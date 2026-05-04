Solana 88 gündür 100 doların altında kaldı BTC karşısında zayıflık sürüyor

Solana (SOL), son dönemde kripto para piyasasında dikkat çeken bir zayıflık dönemine girdi. Yaklaşık üç aydır 100 dolar seviyesinin altında kalan SOL, bu süreçte hem dolar hem de Bitcoin (BTC) karşısında belirgin şekilde güç kaybetmiş durumda. 2020’den bu yana ilk kez SOL fiyatının bu kadar uzun süre 100 dolar altına gerilediği gözlemleniyor.

Solana’nın Bitcoin Karşısındaki Performansı Düşüşte

Kripto piyasasında yakından takip edilen SOL/BTC paritesi, haftalık grafiklerde Solana’nın gidişatının halen aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Crypto Moe tarafından paylaşılan güncel SOL/BTC grafiğine göre, Solana 2024 yılı başındaki yukarı hareketini sürdüremedi ve güçlü bir direnç eğrisinin altında kalarak düşüş trendini kırmakta başarısız oldu.

Grafikte özellikle mavi renkte işaretlenen eğri, SOL’un BTC karşısında birkaç denemeye rağmen yukarıya geçemediğini, her yükseliş denemesinin bu eğriyle sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Solana, geçtiğimiz yılın sonlarına kıyasla Bitcoin karşısında zayıflığı sürdürüyor ve fiyat hareketleri destek bölgesine yakın seyrediyor.

Analizde öne çıkan yeşil bölge ise, daha önce 2023 konsolidasyon döneminde taban oluşturulan bir destek alanı olarak dikkat çekiyor. Crypto Moe, SOL/BTC’nin bu bölgeye gerilemesi halinde daha net bir tepki verebileceğini belirtiyor.

“SOL’un asıl güçlenme sinyali, mavi direnç eğrisinin üzerinde net bir hareketle gelecektir. Şu anda ise düşüş trendi hâkim ve kesin bir dönüş görülmüyor.”

Bu gelişmeler ışığında, eğer Bitcoin yukarı yönlü hareket ederse SOL’un dolar bazında yükselme ihtimali var; ancak grafiklerde BTC karşısındaki zayıflığın sürdüğüne işaret ediliyor.

88 Gün Boyunca 100 Dolar Altında Kalan Solana

SOL/USD paritesine bakıldığında, ChiefraT tarafından paylaşılan grafiğe göre Solana son 88 günü 100 dolar seviyesinin altında bir fiyatta geçirdi. Son olarak 84 dolar civarında fiyatlanan SOL, şubat başında 100 doların altına inmiş ve o tarihten bu yana bu psikolojik eşiğin üzerine çıkmayı başaramamış durumda.

2020 yılından bu yana bu ölçüde uzun süre 100 dolar altında kalan Solana’da, fiyat şubat ayındaki sert düşüşten sonra genellikle yatay bir seyir izledi. 88 günlük bu süreçte fiyat 78 ile 96 dolar arasında dalgalandı, alt bant birkaç kez alıcılar tarafından korundu.

Her denemede 100 doların altında duramamış olan SOL, şu anda 100 dolar seviyesini en güçlü direnç noktası olarak görüyor. Eğer bu seviye üzerinde kalıcı bir kapanış gelirse, uzun süreli zayıf dönemin sona erdiği algısı güçlenebilir.

ChiefraT, “Bu, Solana’nın 2020’den beri yaşadığı en uzun süreli 100 dolar altı fiyatlama dönemi” değerlendirmesini paylaştı.

Kısa vadede ise SOL için 81 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor, daha geniş bir destek alanı ise 78 dolar civarında. Şayet bu alan aşağı yönlü kırılırsa, şubat ayındaki düşük seviyeler yeniden gündeme gelebilir.

Özetle, son veriler Solana’nın hem ABD Doları hem de Bitcoin karşısında yeni bir ivme yakalayabilmesi için dirençlerin aşılması gerektiğini ortaya koyuyor. SOL şu an itibarıyla kırılganlığını korusa da, BTC veya dolar bazlı güçlü bir toparlanma potansiyeli analistlerin radarında yer almaya devam ediyor.