2001, 2008 ve 2020 Faiz İndirimleriyle Bugünü Kripto Para Analistleri Karşılaştırıyor

Bitcoin $117,131.38 fiyatı faiz indirimine artık dakikalar kala 115.400 dolarda oyalanıyor. Çin bugün işleri değiştirdi ve daha şimdiden kripto beklenen yöne gitmiyor. Farklı analistlerin faiz kararından hemen önceki değerlendirmelerine göz atacağız. Önceki faiz indirimleri neden çöküş getirdi? Yine çöküş olur mu? Kripto para analistleri ne düşünüyor? Tüm bunların cevaplarına inelim.

Faiz İndirimleri ve Çöküş

Quinten bugün önemli bir konuya değindi ve önceki faiz indirimlerine piyasaların verdiği tepkiyi inceledi. Analist önceki faiz indirimlerinde sürekli bir şeyler ters gittiği için Fed’in bu yola girdiğini yazdı. Örneğin 2001 yılındaki indirimler Dotcom çöküşünden kaynaklıydı. 2008 indirimleri hepimizin malumu büyük mortgage çöküşü. 2020 de daha yakın zamanda pandemi çöküşüyleydi. Bu yüzden piyasalar indirimlerle çöktü gibi bir algı oluştu.

“Peki ya bu sefer? Hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın. Bu indirim, zaten patlama yaşayan piyasalara jet yakıtı dökecek ve hayatımda hiç bu kadar iyimser olmamıştım.”

Lark Davis ise yine yükseliş göreceğiz diyor ve aşağıdaki grafikle tezini destekliyor.

“FOMC toplantısı bugün yapılacak. Ve 2020’den bu yana, her Eylül ayında FOMC (2022 ayı dönemi hariç) Bitcoin’i büyük bir artışa hazırladı. Bu, Fed’in faizleri indirip indirmediğine bakılmaksızın geçerlidir. Bu, kararın kendisinden çok mevsimsellik ile ilgilidir. BTC bu dönemde yükselecek ve Uptober inkar edilemez!”

Bitcoin (BTC)

DaanCrypto ısı haritasına bakarak likidite kümelerine odaklandı. Analist 107.000 doların altındaki küme dışında, likidite açısından yakınlarda önemli bir küme bulunmadığına dikkat çekiyor. Ondan önceki son durak ise 112 bin dolar bölgesi. Yani BTC eğer yaklaşık 3 bin dolar daha düşüş yaşayıp desteği kaybederse panik satışlarıyla 107 bin dolara fitil görebiliriz.

“Şu an için, bugün daha fazla volatiliteye neden olacağı tahmin edilen FOMC’yi bekliyoruz. Bir yön belirlemeden önce, tüm yüksek kaldıraçlı pozisyonları ortadan kaldırmak için her iki yönde de bazı dalgalanmalar yaşama ihtimalimiz yüksek. Görüşüm oldukça basit. 112.000 doların üzerinde, kısa vadede durum iyi görünüyor. Daha yüksek zaman diliminde de trend oldukça yükselişte ve 2025’in sonlarında daha yüksek fiyatlar bekliyorum. Şu andan o zamana kadar ne olacağı benim için o kadar önemli değil. Çoğunlukla gürültüyü filtrelemeye ve ne zaman olursa olsun bir sonraki büyük harekete odaklanmaya çalışıyorum.”