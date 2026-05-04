Bitcoin üç ay sonra 80.000 dolar eşiğine ulaştı uzmanlar yeni zirve hedefleri konuşuyor

Bitcoin, yaklaşık üç aylık aranın ardından yeniden 80.000 dolar seviyesine yükseldi. Bu hareketle birlikte kripto para piyasasında yeni yüksek seviyelerin konuşulmaya başlandığı görülüyor. Analist ve yatırımcılar arasında ise mevcut yükselişin sürdürülebilirliği ve yeni rekorların gelebileceği yönünde farklı görüşler öne çıkıyor.

Bitcoin’de yeni zirve beklentileri yükseldi

Geçtiğimiz hafta 21 haftalık önemli bir trend çizgisinin aşılması sonrası, Bitcoin fiyatı kısa sürede 80.000 doları aşarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. TradingView verileri, Bitstamp borsasında Bitcoin’in 80.617 dolara kadar yükseldiğini gösterdi. Haftalık kapanış da, Ocak sonundan bu yana görülen en yüksek kapanışlardan biri olarak kaydedildi. Uzmanlar yeni yükselişlerin olabileceğini düşünürken, analist Michaël van de Poppe bu sürecin henüz başlangıç olduğunu belirtti ve 88.000 dolar seviyesinin uzak olmadığını ifade etti.

Bitcoin’in yukarı yönlü ivmeye hazır olduğu görülüyor.

Van de Poppe, ABD spot Bitcoin ETF’lerine Cuma günü kaydedilen 630 milyon dolarlık net girişlerin de yükseliş trendini desteklediğini aktardı. Şubat ayında 60.000 dolara gerileyen Bitcoin’in bu süreçte önemli bir düzeltme yaşadığını, ancak zincir üstü göstergelerin yeniden pozitife döndüğünü söyledi. Önümüzdeki günlerde 92.000 ile 95.000 dolar aralığında bir hareketin sürpriz olmayacağını, mevcut yükselişin boğa piyasasına işaret ettiğini savundu.

Piyasalardaki ayrışma ve riskler

Analistlerin bir kısmı ise yükselişin kırılgan olabileceğine dikkat çekiyor. Crypto Storm takma adlı yatırımcı, mevcut teknik formasyonun bozulması halinde yüzde 30-40 oranında düşüş yaşanabileceğini ve bu durumun tüm piyasayı etkileyebileceğini belirtti. BitBull isimli yatırımcı ise kısa vadede Bitcoin’in yeniden 60.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini düşünüyor ve bu beklentiyle kısa pozisyon açmayı planladığını duyurdu. Buna karşılık Jeff Sun gibi bazı traderlar, bu yıl sonunda görülen fiyatlanmaların ayı piyasası yapısının kırıldığının göstergesi olduğunu ve spot piyasada uzun süredir pozisyon topladıklarını açıkladı.

Spot piyasada 80.000 dolar seviyesi Ocak 2026’dan beri ilk kez yeniden test edildi ve bu yapının artık ayı piyasası değildir.

Öte yandan Fidelity Investments küresel makro direktörü Jurrien Timmer da Bitcoin’in 60.033 dolar seviyesinden başlattığı yükselişin, güçlü bir zemin oluşumuna işaret ettiğini ve yeni bir dalga öncesi konsolidasyon evresinde olunduğunu dile getirdi.

Makroekonomik gelişmeler ve diğer piyasalar

Bitcoin fiyat hareketleri sürerken, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve küresel gelişmeler de piyasaları şekillendiriyor. İran ile devam eden savaşın üçüncü ayına girilmesiyle birlikte, enflasyonun yeniden yükselmesi Fed yetkililerinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Fed’in son toplantısında dört üyenin politika açıklamalarına karşı çıkması, otuz yıl sonra ilk defa bu düzeyde ayrışma yaşandığını gösterdi. Açıklamalarda, konuşmacıların çoğunluğunun bu yıl için faiz indirimi öngörmediği belirtildi.

Bu gelişmeler ışığında, S&P 500 endeksi geçtiğimiz hafta yeni rekor seviyelere yükselirken, hisse senedi piyasalarındaki yükselişte şirket karlarının etkili olduğu vurgulandı. Analistler ise enflasyon hız kazanmaya başlarsa, bu durumun hisse değerleri üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Emtia piyasalarında ise özellikle petrol fiyatları yakından izleniyor. Analist Lukas Kuemmerle, Brent petrolün yıl başındaki 61 dolardan 112 dolara kadar çıkmasına rağmen, son bir ayda Mart ve Nisan zirvelerinin birkaç kez test edilip geri çekildiğini aktardı. Piyasa oyuncuları 2026 yılında arz fazlalığının öne çıkmasını, bu nedenle petrol fiyatlarında bir geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Goldman Sachs dahi Brent petrolün 85 dolarda dengelenmesini beklerken, İran kaynaklı risklerin artık fiyatlandığını belirtiyor.

Petrol fiyatı geçtiğimiz hafta 120 doları aşsa da yeni haftaya 115 dolar seviyesinde başladı. Özellikle hedge fonların İran kaynaklı fiyat artışını bir süredir fiyatladığı ve artık pozisyonlarını aşağı yönlü güncellediği kaydedildi.

Bitcoin’in zincir üstü temel göstergeleri de bu yükselişi destekliyor. CryptoQuant verileri, Bitcoin’in piyasa değeri ile gerçekleşen değerini karşılaştıran MVRV oranının yılın başından beri en yüksek seviye olan 1,45’e yükseldiğini gösterdi. Bu metriğe göre, yatırımcıların karlılığında önemli bir artış yaşandığı ve trendin potansiyel olarak güçlü bir boğa piyasasına işaret edebileceği belirtiliyor.