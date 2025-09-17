Kripto Para Hukuku

Papazın “Tanrı İstedi” Diyerek Yaptığı Kripto Para Dolandırıcılığı

Özet

  • Denver şehrindeki papaz Eli Regalado insanlara aldıklarında kısa süre içinde mucize yaşayacakları bir kripto para tavsiye etti.
  • Milyonlarca dolarlık dolandırıcılığa sebep olan INDXcoin satışında mahkeme papazı ve eşini suçlu buldu.
  • Papaz paranın önemli kısmıyla "Tanrının bize söylediği ev tadilatını yaptık" dedi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün özellikle yabancı medyada fazlasıyla gündem olan bir olay var ve diğer kripto para dolandırıcılıklarından daha farklı. Hikayesi son derece enteresan. Colorado Denver’deki kripto para dolandırıcılık vakasında papaz Eli Regalado ve eşi Kaitlyn Regalado suçlu bulundu. İşi enteresan kılansa suçluların savunmasıydı.

Alt Başlıklar
INDXcoin DolandırıcılığıPara Nereye Gitti

INDXcoin Dolandırıcılığı

Denver Bölge Mahkemesi Eli Regalado ve eşi Kaitlyn tarafından pazarlanan dolandırıcılık tokeni için kararını verdi. INDXcoin‘i kendilerine inanan bölge sakinlerini dolandırmak için kuran Eli ve eşi menkul kıymet dolandırıcılığından suçlu bulundu.

2022 ortası ile 2023 Nisan ayına kadar bölgedeki Hristiyan toplumdan 300 kişiyi Kingdom Wealth Exchange platformu aracılığıyla önerdiği tokeni almaları için yönlendiren Eli onlara düşük risk ve yüksek getiri vadetti. Colorado Menkul Kıymetler Bölümü’ne göre, bir denetçi tokeni bu süreçte 10 üzerinden 0 güvenirlik ile skorladı ancak buna rağmen yanıltıcı reklam pazarlama çabaları sürdürüldü.

Eli Regalado ise satılan kripto paraları nakde çevirdiklerini ve yarsının ABD Gelir Servisine gittiğini kalan yarısının da “Tanrı’nın yapmalarını söylediği bir ev tadilatı” için harcandığını itiraf etti. Eli bu kripto parayı alanların çok kısa sürede mucize yaşayacağını söylüyordu.

Para Nereye Gitti

INDXcoin dolandırıcıların mali hareketleri incelendiğinde milyonlarca doların Range Rover, mücevher, lüks kayak ve yat gezileri, tasarımcı kıyafetleri ve hatta diş bakımı için harcandığı görünüyor. Eyalet düzenleyicileri kurbanların dini duygularının istismar edildiğini ve kripto paralarla ilgili bilgi sahibi olmayan vatandaşların dolandırıldığını söylüyor.

Kripto para alanında dini duyguların istismarı yoluyla yapılan ilk büyük dolandırıcılık vakası bu olabilir. Komiser Chan eski bir dolandırıcılık yönteminin teknolojiyle süslenmiş versiyonu için “21. yüzyılın sahte peygamberleri” tanımını yaptı.

Komiser Chan şunları söyledi;

“Colorado Menkul Kıymetler Bölümü, eyalet genelinde menkul kıymet dolandırıcılığını kovuşturmak için çok çalışıyor. Yerel bir papazın şehirlerimizde ve kasabalarımızda Coloradalıları dolandırdığı bu vaka, küçük yatırımcılar için, sadece faturalarını ödemeye, emeklilik için para biriktirmeye, masaya yemek koymaya çalışan sıradan insanlar için mücadele edecek eyalet düzenleyicilerine neden ihtiyacımız olduğunu gösteren türden bir vakadır. Kripto para piyasası 4 trilyon doların üzerine çıktı ve bununla birlikte dolandırıcılar da ortaya çıktı. Mahkemenin kararı Colorado’lu yatırımcılar, adalet, adil oyun ve tüm meşru kripto para projeleri için bir kazanımdır. Bu çalışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
