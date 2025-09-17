Bitcoin Hazine Şirketi Metaplanet Bekleneni Yaptı: ABD ve Japonya Adımı Atıldı

Bitcoin $117,131.38 hazine şirketi Metaplanet, ABD ve Japonya’da yeni bağlı şirketler kurduğunu açıkladı. Şirket ayrıca “Bitcoin.jp” alan adını satın aldığını duyurdu. Bununla birlikte uluslararası arz kapsamında elde edilen 1.4 milyar dolarlık fonun kullanımına yönelik soru-cevap metni yayımladı ve 20. ila 22. seri hisse edinim hakları için minimum kullanım fiyatında düzenleme yaptı. Açıklamalara rağmen şirketin hisseleri Tokyo Borsası’nda değer kaybetti.

Metaplanet’in Kurduğu Yeni Şirketler

Metaplanet, ABD’de kurulan Metaplanet Income Corp. ile küresel yatırımcılara erişim sağlamayı amaçlıyor. Japonya’da hayata geçirilen Bitcoin Japan Inc. ve Bitcoin Japan Co. Ltd. ise ülke içindeki operasyonları destekleyecek. Bu hamleler şirketin Bitcoin gelir üretimini uluslararası pazarlara taşımayı hedefleyen stratejisinin bir parçası.

Şirket ayrıca “Bitcoin.jp” alan adını satın alarak Japonya pazarındaki marka gücünü artırmayı planlıyor. Alan adının kullanımı hem kurumsal hem bireysel yatırımcılarla iletişimde stratejik bir kanal oluşturacak. Uluslararası arzın ardından elde edilen 1.4 milyar dolarlık fonun da bu genişleme sürecinde kullanılacağı açıklandı.

Hisselerdeki Düşüş Dikkat Çekti

Tokyo Borsası’nda işlem gören Metaplanet hisseleri gelen açıklamalara rağmen yüzde 1,16 düşüşle 594 yene geriledi. Hisseler gün içi en düşük fiyat 571 yen, en yüksek ise 614 yeni gördü. Son bir ayda hisse yüzde 31 değer kaybetti ve yılın başından bu yana getirisi yüzde 71’e düştü.

ABD’de MTPLF koduyla işlem gören hisseler de değer kaybetti. Son bir haftada yüzde 19, son bir ayda ise yaklaşık yüzde 30 düşüş görüldü. Bu süreçte yılın başından bu yana kazanç yüzde 81’e geriledi. Büyük finans kurumlarının Metaplanet hisselerinde yoğun short pozisyonlar aldığı bildiriliyor. Özellikle Morgan Stanley, UBS, Jefferies ve JPMorgan gibi kurumların short pozisyonları satış baskısını artırmış durumda.

Bitcoin’in fiyatı ise aynı dönemde yükseldi. Son bir haftada yüzde 6’nın üzerinden değer kazanan en büyük kripto para piyasada olumlu beklentileri güçlendirdi. Ancak Metaplanet’in hisselerindeki düşüş Bitcoin’deki yükselişle aynı doğrultuda olmadı.