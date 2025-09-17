Ekonomi

Son Dakika: 17 Eylül Fed Faiz Kararı ve Dotplot Grafiği Yayınlandı

Özet

  • Fed projeksiyonları 2025’te 50bp, 2026’da 25bp ve 2027 yılında 25bp daha fazla faiz indirimi öngörüyor.
  • Fed: Guvernör Miran, yarım puanlık indirim lehine muhalefet etti.
  • Fed tahminlerine göre, 19 yetkiliden 9'u 2025 yılında iki ek faiz indirimi, ikisi bir faiz indirimi, altısı ise daha fazla indirim olmayacağını öngörüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Aralık ayından bugüne Fed’in ilk defa bir toplantısı bu kadar heyecanla bekleniyor. Kararın ne olacağı belli olsa da yatırımcılar açıklamadaki detaylara odaklandı. Jackson Hole konuşmasında Powell artık politikayı ayarlama zamanının geldiğinden bahsetmişti. Ardından istihdam verileri daha kötü ve enflasyon verileri daha iyi geldi.

Fed Faiz Kararı

Bitcoin $117,131.38 fiyatı faiz kararı açıklanmadan hemen önce 116 bin dolar bölgesinde oyalanıyordu. Karar açıklandı ve beklendiği gibi Fed 25bp faiz indirimi kararı aldı. Açıklamanın önemli satırbaşları ise özet halinde şöyle;

  • Faizler 25bp düşürüldü.
  • Fed projeksiyonları 2025’te 50bp, 2026’da 25bp ve 2027 yılında 25bp daha fazla faiz indirimi öngörüyor.
  • Fed: Guvernör Miran, yarım puanlık indirim lehine muhalefet etti.
  • Fed Medyan Faiz Tahmini (Mevcut) Gerçek 3,625% (Tahmin 3,875%, Önceki 3,875%)
  • Fed tahminlerine göre, 19 yetkiliden 9’u 2025 yılında iki ek faiz indirimi, ikisi bir faiz indirimi, altısı ise daha fazla indirim olmayacağını öngörüyor.

Yukarıda Fed üyelerinin faiz projeksiyonunu yansıtan dotplot grafiğini görüyorsunuz. Fed politika yapıcıları, 2025 sonunda işsizlik oranının %4,5’e ulaşmasını bekliyor. Fed tahminlerine göre, bir politika yapıcı yıl sonu için uygun politika faiz oranını %4,25-%4,50 olarak tahmin ederken, bir diğer politika yapıcı bu oranı %2,75-%3 olarak tahmin etti. Bu makas Fed’in kendi içinde ne denli uç noktalarda olduğunu gösteriyor. Fed politika yapıcıları, Haziran ayında %1,4 olan 2025 yılı GSYİH büyüme tahminini %1,6’ya, uzun vadeli büyüme tahminini ise %1,8’e yükseltti. Yatırımcılar, Fed’in bu yıl en az bir kez daha faiz indirimi yapacağına dair beklentilerini artırdı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Yorum Yazın

