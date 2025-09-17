Dogecoin’de Hazineden Fiyata Uzanan Güçlü İvme: Analist Yönü Gösterdi

Dogecoin $0.279171‘in grafiğinde teknik göstergelerle öne çıkan boğa bayrağı formasyonu memecoin’de heyecanı katladı. Aynı zamanda CleanCore Solutions’ın gerçekleştirdiği yeni alım şirketin Dogecoin hazinesini 600 milyon adedin üzerine taşıdı. Böylece hazine değeri 160 milyon doları aştı.

Dogecoin’de Yükseliş Yönlü Teknik Analiz Sinyalleri

Kripto para analisti Trader Tardigrade, Dogecoin’in günlük grafiğinde klasik bir boğa bayrağı formasyonu tespit etti. Analist fiyatın 0,43 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Yaptığı Ichimoku incelemesine göre kısa, orta ve uzun vadeli göstergeler yükseliş trendini destekliyor. Analizinde çoklu boğa kesişimlerinin yanı sıra direnç seviyelerinin aşılması gerektiğini de belirtti.

Dogecoin yatırımcıları ayrıca 18 Eylül’de listelenmesi planlanan Rex-Osprey DOGE ETF’ini bekliyor. ETF’in çıkışı ilk olarak geçtiğimiz hafta için duyurulmuş ancak ertelenmişti. Lansman öncesi Blockchain içi verilere göre ise son günlerde balinalar yaklaşık 680 milyon adet DOGE satışı yaptı. Buna rağmen Dogecoin fiyatı 0,267 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

CleanCore’un Hazine Stratejisi

Öte yandan CleanCore Solutions, 100 milyon adet Dogecoin alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu alımla birlikte şirketin Dogecoin’de toplam varlığı 600 milyon adet coin’in üzerine çıktı. Güncel piyasa değeriyle hazinenin değeri 160 milyon doları aşmış oldu. Şirketin kısa vadeli hedefi 1 milyar adet coin’e ulaşmak, uzun vadeli hedefi ise dolaşımdaki arzın yüzde 5’ini kontrol etmek.

Yatırım Direktörü Marco Margiotta, yaptığı açıklamada Dogecoin’in rezerv varlık olarak konumlandırılmak istendiğini belirtti. Margiotta, tokenizasyon, ödemeler, staking benzeri ürünler ve para transferi işlemlerinde Dogecoin’in kullanımının artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

5 Eylül’de başlatılan hazine programı sonrasında Dogecoin’in fiyatı 0,24 dolardan 0,27–0,30 dolar aralığına yükseldi. Ayrıca Dogecoin’in uygulama katmanı DOGE OS, Thumbs Up Media ile iş birliği yaparak kullanım alanlarını genişletmeye başladı. Bu kapsamda Thumbs Up Media CEO’su Jordan Jefferson, TZUP’un kripto para danışma kuruluna katıldı.