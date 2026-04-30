Meta içerik üreticilerine USDC ile ödeme seçeneği sundu

Meta, içerik üreticilerinin ödemelerini USDC ile almasını sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu. Şirket bu adımıyla, dijital ödemeler alanında daha hızlı ve sınırların olmadığı bir sistem sağlama hedefiyle Solana ve Polygon ağlarında işlem yapabilme imkanı tanıdı. Bu düzenleme, Meta’nın sosyal medya ile finansal teknolojiyi bir araya getirmeye yönelik stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirketin bünyesinde faaliyet gösteren Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlar ise bu dijital finansal hizmetlerin yaygınlaştırılmasında önemli rol oynuyor.

USDC ile ödeme ve cüzdan entegrasyonu

Meta, geleneksel ödeme yöntemlerinin yanında artık stabilcoin seçeneği de sunarak küresel ölçekte içerik üreticilerinin ödeme süreçlerini hızlandırıyor. Üreticiler, MetaMask, Phantom ve Binance cüzdanlarını bağlayarak ödemelerini USDC ile alabiliyor. Bu yenilik, özellikle banka altyapısının sınırlı olduğu bölgelerde banka sistemlerine bağımlılığı azaltıyor ve finansal erişimi güçlendiriyor.

Şirket tüm süreçlerde Stripe ile iş birliği yapıyor. Stripe, ödemelerin yönetimi ve mevzuata uygunluğunun sağlanmasında önemli bir rol üstleniyor. Bunun yanında Stripe tarafından sunulan işlem geçmişi ve raporlar, üreticilerin mali kayıtlarını ve vergi süreçlerini de kolaylaştırıyor.

Cüzdan uyumluluğu ve kullanıcı sorumluluğu

USDC ile ödeme almak isteyen kullanıcıların, seçtikleri cüzdan adresinin desteklenen ağlarla tam uyumlu olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Yanlış ağ seçimi ya da uyumsuz bir adrese gönderim yapılması durumunda, gönderilen tutarın geri alınmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Bu yüzden Meta, kullanıcıları cüzdan bilgileri konusunda dikkatli olmaları ve işlemleri güvenle yönetmeleri için uyarıyor.

Meta’nın stabilcoin stratejisindeki dönüşüm

Meta, blockchain projelerine ilk adımlarını Libra ile atmış, daha sonrasında ise Diem olarak bilinen bu projelerin kapatılmasına karar vermişti. Şirket, kendi dijital para birimini geliştirme çalışmalarını bırakarak, mevcut stabilcoin çözümlerine ve kripto altyapısına entegre olmaya yöneldi. Bu yeni yaklaşım, kripto para sektöründe yaşanan düzenleyici gelişmeler ve özellikle de GENIUS Act gibi düzenlemelerin ardından yeniden şekillendi.

Stabilcoinlerin giderek daha fazla ödeme aracı olarak benimsenmesiyle birlikte, Meta’nın bu alanda tercih ettiği yol mevcut endüstri eğilimleriyle uyumlu görünüyor. Şirket, kendi para birimi yerine yaygın olarak kabul gören stabilcoinleri entegre ederek, daha pragmatik bir strateji izlemeye başladı.

Meta’nın büyük kullanıcı tabanı, stabilcoin bazlı ödeme modellerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlayabilir. Bu ölçek, dijital finansal yeniliklerin toplu kullanıma ulaşmasında firmanın önemli bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor.

Meta ekibi, ödemelerde kolaylık ve hız sağlamak amacıyla ABD merkezli stabilcoin USDC’nin yanı sıra Solana ve Polygon ağlarına entegrasyon yaptıklarını vurguladı. Bu uygulama ile üreticilerin ödemelerinde daha fazla esneklik amaçlanıyor.