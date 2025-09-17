BITCOIN (BTC)

11 Yıl Sonra Uyanan Bitcoin Balinası 117 Milyon Dolar Taşıdı

Özet

  • 11 yıl boyunca hareketsiz kalan bir Bitcoin balinası 1.000 adet BTC’yi dört yeni adrese transfer etti.
  • İşlem Bitcoin'in fiyatının 116.000 doların üzerinde seyrettiği dönemde kaydedildi.
  • Son aylarda eski cüzdanlarda peş peşe işlemler gerçekleşiyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Blockchain içi verilere göre yıllardır hareketsiz kalan bir Bitcoin $117,131.38 balinası 1.000 adet BTC’yi yeni adreslere taşıdı. Yaklaşık 117.5 milyon dolar değerindeki transfer balinanın 2014 yılından bu yana ilk kez işlem yapmasıyla kayda geçti.

Alt Başlıklar
1.000 Adet BTC’lik Transferin BilinenleriBitcoin’de Eski Cüzdan Hareketliliği

1.000 Adet BTC’lik Transferin Bilinenleri

Blockchain içi analiz platformu Lookonchain’in Arkham verilerine dayandırdığı bilgilere göre “1NzH…DrtpZo” adlı cüzdan 1.000 adet BTC’yi dört farklı yeni adrese gönderdi. Kayıtlara bakıldığında cüzdanın söz konusu BTC’leri 2014 yılının Ocak ayında Bitcoin başına yaklaşık 847 dolardan aldığı görülüyor. O dönem yaklaşık 847 bin dolar değerinde olan varlıklar bugün 100 milyon doların üzerinde bir büyüklükte. Arkham söz konusu cüzdanın veya yeni adreslerin sahibinin kimliğini henüz tespit edebilmiş değil.

Bitcoin Balinasının İşlem Kaydı

Güncel verilerle Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,25 yükselişle 117.171 dolardan işlem görüyor. Bu da balinanın taşıdığı varlıkların değerinin 117.15 milyon dolar yapıyor.

Bitcoin’de Eski Cüzdan Hareketliliği

Son dönemde uzun süredir atıl durumda olan Bitcoin cüzdanlarının yeniden aktifleştiği görülüyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 13 yıl boyunca hareketsiz kalan bir cüzdandan 445 adet BTC’nin bir kısmı yeni adreslere aktarılmış, 5 adet BTC ise Kraken borsasına gönderilmişti.

Temmuz ayında ise Satoshi dönemine ait bir cüzdan dikkat çekti. Bu cüzdandan 80.000 adetin üzerindeki BTC, Galaxy Digital aracılığıyla satışa çıkarıldı. Toplam büyüklüğü 9 milyar doları aşan bu işlem yatırımcının miras planlaması kapsamında gerçekleştirildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Son Haberler

BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, BNB: Fed Faiz Kararı Sonrası Toparlanan Kripto Paralarda DXY Riski
Kripto Para
AVAX Coin İçin Bir Pozitif Gelişme Daha: İlk Stablecoin İçin Avalanche Tercih Edildi
Avalanche (AVAX)
Ripple CEO’su Garlinghouse’dan XRP İçin Çifte Açıklama: ETF Onayı ve ABD Kripto Para Rezervi
RIPPLE (XRP)
Binance Listelediği Altcoin İçin Desteğini Duyurdu: İşlemler Bugün Duracak
ALTCOIN

