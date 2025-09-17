Ekonomi

Çin Resti Çekti, ABD’nin Kritik Gününde NVIDIA Hamlesi

Özet

  • Çin NVIDIA ürünlerinin şirketler tarafından alınmasını engellemeye başladı.
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson: Çin'in NVIDIA'ya yönelik hamlesi ters etki yaratacak bir gelişme.
  • Nvidia CEO'su Jensen Huang: Bir ülke bizi isterse, ancak o zaman o pazara hizmet edebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Saatler sonra Fed faiz kararını açıklayacak ve yatırımcılar günün olayının bu olduğunu düşünüyordu. Ancak Çin sürpriz bir adım atarak ABD’ye adeta sizin çiplerinize o kadar da ihtiyacım yok dedi. Tarifelerle alakalı pazarlıkların devam ettiği ortamda son adım NVIDIA hisselerinde düşüşe sebep oldu.

NVIDIA ve ÇinKripto Paralara Etkisi

NVIDIA ve Çin

Trump ile pazarlık yapan şirket, ürünlerini Çin’e satabilmek için ABD’ye ödeme yapmayı kabul etmişti. INTEL, Apple ve diğerleri de benzer anlaşmalar yaptı. Tek amaç muafiyetler kazanıp Çin pazarında elde edeceği kazançları korumak ve bunu karşılığında kazançlarının daha az bir kısmını ABD’ye iade etmekti.

Bugünse Çin dünyanın en iyi AI çiplerini üreten NVIDIA’nın ürünlerinin alımını durdurma kararı aldı. Şirketin CEO’su Jensen Huang Çinli düzenleyicilerin aldığın kararın ardından hayal kırıklığını ifade etti.

Şirket Çin gelirlerinin %15’ini ABD’ye ödemeyi kabul etmiş bunu karşılığında tarife yaptırımlarından yani satışlarını baltalayacak ABD önlemlerinden muafiyet kazanmıştı. Ancak Çin Siber Uzay İdaresi’nin teknoloji şirketlerine Çin pazarı için özel olarak üretilen Nvidia çiplerini kullanmayı bırakmalarını söylemesi işleri değiştirdi.

Bu yıl 4 trilyon dolarlık değerlemeyi geçen ilk şirket olan NVDIA DeepSeek, Tencent ve Alibaba gibi büyük teknoloji şirketlerine devasa çip satışları yapıyordu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson yaklaşık bir saat önce “Çin’in NVIDIA’ya yönelik hamlesi ters etki yaratacak bir gelişme” açıklamasında bulundu ve Çin’in bugünkü kararı için ABD tarafından kışkırtılmadığının altını çizdi.

“Çin hükümeti ve Çinli şirketlerin istekleri doğrultusunda onlara destek olmaya devam edeceğiz. Bir ülke bizi isterse, ancak o zaman o pazara hizmet edebiliriz.” – Jensen Huang

Kripto Paralara Etkisi

Nvidia bugün iyi bir haber almadı ve hisselerinde yüzde 1’i aşan düşüş teknoloji şirketleri için can sıkıcı. RTX Pro 6000D ürününün sipariş iptallerini talep eden Çin kararı hali hazırda Avrupa’da devam eden ABD tarife pazarlığının ortasında meydan okuma olarak görülebilir. ABD, Rusya sebebiyle Çin’e petrol alımlarından kaynaklı yaptırım uygulama kararını durdurdu ve AB’nin ilk adımı atması gerektiğini açıkladı.

Ancak Çin’in harekete geçmiş olması ABD teknoloji şirketlerine karşı bölgede artık cephe alınabileceği gerçeğini gözler önüne seriyor. Eğer Nvidia gibi devler iyi performans göstermeyi bırakırsa bu hem borsayı hem de kripto paraları olumsuz etkileyecektir. Yani son gelişmeler kripto paraların lehine, üstelik yılın ilk faiz indirimini beklerken.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

