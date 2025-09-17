Bitcoin Hazine Şirketlerinde Alarm: Küçük Oyuncular Dibe Vurdu

K33 Research‘ün yayımlanan son rapora göre halka açık Bitcoin $117,131.38 hazine şirketlerinin dörtte biri şu anda sahip oldukları Bitcoin rezervlerinin piyasa değerinin altında işlem görüyor. Tablo şirketlerin Bitcoin alımı için yeni hisse ihracıyla sermaye artırma kabiliyetini zayıflatırken, piyasanın kurumsal alımlar yerine daha organik talep kaynaklarına yöneldiğini işaret ediyor. Veriler, özellikle küçük ölçekli şirketlerin zorlandığını, büyük oyuncuların ise hala belli bir primle işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Küçük Şirketlerde Sert Değer Kaybı

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, piyasa değerinin net varlık değerinin altına düşmesinin hisse ihracını sulandırıcı hale getirdiğini vurguladı. Çünkü düşük değerli hisseler üzerinden fon sağlamak şirketin eline geçen Bitcoin’den daha fazla ortaklık kaybına yol açıyor. Bu mekanizma, özellikle sermaye artırımıyla büyümeye çalışan küçük şirketleri köşeye sıkıştırıyor.

En sert düşüş NAKA’da yaşandı. KindlyMD ile Nakamoto Holdings’in birleşme aracı olan şirket, zirveden bu yana değerinin yüzde 96’sını kaybetti. Şirketin mNAV çarpanı da 75 seviyesinden 0,7’ye düştü. Tether destekli Twenty One, Semler Scientific ve The Smarter Web Company de şu anda mNAV değeri 1’in altında olan şirketler arasında. Genel ortalama mNAV ise Nisan ayında 3,76 iken bugün 2,8’e gerilemiş durumda.

Strategy’nin Bitcoin Alımları Yavaşladı

Sektörün en büyük oyuncusu olan Michael Saylor’ın yönettiği Strategy, Bitcoin hazinesi modeliyle öne çıkmasına rağmen primini 1,26’ya düşürdü. Mart 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye işaret eden bu oran şirketin yeni hisse satışlarıyla Bitcoin alımlarını sınırlıyor. Söz konusu daralma şirketin haftalık Bitcoin alımlarına da yansıdı ve talebin zayıflamasına yol açtı.

K33 verilerine göre Eylül ayında hazine şirketlerinin günlük alım ortalaması 1.428 adet BTC’ye geriledi. Rakam Mayıs’tan bu yana görülen en düşük seviyede. Lunde, bu sürecin rasyonel olduğunu çünkü yalnızca Bitcoin biriktirmeyi amaçlayan şirketlerin ek masraflar nedeniyle primle işlem görmemesi gerektiğini belirtti.

Rapor, toplam halka açık hazine rezervlerinin 1 milyon adet BTC’yi aşmasıyla birlikte kurumsal şirketlerden gelen alım gücünün azaldığını, bunun yerine ETF’ler ve bireysel yatırımcıların piyasanın yeni itici gücü haline geldiğini gösteriyor.