel bağımsızlık felsefesinin sarsılmasına yol açabileceğini vurguladı. Kurumsal yatırımcıların da bu tür bir kararı öncelikle bir emsal olarak değerlendireceği ve risk iştahlarının azalabileceği belirtiliyor.

“Herhangi bir coini, kayıp olanlar dahil, dondurmak piyasaya şu mesajı verir: Şu an dolaşımda olan yaklaşık 19,8 milyon bitcoin koşullu sahiplikte. Kurumsal risk birimleri sebebe değil, oluşacak emsale bakar.”

Piyasada analist olarak bilinen Jason Fernandes ise, eğer bir gün kuantum saldırısı başarılı olursa, asıl o zaman bitcoin fiyatında çok daha dramatik bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti. Bir başka piyasa yorumcusu Mati Greenspan ise, kuantum bilgisayarların bitcoin cüzdanlarını ele geçirmesi halinde ağda herhangi bir geri alma ya da dondurma mekanizmasının devreye girmeyeceği, bunun yerine tarihin en büyük hatası olarak kayıtlara geçeceğini savundu.

BIP-361 ve topluluk içi görüş ayrılıkları

Bitcoin geliştiricileri tarafından sunulan BIP-361 isimli yeni öneri, ağın mevcut şifreleme sistemi yerine yeni bir yapının getirilmesini ve taşınmayan varlıkların dondurulmasını gündeme taşıyor. Jameson Lopp’un liderliğindeki bu ekip, yaklaşık 440 milyar dolar değerinde olduğu belirtilen eski bitcoinlerin dondurulmasının daha güvenli olacağını düşünüyor. Ancak toplulukta bu öneriye karşı ciddi itirazlar var.

“Bitcoin’in dokunulmaz mülkiyet hakkı vaadini bozarak savunulamaz. Biz dört kıtada veri merkezi işletiyoruz ve tüm cihazların mülkiyeti müşterilerimize ait. Bu modelin tek sebebi, bitcoin’in koşulsuz sahipliği garanti etmesi.”

SazMining’in CEO’su Kent Halliburton ve Lightning Ventures ortağı Khushboo Khullar, dondurma yönteminin bitcoin’in merkeziyetsiz doğasına, değiştirilemezlik ilkesine açıkça aykırı olduğunu savunuyor. Khullar ayrıca, böyle bir adımın ağda tartışmalı bir zincir ayrımı gerektireceğini ve kimsenin tek taraflı olarak coin dondurma hakkına sahip olmaması gerektiğini anlattı.

Toplulukta çözüm arayışı ve farklı bakış açıları

Bazı geliştiriciler ve piyasa oyuncuları ise, kuantum tehdidinin tam anlamıyla bir çözümü olmadığını ve atılan her adımın bir tür taviz barındırdığını düşünüyor. Moon Technologies’in CEO’su Ken Kruger, sistemin tamamen kusursuz olmasının zorluğuna işaret ederek, “Fonları dondurmak mı, çalınmasına izin vermek mi?” sorusunun halen yanıtı bulunamadığını dile getirdi. Fernandes ise topluluğun büyük bir kısmının asıl derdinin sermayenin korunması olduğunu, ideolojik tartışmaların ikinci planda kaldığını düşünüyor.

“Protokol bitmiş değil, yalnızca değişime karşı muhafazakâr. Ancak hareketsizin riski, emsal meselesinden daha ağır basıyor.”

Mati Greenspan ise, çoğu bitcoin savunucusunun radikal adımlar yerine geleneksel yaklaşımı tercih ettiğini ve “çoğu durumda, özellikle de bitcoin’de hiçbir şey yapmamanın, bir şey yapmaktan daha iyi olduğunu” belirtti. Genel kanı, bitcoin’in temel değerinin dokunulmazlık olduğu ve bu değere zarar verilmesinin büyük risk barındırdığı yönünde.