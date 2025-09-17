BONK, SUI ve Litecoin ETF Haberiyle Yeşillendi: Fiyat Yükseldi, Hacim Arttı

Tuttle Capital, Bonk, Sui ve Litecoin $115.60 için spot ETF sunmak adına SEC’e başvuruda bulundu. Başvuru haberinin ardından BONK, SUI ve Litecoin fiyatları 24 saat içinde yüzde 3’ün üzerinde yükseldi.

Tuttle Capital’in ETF Başvuruları

ETF Opportunities Trust aracılığıyla yapılan başvurular 16 Eylül’de SEC’e sunuldu. ETF’lerin temel hedefi yatırımcılara gelir sağlamak olarak belirtilirken, ikincil hedef olarak Bonk, Sui ve Litecoin fiyat hareketlerine sınırlı kazanç odaklı bir şekilde erişim sunmak ifade edildi. Başvurularda ETF’lerin yatırımcılar için gelir yaratmak amacıyla FLexible EXchange Options (FLEX Options) adı verilen özelleştirilebilir opsiyon sözleşmelerini kullanacağı aktarıldı.

FLEX Options, yatırımcılara vade tarihi, kullanım fiyatı ve tarz gibi sözleşme unsurlarını kişiselleştirme imkanı tanıyor. Bu yöntemle yatırımcılara doğrudan kripto para tutmadan fiyat hareketlerine karşı pozisyon alma imkanı sağlanacak. Başvuruda ayrıca ETF’lerin doğrudan kripto para saklamak yerine opsiyon piyasası üzerinden gelir elde etmeyi planladığı kaydedildi.

ETF Başvurularına Altcoin’lerin Tepkisi

Başvuruların ardından altcoin‘lerinin işlem hacimleri arttı. BONK son 24 saatte yüzde 4 yükselerek 0,0000242 dolara çıktı. SUI coin’in fiyatı yüzde 3’ün üzerinde yükselişle 3,61 dolara ulaştı. Litecoin ise 115,2 dolara yükselerek yüzde 3 değer kazandı.

Bloomberg ETF analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart, başvurulara ilişkin yaptıkları değerlendirmede yeni ürünlerin risk profiline dikkat çekti. Seyffart, Solana tabanlı Bonk’un oynaklığının yüksek olduğunu belirtti. SEC’in altcoin’lere yönelik spot ETF kararlarını ise ertelemeye devam ettiği, özellikle SUI ve Litecoin odaklı ETF’ler için inceleme sürecinin sürdüğü kaydedildi.