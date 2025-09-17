Solana (SOL)

Hedefte Altcoin Solana Var: 4 Milyar Dolarlık Satış Planı İçin SEC Onayı Bekleniyor

Özet

  • Forward Industries, SEC'e 4 milyar dolarlık hisse satış başvurusu yaptı.
  • Şirket, geçtiğimiz hafta sağladığı 1.65 milyar dolarlık yatırımla 6.82 milyon adet SOL satın aldı.
  • Solana hazinelerinin toplam değeri ise 3.2 milyar dolara ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Nasdaq’ta işlem gören tasarım şirketi Forward Industries, kurumsal hazinesini Solana’ya odaklı şekilde yeniden yapılandırmasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 4 milyar dolarlık “at-the-market” (ATM) hisse satış programı için başvuruda bulundu. Şirket hisse satışlarından elde edilecek fonu Solana alımı ve kurumsal faaliyetlerde kullanılabileceğini duyurdu.

Alt Başlıklar
SEC’e Sunulan Hisse Satış Programının DetaylarıSolana’da Hazine Alımları Tam Gaz

SEC’e Sunulan Hisse Satış Programının Detayları

Forward Industries’in açıklamasına göre hisse satışları Cantor Fitzgerald aracılığıyla 16 Eylül 2025 tarihli satış anlaşması kapsamında yürütülecek. Program otomatik raf kaydı sayesinde SEC tarafından onaylandı ve ek onay sürecine gerek kalmadı. Yönetim kurulu başkanı Kyle Samani, satışların ihtiyaç duyuldukça yapılacağını ifade etti.

Şirketin hisse satış planı geçtiğimiz hafta tamamlanan 1.65 milyar dolarlık özel yatırım turunun ardından geldi. Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital’in katıldığı yatırım turu Forward Industries’in Solana planını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Şirket, sağlanan fonların ilk bölümünü kullanarak 6.82 milyon adet SOL satın aldı. Ortalama 232 dolardan yapılan alımın büyüklüğü yaklaşık 1.58 milyar dolar oldu.

Solana’da Hazine Alımları Tam Gaz

The Block verilerine göre halka açık şirketlerin Solana hazinelerinin değeri 17 Eylül 2025 itibarıyla 3.2 milyar dolara ulaştı. Forward Industries’in gerçekleştirdiği 6.82 milyon adet SOL’luk alımı toplamın en büyük bölümünü oluşturuyor. Solana şu an için kurumsal hazinelerde Bitcoin $117,162.39 ve Ethereum $4,576.56’un ardından en çok tercih edilen kripto paralardan biri.

FORD Hisseleri

Habere ilişkin piyasanın tepkisi ise dikkat çekici oldu. Yahoo Finance verileri şirketin hisseleri, FORD’un duyurunun ardından yüzde 6 düştüğünü gösteriyor. Solana fiyatı ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor. CryptoAppsy‘ın sağladığı fiyat verilerine göre altcoin son 24 saatte yüzde 0,61 düşüşle 234,20 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ne Ethereum Ne Avalanche: Solana Yüzde 85 Payla Açık Ara Bir Numara

Son Dakika: Solana (SOL) ve Milyar Dolarlık Rezerv Duyuruları, 15 Eylül Büyük Gün

Galaxy Digital Altcoin Solana’ya Son 24 Saatte 300 Milyon Dolar Yatırdı

Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) 12 Eylül’ün Yıldızı Oldu, Hedefler Belli

Solana’da FTX ve Alameda Hareketliliği: 44.9 Milyon Dolar Çekildi

Solana’da 94 Milyon Dolar Tutan SOL Strategies Nasdaq’ta İşlem Görmeye Başladı

Popüler Altcoin, Bitcoin’i Geride Bıraktı: ETH’nin %200’lük Yükselişini Tekrarlayabilir mi?

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Hazine Şirketlerinde Alarm: Küçük Oyuncular Dibe Vurdu
Bir Sonraki Yazı X Money (Twitter) ve 62 Özelliği, Dogecoin (DOGE) Var Mı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?