Kripto Para

Ekonomik Alex Krüger Kripto Paralar İçin Şimdi Ne Olacağını Açıklıyor

Özet

  • Alex Krüger: Jackson Hole tonunda ve belki daha iyi tonda açıklamalar görebiliriz. Toplantıdan bu yana istihdam zayıflarken enflasyon korkulduğu gibi artmadı.
  • Powell açıklamalarında vereceği mesajlar kripto paraların nereye gittiğini belirleyecek. 50bp indirim veya faizlerin sabit bırakılması iki uç senaryo. Biri long diğeri net short.
  • Yatırımcılar 25bp indirim ile kar satışına başlayabilir. Dotplot için Alex nispeten şahin bir tablo bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının yakından izlediği ekonomistlerden olan Alex bugün kripto paralarda yaşanacaklarda dair tahminlerini paylaştı. Farklı senaryoları ele alan analist dakikalar sonra gelecek karar öncesinde yatırımcılara hangi durumda ne yapmaları veya ne beklemeleri gerektiğini açıklıyor.

Alt Başlıklar
Kripto Paralarda Ne Olacak?Bitcoin ve Ethereum

Kripto Paralarda Ne Olacak?

Şimdi ne olacak sorusu biraz sonra herkesin sorduğu bir soru olacak. Haber akışı çok önemli ve bu yüzden güncel kalmanız menfaatinize. CryptoAppsy bu noktada işinizi kolaylaştıracaktır çünkü haber özetleri son derece kaliteli.

Alex en olası senaryonun bugün Jackson Hole de verilen mesajların tekrar edilmesi olacağını düşünüyor. İstihdamdaki daralmaya daha fazla vurgu gördüğümüz bir senaryo yaşanabilir. Buna gerekçe olarak Jackson Hole (JH) enflasyon verileri beklendiği kadar yüksek çıkarken, istihdam verilerinin beklentilerin çok altında kalmasını gösteriyor. Buna bir günlerdir dikkat çekiyorduk ve Alex de teyit etmiş oldu.

Peki Jackson Hole tonunda bir açıklama olacaksa oradaki konuşmanın temasını hatırlamalı mıyız? Evet.

“İstihdamla ilgili endişeler (“İSTİHDAMDA RİSKLER ARTIYOR”)

Yaklaşan faiz indirimi (“RISK DENGESINDEKI DEĞISIM, POLITIKA DURUSUMUZU AYARLAMAMIZI GEREKTİREBİLİR”)

Gümrük vergileri kaynaklı enflasyonun tek seferlik olduğu görüşü (“MAKUL TEMEL SENARYO, GÜMRÜK VERGİLERİNİN ENFLASYON ÜZERINDEKI ETKİSİNİN KISA SÜRELI OLACAĞIDIR”)”

Peki faiz indirim oranında en olası senaryo ne? 25bp indirim son derece muhtemel.

“25 baz puanlık indirim son derece muhtemel ve tamamen fiyatlanmış durumda, alternatif olarak 50 baz puanlık indirim (düşük olasılık, yaklaşık %5) ve sabit bırakma veya artış olasılığı ~0 (her ikisi de gerçekleşirse, her şeyi satabilirsiniz).” – Alex

Neden bugün 50bp indirim gelmeyecek?

“Bu FOMC, Fed’in 50 baz puanlık indirim yaptığı Eylül 2024’e benziyor gibi görünebilir, ancak 2024’ün aksine, enflasyon şu anda yüksek ve artıyor, oysa 2024’te durum tam tersiydi (Fed 50 baz puanlık bir indirim yaparsa, riskli varlıkların yükselişe geçeceğini bekliyorum, ancak piyasanın paniğe kapılıp, ilk yükselişi tersine çevirip çökmesi ihtimali çok düşük — böyle bir durum olursa, tam tersine dönüşü açığa satabilirsiniz.”

Nokta grafiğinin ne olacak sorusuna cevap verecek en önemli şeylerden biri olduğunu göreceğiz. Ekonomist burada da dikkat çekiyor ve Fed’in önceki görüşü sürdürmeyeceğinden neredeyse emin.

“Haziran nokta grafiğinde 2025 için iki, 2026 için bir (2+1) indirim öngörülüyordu ve piyasa 2025 için üç, 2026 için üç (3+3) indirim fiyatladı. Fed’in piyasa ile aynı görüşte olması olası değildir, çoğu analist nokta grafiğinin 2026 sonuna kadar 4 ila 5 faiz indirimi göstereceğini beklemektedir. Ben şahin bir nokta grafiği görme eğilimindeyim, bu da basın toplantısı sırasında önemsiz hale gelecektir.”

Diğer önemli detay Miran, Bowman ve Waller’ın 50bp indirim talep edip karara şerh koyma ihtimali. Powell’ın konuşmasında da bazı kilit detaylara dikkat etmemiz gerekecek.

“Burada kilit nokta, Powell’ın bunun bir “yeniden ayarlama döngüsünün” başlangıcı olduğunu belirtip belirtmeyeceği (çok iyimser), istihdamdaki zayıflığa işaret ederken veri bağımlılığının öneminden bahsedip bahsetmeyeceği (temel senaryo, hafif iyimser) veya bunu reddedip yaklaşan FOMC toplantılarında veri bağımlılığını aşırı vurgulayıp vurgulamayacağı (kötümser, bu indirimi şahin bir indirime dönüştürecek ve son istihdam verileri göz önüne alındığında bana göre olası görünmüyor … Bu nedenle, bugün güvercin bir indirim olacağına inanıyorum). Powell’ın indirim döngüsünün yeniden başlaması hakkında henüz bir şey söylemediğini, sadece “POLİTİKA DURUMUNU AYARLAMAYA” açık olduğunu belirttiğini unutmayın.”

Bitcoin ve Ethereum

BTC için sürekli dikkat çekilen en yakın destek noktası 112.500 dolarda. Bunun altında kapanışların başlaması halinde 107.800 dolarlar test edilebilir. En kötü senaryoda 98.800 dolara uzanan alt fitiller görebiliriz. Ancak piyasa çoktan faiz indirimini kesin biçimde fiyatlamışken Fed bunun aksi pozisyon almayacaktır.

Yükseliş senaryosunda kilit eşik 117.400 dolar ve bunun üzerinde 120 bin dolara uzanan üst fitiller görebiliriz.

4.700 doları aşamayan Ether için yukarıdaki kilit hedef bu ama o 4.500 dolardaki kırılma noktasını bile tutmakta zorluk çekiyor. Eğer haberi sat olayı gelirse 4.350-4.200 bandına inilebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski

Solana, XRP ve Dogecoin Gibi Kripto Paralara Gün Doğdu: SEC Onay Verdi

Fed Sonrası Kripto Paralar – 17 Eylül Değerlendirmesi

2001, 2008 ve 2020 Faiz İndirimleriyle Bugünü Kripto Para Analistleri Karşılaştırıyor

17 Eylül Kripto Para Piyasaları Özeti, Fed Öncesi Son Bilgiler

Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararı Öncesi Yönlerini Yukarı Çevirdi: Gözler Bugün Saat 21.30’da

Noach 17 Eylül Kripto Para Trade Stratejisini Anlattı

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 2001, 2008 ve 2020 Faiz İndirimleriyle Bugünü Kripto Para Analistleri Karşılaştırıyor
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 17 Eylül Fed Faiz Kararı ve Dotplot Grafiği Yayınlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

Lost your password?