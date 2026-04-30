RIPPLE (XRP)

XRP 1,40 dolar desteğini kaybetti gözler 1,35 dolar seviyesinde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP 1,40 dolar desteğinin altına indi gözler 1,35 dolara çevrildi.
  • 🌐 Makro belirsizlik, olası regülasyonlar ve ekosistemdeki gelişmeler fiyatı etkiliyor.
  • ⚡ Kısa vadede satış baskısı artarken, uzun vadeye dönük altyapı sinyalleri ön planda.
  • 📢 En kritik dönemeç: $XRP ’de fiyat yönünü hem teknik hem piyasa haberleri belirleyecek.
COINTURK

XRP, son günlerde kripto piyasasında oluşan genel dalgalanmanın etkisiyle kısa vadeli baskı altında kalmaya devam ediyor. Fiyat, 1,40 dolar desteğinin altına inerek 1,36 dolar civarında işlem görüyor. Özellikle küresel piyasa koşulları ve makroekonomik gelişmelerin gölgesinde yaşanan bu hafif düşüş, yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.

İçindekiler
1 Teknik Sınırda Dalgalanma
2 Makro Gelişmeler ve Ekosistem Uzantısı
3 Kritik Eşikte Bekleyiş Sürüyor

Teknik Sınırda Dalgalanma

XRP için 1,35–1,40 dolar aralığı kritik bir psikolojik bölge olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması, fiyatın genel yapısını korumaya yardımcı olabilir. Ancak teknik göstergelerde momentumun azaldığı görülüyor. 1,35 doların altına net bir geçiş ise satış baskısını artırabilir ve fiyatı daha düşük seviyelere taşıyabilir.

Bazı piyasa yorumcuları, XRP’nin grafiklerinde ortaya çıkan düşüş yönlü formasyonlara dikkat çekiyor. Özellikle gelişen ayı bayrağı formasyonu, satışların devam etmesi halinde fiyatın 1 dolar seviyesine yaklaşabileceğine dair beklentileri gündeme taşıyor.

Makro Gelişmeler ve Ekosistem Uzantısı

Fiyatlamadaki dalgalanmaların bir nedeni olarak ABD’de stratejik rezerv oluşturulabileceğine yönelik söylentiler öne çıkıyor. Böyle bir planın gündeme gelmesi, piyasada kimi zaman belirsizliklerin artmasına yol açabiliyor. XRP ise geçmişten bu yana sıkça piyasa spekülasyonları ve haber akışları arasında kısa vadeli oynaklıklara sahne oluyor.

Diğer yandan, XRP ekosistemi daha geniş bir çerçevede incelendiğinde; artan ağ etkinliği, likidite imkanlarının iyileşmesi ve zaman içinde daralan arz dinamikleri dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra, XRP’nin kullanım alanları ve benimsenme hikayesinin henüz mevcut fiyatlanmaya tam olarak yansımadığı yönünde değerlendirmeler de bulunuyor.

XRP’nin geleceğine ilişkin olarak piyasada oluşan görüşlerden biri, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının yanında, gerçek kullanım örnekleri ve altyapı gelişiminin orta ve uzun vadede daha etkili olabileceği şeklinde öne çıkıyor.

Kritik Eşikte Bekleyiş Sürüyor

Makro gelişmeler ve düzenleyici belirsizlikler, kripto piyasasında genel bir oynaklığa neden olurken, XRP de bu ortamda kendisine yeni bir yön arıyor. Özellikle önümüzdeki haftalarda piyasa beklentileri ve düzenleyici çerçeve daha netleşirse, fiyatın toparlanma potansiyeli yeniden gündeme gelebilir.

XRP, mevcut durumda kısa vadeli risklerle uzun vadeli potansiyel arasında bir denge arayışında bulunuyor. Son dönemde kurumların ve büyük yatırımcıların piyasaya tepkisi de XRP’nin seyrinde belirleyici olabilir.

Sonuç olarak, XRP için bir sonraki önemli hareketin; düzenlemeler, likidite akışları ve kurumsal katılım gibi daha geniş ölçekli hikayelerin şekillenmesine bağlı olarak oluşması bekleniyor. CryptoAppsy verilerine göre XRP fiyatı şu anda 1,36 dolar seviyesinde seyrediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
