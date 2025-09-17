BITCOIN (BTC)

Bitcoin Hazine Şirketlerinde Alarm: Küçük Oyuncular Dibe Vurdu

Özet

  • K33 verilerine göre halka açık Bitcoin hazine şirketlerinin dörtte biri rezerv değerinin altında işlem görüyor.
  • Küçük şirketler yaşanan değer kaybıyla zorlanırken, büyük oyuncuların primleri de düşüyor.
  • Ortaya çıkan bu tablo kurumsal alımların zayıfladığı ve ETF ile bireysel yatırımcı talebinin öne çıktığı bir döneme işaret ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

K33 Research‘ün yayımlanan son rapora göre halka açık Bitcoin $117,131.38 hazine şirketlerinin dörtte biri şu anda sahip oldukları Bitcoin rezervlerinin piyasa değerinin altında işlem görüyor. Tablo şirketlerin Bitcoin alımı için yeni hisse ihracıyla sermaye artırma kabiliyetini zayıflatırken, piyasanın kurumsal alımlar yerine daha organik talep kaynaklarına yöneldiğini işaret ediyor. Veriler, özellikle küçük ölçekli şirketlerin zorlandığını, büyük oyuncuların ise hala belli bir primle işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Alt Başlıklar
Küçük Şirketlerde Sert Değer KaybıStrategy’nin Bitcoin Alımları Yavaşladı

Küçük Şirketlerde Sert Değer Kaybı

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, piyasa değerinin net varlık değerinin altına düşmesinin hisse ihracını sulandırıcı hale getirdiğini vurguladı. Çünkü düşük değerli hisseler üzerinden fon sağlamak şirketin eline geçen Bitcoin’den daha fazla ortaklık kaybına yol açıyor. Bu mekanizma, özellikle sermaye artırımıyla büyümeye çalışan küçük şirketleri köşeye sıkıştırıyor.

NAV’ın Altında İşlem Gören Bitcoin Hazine Şirketleri

En sert düşüş NAKA’da yaşandı. KindlyMD ile Nakamoto Holdings’in birleşme aracı olan şirket, zirveden bu yana değerinin yüzde 96’sını kaybetti. Şirketin mNAV çarpanı da 75 seviyesinden 0,7’ye düştü. Tether destekli Twenty One, Semler Scientific ve The Smarter Web Company de şu anda mNAV değeri 1’in altında olan şirketler arasında. Genel ortalama mNAV ise Nisan ayında 3,76 iken bugün 2,8’e gerilemiş durumda.

Strategy’nin Bitcoin Alımları Yavaşladı

Sektörün en büyük oyuncusu olan Michael Saylor’ın yönettiği Strategy, Bitcoin hazinesi modeliyle öne çıkmasına rağmen primini 1,26’ya düşürdü. Mart 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye işaret eden bu oran şirketin yeni hisse satışlarıyla Bitcoin alımlarını sınırlıyor. Söz konusu daralma şirketin haftalık Bitcoin alımlarına da yansıdı ve talebin zayıflamasına yol açtı.

K33 verilerine göre Eylül ayında hazine şirketlerinin günlük alım ortalaması 1.428 adet BTC’ye geriledi. Rakam Mayıs’tan bu yana görülen en düşük seviyede. Lunde, bu sürecin rasyonel olduğunu çünkü yalnızca Bitcoin biriktirmeyi amaçlayan şirketlerin ek masraflar nedeniyle primle işlem görmemesi gerektiğini belirtti.

Rapor, toplam halka açık hazine rezervlerinin 1 milyon adet BTC’yi aşmasıyla birlikte kurumsal şirketlerden gelen alım gücünün azaldığını, bunun yerine ETF’ler ve bireysel yatırımcıların piyasanın yeni itici gücü haline geldiğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin Hazine Şirketi Metaplanet Bekleneni Yaptı: ABD ve Japonya Adımı Atıldı

11 Yıl Sonra Uyanan Bitcoin Balinası 117 Milyon Dolar Taşıdı

Kritik 24 Saat Başladı: Bitcoin (BTC), Kripto Paralarda Detaylı Değerlendirme ve Tahminler

Kimsenin Konuşmadığı Tehlike, Monero’da 36 Dakikalık İşlem Silindi Sırada Bitcoin Var!

Analistten Bitcoin’de En Ters Köşe Senaryo: Gören Bir Daha Dönüp Bakıyor

Son Dakika: Strategy Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Duyurdu 15 Eylül

Arthur Hayes: “Likidite Artışı Bitcoin’i 250.000 Dolara Taşıyabilir”

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Dogecoin’de Hazineden Fiyata Uzanan Güçlü İvme: Analist Yönü Gösterdi
Bir Sonraki Yazı Hedefte Altcoin Solana Var: 4 Milyar Dolarlık Satış Planı İçin SEC Onayı Bekleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?