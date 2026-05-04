BITCOIN (BTC)

Capital B 1,28 milyon dolar yatırım aldı hisse fiyatı %6,5 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Capital B, Adam Back’in yatırımıyla 1,28 milyon dolar fon topladı.
  • Şirket hisseleri bu gelişmenin ardından %6,5 yükseldi, portföyünde 2.943 BTC bulunduruyor.
  • Nakamoto ve Genius Group ise sektörde risk yönetimi için Bitcoin satışına başvurdu.
  • 📊 En önemli nokta: Adam Back’in desteğiyle Avrupa’daki Bitcoin hazinesinde Capital B ve XCE öne çıkıyor.
Fransa’da faaliyet gösteren Bitcoin hazinesi şirketi Capital B, Blockstream CEO’su ve kriptograf Adam Back’in katılımıyla gerçekleştirdiği yeni yatırım turunda 1,1 milyon euro (yaklaşık 1,28 milyon dolar) topladı. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Back’in 0,13 dolar birim fiyatından 10 milyon adet abone varantı satın aldığını bildirdi. Bu varantlar, Back’e şirketin gelecekte çıkaracağı hisse senetlerini, 1,1 euro olan piyasa net aktif değerine denk gelen 0,98 dolarlık kullanım fiyatından alma hakkı tanıyor.

İçindekiler
1 Adam Back stratejik hissedarlığını güçlendirdi
2 Yatırım fiyatlar üzerinde olumlu etki yarattı
3 Piyasa riski ve farklı stratejiler

Adam Back stratejik hissedarlığını güçlendirdi

Adam Back, Capital B’nin en büyük stratejik yatırımcılarından biri konumunda yer alıyor. Kendisinin şirketteki toplam payı, 39,5 milyon adetin üzerine çıkarak dolaylı yoldan şirketin tüm hisselerinin yüzde 9,97’sine ulaştı. Back, özellikle dijital para dünyasında Hashcash isimli proof-of-work sistemini icat eden isim olarak biliniyor ve Bitcoin’in temellerine olan katkısıyla öne çıkıyor.

Blokzincir teknolojisinin öncülerinden olan Adam Back’in desteği, Capital B’ye olan güveni artırırken; şirket, geçtiğimiz ay yine Back’in katılımıyla İngiltere merkezli Connecting Excellence Group (XCE) üzerinden de 794 bin dolarlık bir yatırım turunu desteklemişti.

Yatırım fiyatlar üzerinde olumlu etki yarattı

Capital B, yeni topladığı sermayeyi Bitcoin alım stratejisini hızlandırmada kullanmayı planlıyor. Şirketin yatırım açıklamasının ardından, Capital B hisseleri pazartesi günü yüzde 6,5’ten fazla artış gösterdi. Ancak, yılbaşından bu yana hisseler toplamda yüzde 16’nın üzerinde değer kaybetmiş durumda. Şirket, günümüzde 2.943 adet Bitcoin bulunduruyor ve Bitcointreasuries.net verilerine göre elde ettiği bu miktar yaklaşık 234 milyon dolar değerinde.

Capital B, yatırımcılarından aldıkları destek sayesinde Bitcoin portföyünü büyütmeye yönelik stratejisini hızlandırmayı amaçladığını vurguladı. Şirketten yapılan açıklamalara göre, bu girişim yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Capital B, dünyanın en büyük 25. Bitcoin hazinesi şirketi olarak yer alıyor. Şirketin bilançosundaki BTC miktarları ve piyasa değeri, sektördeki güncel gelişmelere paralel olarak değişiklik göstermeye devam ediyor.

Piyasa riski ve farklı stratejiler

Bitcoin piyasasındaki dalgalanmalara karşı şirketler çeşitli risk yönetimi yöntemleri uyguluyor. Bazı firmalar yeni sermaye toplama yoluna giderken, kimi şirketler ise ellerindeki varlıkları satarak ya da türev ürünlerle portföylerini korumayı tercih ediyor. Geçtiğimiz ay Nasdaq’ta işlem gören Bitcoin hazinesi şirketi Nakamoto, volatiliteden gelir elde etmek ve varlıklarını olası değer kaybına karşı korumak amacıyla aktif yönetimli Bitcoin türev programı başlattı.

Nakamoto, bu yıl içerisinde toplam 284 adet Bitcoin’i satmıştı. Söz konusu satış Mart ayı sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kayıtlarında yer aldı ve satış miktarı o dönemde yaklaşık 20 milyon dolar değerindeydi. Bitcoin odaklı eğitim ve yazılım şirketi Genius Group ise şubat ayında 84 BTC’lik tüm hazine varlığını yaklaşık 5,7 milyon dolara nakde çevirip, bu geliri 8,5 milyon dolarlık borcunu kapatmak için kullandığını resmi kayıtlarda açıkladı.

Son dönemde Avrupa’daki Bitcoin hazine şirketlerinde Capital B ve XCE dışında kayda değer yeni bir sermaye artışı yaşanmadı. Böylelikle Adam Back’in rol aldığı işlemler, sektörün Avrupa kanadında öne çıkan nadir gelişmeler arasında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
