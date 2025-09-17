X Money (Twitter) ve 62 Özelliği, Dogecoin (DOGE) Var Mı?

İlk duyurulduğunda Dogecoin $0.280174 (DOGE) için heyecan verici günler yaşamıştık. Ardından çöküşler, iflaslar ve katı regülasyonlar derken Elon Musk kripto paraların erken aşamada X Ödeme uygulamasında kendine yer bulamayacağını söyledi. Şimdi X Money’in 62 önemli özelliğinin tam listesi paylaşıldı.

X Money ve Özellikleri

X yıllar önce Elon Musk tarafından hedeflenen “her şeyin uygulaması” formatında bir süper uygulamaydı. Muzip milyarder Twitter’ı satın aldıktan sonra bu süper uygulama için startı verdi ve sosyal medya devi önemli bir değişim sürecine girdi. Yakında hizmet vermeye başlayacak X Money de bunlardan biri. İlk olarak ABD’deki kullanıcılar uygulama üzerinden ödemeler yapabilecek, transferler gerçekleştirebilecek.

Uygulamanın özelliklerinin tam listesini ise bu tarz sızıntılarla adından söz ettiren Nima Owji paylaştı.

Hesap Açma ve Kurulum

Kimlik Doğrulama

Hesap Durumu Kontrolü

Doğrudan Para Yatırma Ayarı

Bakiyelerden Faiz Kazanımı

Hesap Detaylarını Görüntüleme

Hesap Kapatma

Aylık Ekstreler

Limit Yönetimi

Giden Ödemeleri Kontrol Etme

Ödeme Gönderme ve Talep Etme

Para Yatırma İşlemleri

Para Çekme İşlemleri

Transfer Yönetimi

Fatura Ödemeleri

QR Kod Ödemeleri

İşlemler için Not Ekleme

İşlem Geçmişini Görüntüleme

Alternatif Ödeme Yöntemleri

Banka Havalesi

Çek Gönderimi

İşlemler için Anlık Bildirimler

Fiziksel ve Sanal Kart Desteği

Çeşitli Kart Türleri

Kart Ağları Uyumluluğu

Kart Aktivasyonu

Kart Kilitleme/Kilidi Açma

PIN Yönetimi

Kart Detaylarını Görüntüleme

Kart Değiştirme

İşlem Yöntemleri Desteği

İşlemlerde Nakit İadesi

Kart Hareketlerini Takip Etme

ATM’den Para Çekme

Anahtar Güvenliği

2FA Yöntemleri

Cihaz Güvenliği Yönetimi

Güvenlik Bildirimleri

Kişisel Bilgi Yönetimi

VPN Kısıtlamaları

Veri Şifreleme

Kimlik Bilgileri Kurtarma

Banka Hesabı Bağlantısı

Banka Kartı Bağlantısı

Bağlı Hesapların Kaldırılması

Fon Kaynakları Seçimi

Fon Yeterliliği Kontrolü

Yurtiçi Kart Desteği

Anlaşmazlık Bildirimi

Ücret İadeleri

Yetkisiz İşlem Bildirimi

Destek İletişimi

Hata Yönetimi

Nakit İade Kullanımı

Bakiye Yönetimi

FDIC Sigortası

Şimdilik ABD Özelinde

X Uygulama Entegrasyonu

Dolandırıcılık Uyarıları

AI Destekli Destek

Kart Hamili Sözleşmesi

Visa Kabulü

Doegcoin (DOGE) ve X Money

Şirketler, uygulamalar daha fazla para kazanmaya odaklanır. X Money eğer kripto paraları entegre ederse bu ona para kazandıracağından kriptonun hiçbir şekilde uygulamada olmayacağını söylemek imkansız. Ancak ilk aşamada olmayacağını net biçimde söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte beklenen şey Trump’ın regülasyon çalışmalarıyla ortamın kripto için daha da iyileşmesiyle X Money kripto ödemelerinin aktif hale getirileceği yönünde.

Başta Dogecoin olmak üzere kripto paraları X uygulaması içinde kullanabilmek son derece avantajlı olacaktır. Bu konuda beklenen duyuru geldiğinde (belki de son çeyrekte) Dogecoin’in yeniden 1 doları hedeflemesi şaşırtıcı olmaz. X Money için süreç devam ediyor.