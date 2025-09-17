Bitcoin ve Altcoin’ler Fed Faiz Kararı Öncesi Yönlerini Yukarı Çevirdi: Gözler Bugün Saat 21.30’da

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün faizi indirmesi bekleniyor. Analistlere göre kripto para piyasası 25 baz puanlık faiz indirimini şimdiden fiyatladı. Bu nedenle yatırımcıların gözü TSİ 21.00’da açıklanacak faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 21.30’daki basın toplantısında yapacağı açıklamalara çevrildi. CME FedWatch verilerine göre çeyrek puanlık indirim olasılığı yüzde 96 seviyesinde. En büyük kripto para Bitcoin (BTC) $117,131.38 karar öncesinde 117.000 dolar eşiğinin üzerine çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Gözler Fed Faiz Kararı Kadar Powell’ın Yapacağı Açıklamalarda

Bitwise’ın yatırım stratejisti Juan Leon, piyasaların faiz indirimi beklentisini çoktan sindirdiğini belirtti. Ona göre asıl etki Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda ortaya çıkacak. CME FedWatch aracının verileri faiz indirimi ihtimalinin yüksekliğini ortaya koyarken, Fed’in daha 0,50 gibi yüksek bir indirimle piyasaları şaşırtma ihtimali de masada.

ABD’de açıklanan istihdam verilerindeki zayıflama faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Fed, son beş toplantısında faizleri sabit tutarken en son geçen yılın Aralık ayında 25 baz puanlık indirim yapmıştı. Powell her seferinde enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu ve kararların ekonomik verilere bağlı olarak alınacağını vurgulamıştı. Bu bağlamda yeni açıklamalar hem kripto para hem de geleneksel piyasaların yönü için belirleyici olacak.

Kripto Para Piyasasında Fed Hareketliliği

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,17 değer kazanarak 117.300 dolara kadar çıktı. Ethereum (ETH) $4,579.84 yüzde 0,93, XRP yüzde 1,30 yükselirken, Solana (SOL) yüzde 0,5 yakın yükseldi. Özellikle Solana son 7 günde yüzde 10’a yakın değer kazanmasıyla önemli bir çıkış yaptı. Altcoin‘deki nu hareketlilik ağ hazinelerindeki genişleme ile ilişkilendiriliyor.

Kripto para piyasasının geneline yayılan yükseliş faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle paralel ilerledi. Beklenmedik şekilde 50 baz puanlık bir indirim yapılması halinde piyasalarda daha güçlü hareketlerin görülebileceği belirtiliyor. Powell’ın vereceği mesajların ise yılın geri kalanında Fed’in nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları sunması bekleniyor.