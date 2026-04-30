Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta’nın toplam yapay zeka harcaması 650 milyar dolara yaklaşıyor

Teknoloji devlerinin yılın ilk çeyrek sonuçları, yapay zeka altyapısına yapılan yatırımların giderek arttığını ortaya koydu. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta’nın toplam piyasa değeri yaklaşık 12 trilyon dolara ulaşırken, bu şirketler yakın dönemde büyük bir yapay zeka atağına hazırlanıyor. Son açıklanan mali veriler, her bir firmanın bulut, donanım ve yazılım alanında başta yapay zeka olmak üzere teknolojik altyapılarına rekor düzeyde kaynak ayırdığını gösterdi.

Şirketlerin yapay zeka odaklı büyümesi

Bridgewater Associates’in analizine göre, söz konusu dört teknoloji liderinin 2026 yılında yalnızca yapay zeka altyapısına toplamda 650 milyar dolar harcaması bekleniyor. Şirketlerin son çeyrek bilançolarında bu harcamaların detaylı dökümü paylaşılmadıysa da, açıklanan rakamlar yatırımların hız kesmeden süreceğine işaret etti.

Yapay zekaya yönelik bu dev yatırım dalgası, kripto para sektörünü de doğrudan etkiliyor. Özellikle bitcoin madenciliği yapan firmaların, gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla veri merkezlerini yapay zeka şirketlerine kiralamaya yöneldiği gözlemleniyor. Düşen bitcoin fiyatları ve giderek artan rekabet nedeniyle daralan karlılık, madencileri yeni arayışlara itiyor. Veri merkezleri, yapay zeka altyapısı için hali hazırda kullanılabilir durumda olduğundan, bu dönüşüm süreci hız kazanmış durumda.

Şirket sonuçları ve kriptoda yansımaları

IA bağlantılı bitcoin madenciliği şirketlerinden IREN hisseleri yüzde 0,3, TeraWulf ve Cipher Digital ise sırasıyla yüzde 0,5 değer kaybetti. Öte yandan, açıklanan finansal sonuçlar sonrası Microsoft hisselerinde yüzde 2,4; Meta’da yüzde 6,6 ve Amazon’da yüzde 3,7 düşüş yaşanırken, Alphabet hisseleri yüzde 6 oranında yükseldi. Bitcoin fiyatı ise son 24 saatte yüzde 0,9 geriledi.

Bir sonraki büyük piyasa testi ise 20 Mayıs’ta çip üreticisi Nvidia’nın açıklayacağı mali verilerle yaşanacak. Nvidia’nın performansı hem teknoloji hem de bitcoin madenciliği sektörlerinde önemli bir gösterge olarak izleniyor.

Gelir ve yatırım rakamlarında son durum

Microsoft, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde 82,9 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin hisse başı kazancı 4,27 dolar oldu. Microsoft CEO’su Satya Nadella, firmanın bulut ve yapay zeka altyapısı sağlayarak kurumsal müşterilerin yeni nesil teknolojiye geçişine öncülük ettiğini vurguladı. Nadella yaptığı açıklamada, şirketin AI gelirinin yıl bazında yüzde 123 artış göstererek 37 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

“Bulut ve yapay zeka altyapısı ile her işletmenin sonuçlarını maksimize etmesini sağlayan çözümler sunmaya odaklandık,” ifadesine yer verdi. Ayrıca firmanın yapay zeka iş biriminin 37 milyar dolarlık katkısı sektördeki hızlı büyümeyi ortaya koydu.

Alphabet, yapay zekayı büyümenin temel ivmesi olarak gösterdi. Şirket, ilk çeyrekte 35,67 milyar dolarlık sermaye harcaması gerçekleştirdi ve bu rakam piyasa beklentisinin az da olsa altında kaldı. CEO Sundar Pichai, AI tabanlı çözümlerin Google Arama ve Bulut platformunda önemli yükseliş sağladığını belirtti. Google Cloud’un geliri yüzde 63 artışla 20 milyar dolara yükseldi.

“Yapay zeka yatırımlarımız ve tüm ekosistemi kapsayan yaklaşımımız, işimizin her alanında etkisini gösteriyor,” diyen Pichai, bulut ve kurumsal AI hizmetlerine yönelik talebin rekor seviyede olduğunu aktardı.

Amazon, ilk çeyrekte 181,5 milyar dolar gelir ve 2,78 dolar hisse başı kazanç açıkladı. AWS bulut gelirleri, beklenenin üzerinde artarak 37,6 milyar dolara çıktı. Amazon, serbest nakit akışının yıllık bazda keskin şekilde düştüğünü ve bu tablonun büyük ölçüde yapay zeka yatırımlarındaki sıçramadan kaynaklandığını ifade etti. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, taşınmaz ve teçhizat alımları geçen yıla göre 59,3 milyar dolar artış gösterdi ve bunun büyük bölümü yapay zeka altyapısı için harcandı.

Meta da benzer şekilde artan AI altyapı harcamalarını öne çıkardı. 2026’nın ilk çeyreğinde 19,84 milyar dolar sermaye harcaması açıklayan şirket, yıl geneli harcama tahminini de 125–145 milyar dolara yükseltti. CEO Mark Zuckerberg, çeyreğin yapay zeka bakımından önemli bir eşik olduğunu belirterek, kişisel süper zekayı milyarlarca insana ulaştırmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini açıkladı.

Zuckerberg, “Bu dönem, yapay zeka konusunda önemli bir kilometre taşı oldu; kişisel süper zeka vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda ilerlemeye devam ediyoruz,” ifadesini kullandı.

Tüm bu veriler, teknolojinin büyük oyuncularının rekor düzeyde yapay zeka ve bulut altyapısı yatırımlarını sürdüreceğini gösterirken, kripto ekonomisindeki yan sektörlerin de bu dalgadan doğrudan etkileneceği öngörülüyor.