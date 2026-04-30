Kayıt Banner
Solana (SOL)

Meta içerik üreticilerine USDC ile ödeme seçeneği sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Meta, üreticilere USDC ile ödeme seçeneği sundu.
  • Artık kullanıcılar MetaMask, Phantom ve Binance cüzdanlarıyla hızlı ödeme alabiliyor.
  • Stripe altyapısıyla, finansal işlemler kolay ve şeffaf hale geldi.
  • 🔎 En kritik detay: Yanlış cüzdan seçimi fon kaybına yol açabilir, $USDC ağ uyumluluğu önemli!
Meta, içerik üreticilerinin ödemelerini USDC ile almasını sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Şirket bu adımıyla, dijital ödemeler alanında daha hızlı ve sınırların olmadığı bir sistem sağlama hedefiyle Solana ve Polygon ağlarında işlem yapabilme imkanı tanıdı. Bu düzenleme, Meta’nın sosyal medya ile finansal teknolojiyi bir araya getirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlar ise bu dijital finansal hizmetlerin yaygınlaştırılmasında önemli rol oynuyor.

İçindekiler
1 USDC ile ödeme ve cüzdan entegrasyonu
2 Cüzdan uyumluluğu ve kullanıcı sorumluluğu
3 Meta’nın stabilcoin stratejisindeki dönüşüm

USDC ile ödeme ve cüzdan entegrasyonu

Meta, geleneksel ödeme yöntemlerinin yanında artık stabilcoin seçeneği de sunarak küresel ölçekte içerik üreticilerinin ödeme süreçlerini hızlandırıyor. Üreticiler, MetaMask, Phantom ve Binance cüzdanlarını bağlayarak ödemelerini USDC ile alabiliyor. Bu yenilik, özellikle banka altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde banka sistemlerine bağımlılığı azaltıyor ve finansal erişimi güçlendiriyor.

Şirket tüm süreçlerde Stripe ile iş birliği yapıyor. Stripe, ödemelerin yönetimi ve mevzuata uygunluğunun sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Bunun yanında Stripe tarafından sunulan işlem geçmişi ve raporlar, üreticilerin mali kayıtlarını ve vergi süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Cüzdan uyumluluğu ve kullanıcı sorumluluğu

USDC ile ödeme almak isteyen kullanıcıların, seçtikleri cüzdan adresinin desteklenen ağlarla tam uyumlu olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Yanlış ağ seçimi ya da uyumsuz bir adrese gönderim yapılması durumunda, gönderilen tutarın geri alınmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden Meta, kullanıcıları cüzdan bilgileri konusunda dikkatli olmaları ve işlemleri güvenle yönetmeleri için uyarıyor.

Meta’nın stabilcoin stratejisindeki dönüşüm

Meta, blockchain projelerine ilk adımlarını Libra ile atmış, daha sonrasında ise Diem olarak bilinen bu projelerin kapatılmasına karar vermişti. Şirket, kendi dijital para birimini geliştirme çalışmalarını bırakarak, mevcut stabilcoin çözümlerine ve kripto altyapısına entegre olmaya yöneldi. Bu yeni yaklaşım, kripto para sektöründe yaşanan düzenleyici gelişmeler ve özellikle de GENIUS Act gibi düzenlemelerin ardından yeniden şekillendi.

Stabilcoinlerin giderek daha fazla ödeme aracı olarak benimsenmesiyle birlikte, Meta’nın bu alanda tercih ettiği yol mevcut endüstri eğilimleriyle uyumlu görünüyor. Şirket, kendi para birimi yerine yaygın olarak kabul gören stabilcoinleri entegre ederek, daha pragmatik bir strateji izlemeye başladı.

Meta’nın büyük kullanıcı tabanı, stabilcoin bazlı ödeme modellerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlayabilir. Bu ölçek, dijital finansal yeniliklerin toplu kullanıma ulaşmasında firmanın önemli bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

Meta ekibi, ödemelerde kolaylık ve hız sağlamak amacıyla ABD merkezli stabilcoin USDC’nin yanı sıra Solana ve Polygon ağlarına entegrasyon yaptıklarını vurguladı. Bu uygulama ile üreticilerin ödemelerinde daha fazla esneklik amaçlanıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta’nın toplam yapay zeka harcaması 650 milyar dolara yaklaşıyor
Bir Sonraki Yazı Fed faizleri sabit tuttu, Bitcoin fiyatı %40 düşüşte
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Fed faizleri sabit bıraktı BTC destek seviyesini test etti
BITCOIN (BTC)
Fed faizleri sabit tuttu, Bitcoin fiyatı %40 düşüşte
BITCOIN (BTC)
Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta’nın toplam yapay zeka harcaması 650 milyar dolara yaklaşıyor
Kripto Para Kripto-Yapay Zeka
Ledger Golden Week kampanyasında 80 dolara kadar BTC ve yeni cüzdan özellikleri duyuruldu
BITCOIN (BTC)
XRP 1,40 dolar desteğini kaybetti gözler 1,35 dolar seviyesinde
RIPPLE (XRP)
Lost your password?