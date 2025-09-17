11 Yıl Sonra Uyanan Bitcoin Balinası 117 Milyon Dolar Taşıdı

Blockchain içi verilere göre yıllardır hareketsiz kalan bir Bitcoin $117,131.38 balinası 1.000 adet BTC’yi yeni adreslere taşıdı. Yaklaşık 117.5 milyon dolar değerindeki transfer balinanın 2014 yılından bu yana ilk kez işlem yapmasıyla kayda geçti.

1.000 Adet BTC’lik Transferin Bilinenleri

Blockchain içi analiz platformu Lookonchain’in Arkham verilerine dayandırdığı bilgilere göre “1NzH…DrtpZo” adlı cüzdan 1.000 adet BTC’yi dört farklı yeni adrese gönderdi. Kayıtlara bakıldığında cüzdanın söz konusu BTC’leri 2014 yılının Ocak ayında Bitcoin başına yaklaşık 847 dolardan aldığı görülüyor. O dönem yaklaşık 847 bin dolar değerinde olan varlıklar bugün 100 milyon doların üzerinde bir büyüklükte. Arkham söz konusu cüzdanın veya yeni adreslerin sahibinin kimliğini henüz tespit edebilmiş değil.

Güncel verilerle Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,25 yükselişle 117.171 dolardan işlem görüyor. Bu da balinanın taşıdığı varlıkların değerinin 117.15 milyon dolar yapıyor.

Bitcoin’de Eski Cüzdan Hareketliliği

Son dönemde uzun süredir atıl durumda olan Bitcoin cüzdanlarının yeniden aktifleştiği görülüyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 13 yıl boyunca hareketsiz kalan bir cüzdandan 445 adet BTC’nin bir kısmı yeni adreslere aktarılmış, 5 adet BTC ise Kraken borsasına gönderilmişti.

Temmuz ayında ise Satoshi dönemine ait bir cüzdan dikkat çekti. Bu cüzdandan 80.000 adetin üzerindeki BTC, Galaxy Digital aracılığıyla satışa çıkarıldı. Toplam büyüklüğü 9 milyar doları aşan bu işlem yatırımcının miras planlaması kapsamında gerçekleştirildi.