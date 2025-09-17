COINBASE

Coinbase’ten ABD Adalet Bakanlığı’na Kripto Para Çağrısı: Çözüm Olacak mı?

Özet

  • Coinbase, ABD Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıyla eyaletler arası çelişkili düzenlemelerin ulusal düzeyde netleştirilmesini istedi.
  • Oregon’da açılan dava bu sürecin simgesi haline gelirken, şirket Kongre’den geniş kapsamlı düzenlemeler talep etti.
  • Bekleyen yasa tasarılarının bu konuda çözüm sunabileceği üzerinde duruluyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği resmi yazıyla eyalet düzeyinde yaşanan düzenleme çatışmalarına karşı ulusal ölçekte netlik sağlanması talebinde bulundu. Şirketin hukuk direktörü Paul Grewal, parçalı yasal yapının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

Alt Başlıklar
Eyaletlerle Federal Düzenlemeler Arasında ÇatışmaCoinbase’in Yasal Düzenleme Önerileri

Eyaletlerle Federal Düzenlemeler Arasında Çatışma

Coinbase’in çağrısında Oregon eyaletinde açılan dava öne çıkıyor. Oregon Başsavcısı Dan Rayfield, Nisan ayında borsanın eyalet içinde kayıtsız kripto para satışı teşvik ettiği iddiasıyla dava açtı. Süreç, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Şubat ayında Coinbase’e yönelik açtığı davayı düşürmesinin ardından başladı.

Grewal, X hesabından yaptığı paylaşımda eyaletlerin federal hukuka aykırı genişletilmiş yorumlar kullandığını ifade etti. Coinbase ise haziran ayında davayı Oregon Bölge Mahkemesi’ne taşıdı. Temmuz ayında da eyalet valisi Tina Kotek’e karşı ayrı bir dava açıldığı kaydedildi.

Paul Grewal’in Tweet’i

Rayfield ise daha önce yaptığı açıklamada federal kurumların yeni yönetim altında davalardan geri çekildiğini ve eyaletlerin bu boşluğu doldurması gerektiğini savunmuştu. Böylece federal ve eyalet düzenlemeleri arasındaki çatışma daha görünür hale geldi.

Coinbase’in Yasal Düzenleme Önerileri

Coinbase, ABD Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda Kongre’nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle CLARITY Yasası ve 2025 Sorumlu Finansal İnovasyon Yasası gibi bekleyen tasarıların, ulusal ölçekte tekdüze bir çerçeve oluşturabileceği belirtildi. Şirket eyaletler arası farklılıkların ortadan kaldırılması için geniş kapsamlı “öncelik hakkı” (preemption) mekanizmasının yasalaştırılmasını talep etti.

Grewal, mevcut parçalı yapının verimsizlik yarattığını ve tüketici güvenliğini zedelediğini ifade etti. Coinbase’in çağrısı Trump yönetimi döneminde atılan olumlu adımlara rağmen kripto para sektöründe düzenleyici belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor. Sektör temsilcileri net kuralların yatırımcıların korunması açısından önem taşıdığı görüşünde.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
