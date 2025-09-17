DOGECOIN (DOGE)

X Money (Twitter) ve 62 Özelliği, Dogecoin (DOGE) Var Mı?

Özet

  • Nima Owji X Money'in tüm (62) özelliklerini paylaştı.
  • Kripto paralar ve özellikle DOGE şimdilik ödeme hizmetlerine entegre olmayacak.
  • Regülasyonların olgunlaşmasıyla Musk uygulamaya daha fazla kullanıcı çekmek için Dogecoin'in gecikmeden ekleyebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
İlk duyurulduğunda Dogecoin $0.280174 (DOGE) için heyecan verici günler yaşamıştık. Ardından çöküşler, iflaslar ve katı regülasyonlar derken Elon Musk kripto paraların erken aşamada X Ödeme uygulamasında kendine yer bulamayacağını söyledi. Şimdi X Money’in 62 önemli özelliğinin tam listesi paylaşıldı.

Alt Başlıklar
X Money ve ÖzellikleriDoegcoin (DOGE) ve X Money

X Money ve Özellikleri

X yıllar önce Elon Musk tarafından hedeflenen “her şeyin uygulaması” formatında bir süper uygulamaydı. Muzip milyarder Twitter’ı satın aldıktan sonra bu süper uygulama için startı verdi ve sosyal medya devi önemli bir değişim sürecine girdi. Yakında hizmet vermeye başlayacak X Money de bunlardan biri. İlk olarak ABD’deki kullanıcılar uygulama üzerinden ödemeler yapabilecek, transferler gerçekleştirebilecek.

X Money Kurulum Ekranı

Uygulamanın özelliklerinin tam listesini ise bu tarz sızıntılarla adından söz ettiren Nima Owji paylaştı.

  • Hesap Açma ve Kurulum
  • Kimlik Doğrulama
  • Hesap Durumu Kontrolü
  • Doğrudan Para Yatırma Ayarı
  • Bakiyelerden Faiz Kazanımı
  • Hesap Detaylarını Görüntüleme
  • Hesap Kapatma
  • Aylık Ekstreler
  • Limit Yönetimi
  • Giden Ödemeleri Kontrol Etme
  • Ödeme Gönderme ve Talep Etme
  • Para Yatırma İşlemleri
  • Para Çekme İşlemleri
  • Transfer Yönetimi
  • Fatura Ödemeleri
  • QR Kod Ödemeleri
  • İşlemler için Not Ekleme
  • İşlem Geçmişini Görüntüleme
  • Alternatif Ödeme Yöntemleri
  • Banka Havalesi
  • Çek Gönderimi
  • İşlemler için Anlık Bildirimler
  • Fiziksel ve Sanal Kart Desteği
  • Çeşitli Kart Türleri
  • Kart Ağları Uyumluluğu
  • Kart Aktivasyonu
  • Kart Kilitleme/Kilidi Açma
  • PIN Yönetimi
  • Kart Detaylarını Görüntüleme
  • Kart Değiştirme
  • İşlem Yöntemleri Desteği
  • İşlemlerde Nakit İadesi
  • Kart Hareketlerini Takip Etme
  • ATM’den Para Çekme
  • Anahtar Güvenliği
  • 2FA Yöntemleri
  • Cihaz Güvenliği Yönetimi
  • Güvenlik Bildirimleri
  • Kişisel Bilgi Yönetimi
  • VPN Kısıtlamaları
  • Veri Şifreleme
  • Kimlik Bilgileri Kurtarma
  • Banka Hesabı Bağlantısı
  • Banka Kartı Bağlantısı
  • Bağlı Hesapların Kaldırılması
  • Fon Kaynakları Seçimi
  • Fon Yeterliliği Kontrolü
  • Yurtiçi Kart Desteği
  • Anlaşmazlık Bildirimi
  • Ücret İadeleri
  • Yetkisiz İşlem Bildirimi
  • Destek İletişimi
  • Hata Yönetimi
  • Nakit İade Kullanımı
  • Bakiye Yönetimi
  • FDIC Sigortası
  • Şimdilik ABD Özelinde
  • X Uygulama Entegrasyonu
  • Dolandırıcılık Uyarıları
  • AI Destekli Destek
  • Kart Hamili Sözleşmesi
  • Visa Kabulü

Doegcoin (DOGE) ve X Money

Şirketler, uygulamalar daha fazla para kazanmaya odaklanır. X Money eğer kripto paraları entegre ederse bu ona para kazandıracağından kriptonun hiçbir şekilde uygulamada olmayacağını söylemek imkansız. Ancak ilk aşamada olmayacağını net biçimde söyleyebiliriz. İlerleyen süreçte beklenen şey Trump’ın regülasyon çalışmalarıyla ortamın kripto için daha da iyileşmesiyle X Money kripto ödemelerinin aktif hale getirileceği yönünde.

Başta Dogecoin olmak üzere kripto paraları X uygulaması içinde kullanabilmek son derece avantajlı olacaktır. Bu konuda beklenen duyuru geldiğinde (belki de son çeyrekte) Dogecoin’in yeniden 1 doları hedeflemesi şaşırtıcı olmaz. X Money için süreç devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
