Okuma Süresi: 2 Dakika

Gün içerisinde gelen enflasyon verilerin ardından Bitcoin fiyatı günlerdir kırılamayan 28.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda ise inanılmaz bir fiyat hareketi gerçekleşti ve yaklaşık 1500 dolarlık bir fiyat düşüşü yaşandı.

Bitcoin Fiyatı Düştü

Bu durum ile ilgili açıklama ise Arkham tarafından geldi. Arkham’a göre fiyatın ani düşüşünün sebebi, akıbeti bir türlü netleşmeyen Silk Road BTC’lerinin hareketi oldu. Daha sonrasında gelen bilgilere göre ise raporlamanın yanlış olabileceği, Arkham’ın geçtiğimiz ay da benzer şekilde hatalı raporlama yapmış olduğu ve yine BTC düşüşünü bu tetiklemiş olabileceği belirtildi.

Yaşananların ardından Bitcoin fiyatı bir miktar toparlandı ve 27.300 dolar seviyesine geldi. Bahsedilen Bitcoin’ler için ise CryptoQuant olası satış tarihlerini 26 Mayıs, 7 Ağustos, 19 Ekim ve 30 Aralık 2023 olarak açıklamıştı.

ABD Bitcoin’leri Satacağını Açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde Amerika hükümetinin elinden çıkarmayı planladığı binlerce Bitcoin olduğu belirtilmişti. ABD hükümeti bu Bitcoin’lerin önümüzdeki yıl içerisinde satışlarını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Amerika’nın elde ettiği bu Bitcoin’lerin edinim yöntemi ve kaynağı farklı olsa dahi piyasaya yayılması beklenen 50.000’in üzerinde Bitcoin bulunuyor. Elde edilen verilere göre Bu Bitcoin’ler 73’er gün arayla ve parçalar halinde satılacak.

Ortaya çıkan bu tarz haberler piyasayı etkilerken düşüşleri tetikliyormuş gibi görünüyor ve bu da piyasanın toparlanmasını geciktiriyor. Yatırımcıların bundan tam 1 yıl önce tam anlamıyla başlayan ayı piyasasının sonlanmasını beklediği günlerde bu tarz gelişmelerle karşılaşması yatırımları konusunda hala tedirgin olmalarına sebep oluyormuş gibi görünüyor. Piyasanın ne zaman tam anlamıyla toparlanacağı belirsizliğini korurken gün içerisinde gelen enflasyon verileri gibi ekonomik gelişmeler duruma yardımcı olabilir.