17 Eylül Kripto Para Piyasaları Özeti, Fed Öncesi Son Bilgiler

Özet

  • Çin'in NVIDIA resti Bitcoin için düşüş getirdi.
  • Fed bugün 25bp indirim yaparak sonraki toplantıya kadar gelecek verileri izleyeceğinden bahsederse düşüş görebiliriz.
  • Fed'in artık net biçimde gevşeme döneminin başladığını vurgulamasıyla kripto paralar yükselecektir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC 115 bin doların üzerinde alıcı buluyor. Son 24 saatte 117 bin dolar aşılsa da Nvidia konusunda Çin’in resti işleri değiştirdi. Saatler sonra Fed faiz kararını açıklayacak. Para politikasının yönü, indirimlerin hızı konusunda yatırımcılar heyecanla ilk bilgileri almaya hazırlanıyor.

Alt Başlıklar
Kripto Paralar ÖzetFed Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Kripto Paralar Özet

Çin hamlesi kripto paralara iyi gelmedi. Saatler sonra gelecek faiz kararı öncesinde negatifliği besleyen böyle bir gelişme görmek düşüş bekleyenleri umutlandırdı. BNB 950 dolarlık ATH bölgesinden uzaklaşırken altcoinler de zarar yazmaya başlıyor.

Fed kesin biçimde 25bp indirim yapacak ancak açıklanacak dotplot grafiği faiz indirim hızının ne boyutta olacağını gözler önüne serecek. Bu açıdan 21:00 itibariyle özellikle vadeli işlemlerde büyük tasfiyelerin tetiklendiğini görebiliriz.

Fed Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Ağustos ayı TÜFE verisi %2,9 geldi ve bu rakam %2’lik hedefin ötesinde. Yani Fed’i bir noktada dizginleyecek önemli bir detaydan bahsediyor. Diğer taraftan Fed’in tek işi enflasyonu düşürmek, dengede tutmak değil. Kurumun 2 temel görevi var bunlardan biri işgücü piyasası diğeri fiyat istikrarlı (enflasyon).

ABD ekonomisi Haziran ayında önemli ölçüde istihdam kaybetti ve 5 yıldır ilk kez aylık bazda istihdam oluşturulamadı. Bu Fed’in ikili görevinin işgücü kefesi için acil uyarı demektir. Minnesota’daki St Thomas Üniversitesi’nde ekonomi ve veri analitiği alanında doçent olan Tyler Schipper şunları söyledi;

“Tüketiciler şunu söylüyor; işim risk altında ve market fiyatları halen artıyor. Fed faiz oranlarını 25bp indirdiğinde bu gerçekten yaraya merhem olacak mı? Sanmıyorum.”

Fed’in bugün yaraya merhem olmayacak bir faiz indirimi yapıp sonraki toplantıya kadar olanları izleyip öyle karar vereceğiz demesi mümkün. Ve eğer bu senaryo gerçekleşirse akşam kayda değer düşüş görürüz.

Fakat Fed gerçekten yaraya merhem olacak gecikmeli gevşemeyi hızlandırılmış şekilde devreye alacağının sinyalini verirse bu sefer işler değişebilir. Peki Fed enflasyon artarken böylesine cesur davranabilir mi? İstihdam raporlarının Powell ve ekibini işinin ciddiyetine ne kadar ikna etti bunu bilmiyoruz ve akşam bunu öğrendiğimizde asıl hareket başlayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
