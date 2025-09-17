Ne Ethereum Ne Avalanche: Solana Yüzde 85 Payla Açık Ara Bir Numara

Solana ağı kripto para ekosisteminde yeni coin lansmanlarının en yoğun gerçekleştiği merkez haline geldi. Direkt ağın paylaştığı resmi verilere göre Blockchain‘de şimdiye kadar 85 milyon adet coin kayıtlı bulunuyor. Bu sayı diğer büyük ağlarda üretilen toplam 100 milyon adet coin’in neredeyse tamamına denk geliyor.

Solana’nın Coin Üretimindeki Payı

Kripto para geliştiricilerinin Ethereum $4,579.84, Avalanche $32.82, Arbitrum ve Base gibi önde gelen ağlar yerine ağırlıklı olarak Solana’yı tercih etmesi dikkat çekiyor. Toplamda 100 milyon adet coin’in üretildiği bu ekosistemlerde yüzde 85’lik payı tek başına Solana oluşturuyor. Yüzde 85’lik pay, özellikle son dönemde artan memecoin projeleriyle destekleniyor.

Ağustos ayında yalnızca bir ayda 2.9 milyar işlem kaydeden Solana, işlem hacminde Ethereum’un yıllar içinde ulaştığı seviyeyi kısa sürede yakaladı. 2015’ten bu yana aktif olan Ethereum aynı dönemde toplamda aynı sayıya erişmiş durumda. Solana bu ivmeyi ileriye taşımak için Alpenglow güncellemesini hazırlıyor. Güncelleme tamamlandığında ağın mevcut hızının 80 katına çıkması ve işlem kesinliğinin 150 milisaniyenin altına düşmesi planlanıyor.

Solana Ekosistemine Yönelik Tepkiler

Solana’daki hızlı büyüme kripto para dünyasında farklı değerlendirmelere neden oldu. Bazı kullanıcılar ağın yüzde 85 gibi dev bir paya sahip olmasına rağmen içerikte kalite kontrolü yapılması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle işlevini yitiren, değersiz ya da tamamen terk edilmiş coin’lerin temizlenmesi gerektiği yönünde görüşler öne çıkıyor.

Diğer kullanıcılar ise Solana’nın hız, düşük maliyet ve teknik altyapısının projeler için geniş bir deney alanı sunduğunu belirtiyor. Tüm bu özelliklerin farklı projelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesine imkan tanıdığı ve ekosistemin dinamizmini artırdığı kaydediliyor. Solana mevcut tabloyla hem sayısal üstünlük hem de geliştirici ilgisi açısından öne çıkıyor.