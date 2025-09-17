Ekonomik Alex Krüger Kripto Paralar İçin Şimdi Ne Olacağını Açıklıyor

Kripto para yatırımcılarının yakından izlediği ekonomistlerden olan Alex bugün kripto paralarda yaşanacaklarda dair tahminlerini paylaştı. Farklı senaryoları ele alan analist dakikalar sonra gelecek karar öncesinde yatırımcılara hangi durumda ne yapmaları veya ne beklemeleri gerektiğini açıklıyor.

Kripto Paralarda Ne Olacak?

Şimdi ne olacak sorusu biraz sonra herkesin sorduğu bir soru olacak. Haber akışı çok önemli ve bu yüzden güncel kalmanız menfaatinize. CryptoAppsy bu noktada işinizi kolaylaştıracaktır çünkü haber özetleri son derece kaliteli.

Alex en olası senaryonun bugün Jackson Hole de verilen mesajların tekrar edilmesi olacağını düşünüyor. İstihdamdaki daralmaya daha fazla vurgu gördüğümüz bir senaryo yaşanabilir. Buna gerekçe olarak Jackson Hole (JH) enflasyon verileri beklendiği kadar yüksek çıkarken, istihdam verilerinin beklentilerin çok altında kalmasını gösteriyor. Buna bir günlerdir dikkat çekiyorduk ve Alex de teyit etmiş oldu.

Peki Jackson Hole tonunda bir açıklama olacaksa oradaki konuşmanın temasını hatırlamalı mıyız? Evet.

“İstihdamla ilgili endişeler (“İSTİHDAMDA RİSKLER ARTIYOR”) Yaklaşan faiz indirimi (“RISK DENGESINDEKI DEĞISIM, POLITIKA DURUSUMUZU AYARLAMAMIZI GEREKTİREBİLİR”) Gümrük vergileri kaynaklı enflasyonun tek seferlik olduğu görüşü (“MAKUL TEMEL SENARYO, GÜMRÜK VERGİLERİNİN ENFLASYON ÜZERINDEKI ETKİSİNİN KISA SÜRELI OLACAĞIDIR”)”

Peki faiz indirim oranında en olası senaryo ne? 25bp indirim son derece muhtemel.

“25 baz puanlık indirim son derece muhtemel ve tamamen fiyatlanmış durumda, alternatif olarak 50 baz puanlık indirim (düşük olasılık, yaklaşık %5) ve sabit bırakma veya artış olasılığı ~0 (her ikisi de gerçekleşirse, her şeyi satabilirsiniz).” – Alex

Neden bugün 50bp indirim gelmeyecek?

“Bu FOMC, Fed’in 50 baz puanlık indirim yaptığı Eylül 2024’e benziyor gibi görünebilir, ancak 2024’ün aksine, enflasyon şu anda yüksek ve artıyor, oysa 2024’te durum tam tersiydi (Fed 50 baz puanlık bir indirim yaparsa, riskli varlıkların yükselişe geçeceğini bekliyorum, ancak piyasanın paniğe kapılıp, ilk yükselişi tersine çevirip çökmesi ihtimali çok düşük — böyle bir durum olursa, tam tersine dönüşü açığa satabilirsiniz.”

Nokta grafiğinin ne olacak sorusuna cevap verecek en önemli şeylerden biri olduğunu göreceğiz. Ekonomist burada da dikkat çekiyor ve Fed’in önceki görüşü sürdürmeyeceğinden neredeyse emin.

“Haziran nokta grafiğinde 2025 için iki, 2026 için bir (2+1) indirim öngörülüyordu ve piyasa 2025 için üç, 2026 için üç (3+3) indirim fiyatladı. Fed’in piyasa ile aynı görüşte olması olası değildir, çoğu analist nokta grafiğinin 2026 sonuna kadar 4 ila 5 faiz indirimi göstereceğini beklemektedir. Ben şahin bir nokta grafiği görme eğilimindeyim, bu da basın toplantısı sırasında önemsiz hale gelecektir.”

Diğer önemli detay Miran, Bowman ve Waller’ın 50bp indirim talep edip karara şerh koyma ihtimali. Powell’ın konuşmasında da bazı kilit detaylara dikkat etmemiz gerekecek.

“Burada kilit nokta, Powell’ın bunun bir “yeniden ayarlama döngüsünün” başlangıcı olduğunu belirtip belirtmeyeceği (çok iyimser), istihdamdaki zayıflığa işaret ederken veri bağımlılığının öneminden bahsedip bahsetmeyeceği (temel senaryo, hafif iyimser) veya bunu reddedip yaklaşan FOMC toplantılarında veri bağımlılığını aşırı vurgulayıp vurgulamayacağı (kötümser, bu indirimi şahin bir indirime dönüştürecek ve son istihdam verileri göz önüne alındığında bana göre olası görünmüyor … Bu nedenle, bugün güvercin bir indirim olacağına inanıyorum). Powell’ın indirim döngüsünün yeniden başlaması hakkında henüz bir şey söylemediğini, sadece “POLİTİKA DURUMUNU AYARLAMAYA” açık olduğunu belirttiğini unutmayın.”

Bitcoin ve Ethereum

BTC için sürekli dikkat çekilen en yakın destek noktası 112.500 dolarda. Bunun altında kapanışların başlaması halinde 107.800 dolarlar test edilebilir. En kötü senaryoda 98.800 dolara uzanan alt fitiller görebiliriz. Ancak piyasa çoktan faiz indirimini kesin biçimde fiyatlamışken Fed bunun aksi pozisyon almayacaktır.

Yükseliş senaryosunda kilit eşik 117.400 dolar ve bunun üzerinde 120 bin dolara uzanan üst fitiller görebiliriz.

4.700 doları aşamayan Ether için yukarıdaki kilit hedef bu ama o 4.500 dolardaki kırılma noktasını bile tutmakta zorluk çekiyor. Eğer haberi sat olayı gelirse 4.350-4.200 bandına inilebilir.