Hedefte Altcoin Solana Var: 4 Milyar Dolarlık Satış Planı İçin SEC Onayı Bekleniyor

Nasdaq’ta işlem gören tasarım şirketi Forward Industries, kurumsal hazinesini Solana’ya odaklı şekilde yeniden yapılandırmasının ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 4 milyar dolarlık “at-the-market” (ATM) hisse satış programı için başvuruda bulundu. Şirket hisse satışlarından elde edilecek fonu Solana alımı ve kurumsal faaliyetlerde kullanılabileceğini duyurdu.

SEC’e Sunulan Hisse Satış Programının Detayları

Forward Industries’in açıklamasına göre hisse satışları Cantor Fitzgerald aracılığıyla 16 Eylül 2025 tarihli satış anlaşması kapsamında yürütülecek. Program otomatik raf kaydı sayesinde SEC tarafından onaylandı ve ek onay sürecine gerek kalmadı. Yönetim kurulu başkanı Kyle Samani, satışların ihtiyaç duyuldukça yapılacağını ifade etti.

Şirketin hisse satış planı geçtiğimiz hafta tamamlanan 1.65 milyar dolarlık özel yatırım turunun ardından geldi. Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital’in katıldığı yatırım turu Forward Industries’in Solana planını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Şirket, sağlanan fonların ilk bölümünü kullanarak 6.82 milyon adet SOL satın aldı. Ortalama 232 dolardan yapılan alımın büyüklüğü yaklaşık 1.58 milyar dolar oldu.

Solana’da Hazine Alımları Tam Gaz

The Block verilerine göre halka açık şirketlerin Solana hazinelerinin değeri 17 Eylül 2025 itibarıyla 3.2 milyar dolara ulaştı. Forward Industries’in gerçekleştirdiği 6.82 milyon adet SOL’luk alımı toplamın en büyük bölümünü oluşturuyor. Solana şu an için kurumsal hazinelerde Bitcoin $117,162.39 ve Ethereum $4,576.56’un ardından en çok tercih edilen kripto paralardan biri.

Habere ilişkin piyasanın tepkisi ise dikkat çekici oldu. Yahoo Finance verileri şirketin hisseleri, FORD’un duyurunun ardından yüzde 6 düştüğünü gösteriyor. Solana fiyatı ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde yatay bir seyir izliyor. CryptoAppsy‘ın sağladığı fiyat verilerine göre altcoin son 24 saatte yüzde 0,61 düşüşle 234,20 dolardan işlem görüyor.